HKCNSA舉辦2026年度論壇　探討數字經濟時代發展平衡

中國香港網絡安全協會（HKCNSA）於上週四（6月25日）成功舉辦「HKCNSA Symposium 2026 年度論壇」，論壇以「Compliance vs. Achieving Business Objectives: From Data Privacy to AI Governance」為主題，匯聚政府、業界、學界及國際網絡安全專家，共同探討在數字經濟時代下，如何在合規要求與業務發展之間取得平衡，構建安全、可信的網絡治理體系。



本次論壇適逢香港社會各界正為首個五年規劃積極建言獻策，圍繞國家「統籌發展與安全」的戰略方向，聚焦網絡安全、數據治理及人工智能監管等關鍵議題，為香港更好融入國家發展大局提供專業支撐。

多位政府及監管機構代表共同主持開幕儀式

論壇開幕儀式由多位政府及監管機構代表共同主持，包括個人資料私隱專員鍾麗玲女士、數字政策辦公室副數字政策專員(數字基建)胡曄女士、香港保安局關鍵基礎設施(電腦系統安全)專員陳永安先生、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生，以及通訊事務管理局辦公室助理總監(規管)湛兆仁先生，並聯同中國香港網絡安全協會創會主席葉青陽先生及副會長鄧宏舜先生一同主持開幕儀式。

中國香港網絡安全協會創會主席葉青陽先生在致辭中表示，協會自2023年成立以來，已連結逾1,000名專業人士及250間機構，並持續推動網絡安全研究與業界交流，涵蓋網安人才及資安投資等重點領域，為業界提供具參考價值的分析與建議，以應對數字轉型帶來的挑戰。

推動數據私隱與AI治理協同發展

多位官員於論壇上指出，隨著人工智能由支持決策工具逐步演變為具高度自主性的系統，網絡安全與數據私隱風險亦顯著上升。政府將在推動人工智能創新與產業發展的同時，加強監管框架建設與跨界協作，提升整體數碼安全與韌性。

論壇上午議程聚焦數據治理及人工智能基礎架構。與會專家指出，數據主權、數據安全及可控的AI架構正成為企業發展的重要基石。機構需從數據管理、系統設計及風險控制等方面建立完善基礎，以支持人工智能應用的可持續發展。

聚焦合規與業務發展平衡

多場專題討論亦圍繞關鍵基礎設施合規、金融業人工智能應用及數據私隱影響等議題展開，探討企業在跨境監管、模型透明度及風險管理等方面所面對的挑戰，並分享如何在創新與合規之間取得平衡。

下午論壇設多場平行議程，聚焦生成式人工智能及自主AI系統帶來的新型風險，包括深偽技術、影子AI應用、身份管理擴張及營運技術安全等議題。

推動跨境威脅情報共享與合作機制建設

與會嘉賓普遍認為，隨著AI技術加速發展，網絡攻擊正呈現規模化、自動化及多樣化趨勢。企業需由傳統防禦模式轉向持續監測、風險驗證及跨部門協作，並加強員工安全意識，以全面提升應對能力及風險管理水平。

國家主席習近平曾指出︰「沒有網絡安全就沒有國家安全」。香港作為國際金融與數據樞紐，在促進跨境要素流通的同時，亦面臨更複雜的網絡安全挑戰。

中國香港網絡安全協會持續發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，推動跨境威脅情報共享與合作機制建設，加強對零日漏洞、AI攻擊及跨境網絡犯罪的應對能力，為國家網絡安全大局提供有力支撐。

在人才培育方面，協會持續透過舉辦論壇、專題研討會、專業培訓及跨境交流活動，為本地青年及業界提供多元學習與交流平台，推動「產學研用」協同發展，培養具備國際視野的網絡安全人才。

同時，協會亦關注中小企業及非政府組織在網絡安全方面的實際需要，透過提供指引、培訓及技術支持，協助提升其防護能力與風險意識，從而增強香港整體網絡安全韌性。

活動強化香港於國際網絡安全領域的專業地位與影響力

作為年度旗艦活動，「HKCNSA Symposium 2026」不僅為業界提供高水平交流平台，更在香港邁向首個五年規劃的重要階段發揮積極作用。論壇圍繞數據私隱、人工智能治理與網絡安全等核心議題，推動社會各界對數字安全體系建設的深入討論，並促進合規要求與業務創新之間的協同發展。同時，活動進一步強化香港在國際網絡安全領域的專業地位與影響力，為未來參與全球網絡治理規則制定奠定基礎，並在服務國家安全大局與香港高質量發展之間建立更緊密的聯繫。

展望未來，中國香港網絡安全協會將繼續秉持「服務國家所需、發揮香港所長」的使命，深化與內地及國際合作，整合全球資源，與社會各界攜手築牢網絡安全防線，為國家安全及香港長遠發展作出貢獻。

(資料及相片由客戶提供)