社論｜港澳辦改革了，香港改革還會遠嗎？

三年前夏寶龍空降港澳辦，外界看到的是人事變動，意識到地方治理經驗的重要，卻不清楚中共中央對港澳工作體系的調整。後來從個別的官方新聞稿中，我們才得知中央港澳工作協調小組更名為領導小組，港澳辦主任夏寶龍同時為領導小組辦公室主任。但即使如此，官方多數仍是以「國務院港澳事務辦公室主任」來稱呼夏寶龍，在最近全國兩會前，才多見「中央港澳工作領導小組常務副組長」的名義。



港澳辦成立四十五年以來，雖然作為中共中央港澳工作的辦事機構，卻一直歸屬於國務院體系，計入國務院機構序列，而不是置在黨中央之內。國家的黨政有機結一，常見一個機構兩塊牌子，但中共中央的辦事機構大多數只是外掛牌子，而不是放在國務院體系之內。國台辦就是以中央台灣工作小組辦公室的身份置在黨中央之內，而不計入國務院的機構序列。中共中央其他更重要的決策議事協調機構，諸如中央國家安全委員會、中央全面深化改革委員會，其辦公室就更是如此。

國務院港澳辦成立以來四度搬遷，現在位於月壇南街77號，與國家統計局三里河西辦公區緊鄰。（資料圖片）

協調小組升格 港澳涉大戰略

港澳辦的名字「國字頭」而非「中字頭」，有着特殊的歷史因素。自脫胎以來，港澳辦的主要成員一直來自外事及僑務體系，由廖承志、姬鵬飛乃至王光亞，並且自成體系，培訓出魯平、張曉明等主任。在八十九年代，港澳工作的確涉及大量外交事務，由中英談判到聯絡過渡，港澳辦都發揮了重要作用。這亦解釋了為什麼在特區成立前後，中央主管港澳事務的是錢其琛。

在香港回歸以後，港澳工作仍然帶着外事思維、行政聯絡為主的性質。中央港澳工作協調小組成立之後，雖然由政治局常委出任組長，提高了港澳工作的層次，但首兩任組長都是分管外事的常委，相信這不是偶然。因而亦不難理解，港澳辦為什麼仍然留在國務院體系之內，負責聯絡各界、協調溝通，以行政工作為主。

但香港先是發生了佔領運動，在不到五年內又再爆發了規模更大、程度更嚴峻的反修例風波。不久之後，中央便調派了兩個前省委書記分別接掌港澳辦和中聯辦，說明了港澳工作遠不能只是涉外、聯絡和行政。正所謂物必先腐而後蟲生，香港的深層次結構矛盾延宕多年未解，外部勢力才能從旁煽風點火。要解決香港問題，必須從經濟及社會矛盾着手。中央港澳工作協調小組升格為領導小組，反映的是中共中央把港澳工作的定性提升，涉及更高層次的戰略決策。從這個角度看，港澳辦現在由國務院歸入中共中央，可以說是理所當然。

外到內、國到黨、虛到實

由外事工作走到治理改革，從國務院搬到中共中央，中央港澳工作辦公室的組建，更標誌着它將由務虛走到實幹。以往的港澳辦負責與特區政府聯絡、促進交流，向中央反映意見，但客觀效果就是一片空白，國務院既不知道要跟香港交流什麼，香港亦不懂得中央什麼意思。中央港澳辦作為黨中央辦事機構，職責比以往宏觀而全面得多。除了要促進落實全面管治權、依法治港、維護國家安全之外，還要督促保障民生福祉、支持香港融入國家發展大局。不論中共中央將以怎樣的機制作出決策，中央港澳辦的作用都是重大的，香港的戰略意義更是明顯。

中共中央這次沒有沿用「長期繁榮穩定」的籠統字眼，應該可以讓香港人更加讀得懂。「保障民生福祉」其實對應「穩定」，但同時又超越了「穩定」。要達到社會穩定，《香港國安法》可以起一時之用。但要長期穩定，必須令民生得到改善，生活得到保障，從根本消弭不安因素。「融入國家發展大局」對應「繁榮」，同樣亦都超越了「繁榮」。要促進經濟繁榮，以往靠賴的旅遊業和金融業有相當作用。但要突破瓶頸，不只是可持績發展，而且可以更上一層樓，經濟繁榮再創新高度，融入國家發展大局是香港繞不過的路徑。就連美國也無法與中國經濟脫勾，香港更加不可能在國家的發展大局以外自闢蹊徑。另一方面，國家的一帶一路倡議、雙循環格局、人民幣國際化趨勢，無一不需要香港的參與。

「一國兩制」作為解決台灣和港澳問題的政治構想，同時亦與改革開放的國策有機結合。國家開放的門愈開愈大，但上海和深圳始終不是香港，香港的金融中心地位、對外發揮的角色還是不可取代。這不是高或低，香港是否比滬深優勝的問題，而是各自的制度、產業不同，對於國家的宏觀發展有着不同的作用。上海發展金融，不是要捨棄香港。香港追趕創科，也不是要取代深圳。中共看發展，從來都不是零和思維，而是有機的，辯證的。

行政長官李家超3月17日在北京與中證監主席易會滿會面。政制及內地事務局局長曾國衞和財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。（政府新聞處圖片）

積極一國兩制時代 直面治之問

幼稚的偏見將香港和內地放了在對立關係，視之為此消彼長，甚至渲染一種中央要搞砸香港的論調。但自反修例風波以來，中央對香港的積極作用是明顯的。單是援港抗疫以及支持香港對外通關，便說明了中央對於香港的重視程度。這一屆政府好像也自覺任重，但不論是施政報告抑或財政預算案，除了重覆十四五規劃的八大中心之外，我們看不到官員有何發展藍圖。說法很多，方法很少。

上個月財政預算案發表後，特首和司局長奔走廣州和深圳。上星期兩會結束後，李家超更留在北京接近一個星期，帶同局長拜訪了多個國務院部委。顯而易見，消極「一國兩制」的日子已過去，中央組建港澳工作辦公室正是「一國兩制」進入積極、主動時代的重要標誌。現在「治」的命題不能再被迴避，不論是中央抑或特區，都必須回答香港如何保障民生福祉的問題，怎樣融入國家發展大局的問題。

中央如果是要削弱特區政府的職權，香港官員倒可因為責任輕省了而鬆一口氣。不過中央組建港澳辦，不會改變特區政府是香港管治第一責任人的事實。恰恰相反，正因為黨中央理順了辦事機制，不論是與中央部委的協調抑或與地方省市的合作，肯定都會上行下效，特區政府更沒有任何藉口可以怠懶。中央對於香港由治及興的希望，對於結構矛盾的關注，相信香港官員也會更加感受到。所以在積極「一國兩制」的時代，李家超政府面對的要求更高，要有更主動的規劃，更強大的能動性。不知道他們是否意識到這個改變，但客觀環境的改變並不會因為官員未準備好而停下來，香港所需要的改革亦都會必然發生。