「Qianhai Connect」助港企北上內企出海 CASETiFY談進駐前海感受

前海深港現代服務業合作區（下稱前海）毗鄰香港，透過全面推行制度創新、貿易與投資便利化等政策，成功吸引大批港資企業及專業人才進駐，為港資企業北上及內地企業出海創造有利條件。



為促進前海與香港的商貿合作與交流，前海管理局的在港窗口企業——前海國際聯絡服務投資有限公司（前海國際公司）定期舉辦「Qianhai Connect」系列活動，介紹前海最新政策及營商機遇。



最近兩場的「Qianhai Connect」系列活動已經於廣東省商務廳駐香港經貿代表處順利舉行。活動由前海管理局代表介紹前海營商環境和最新產業政策，CASETiFY、HKTVmall、百澳生基因醫藥等多間企業代表分享前海營商經驗。同場亦舉辦新興及重點產業對接會，多間低空經濟、具身智能機器人、生物醫藥企業參與路演。



「Qianhai Connect」系列活動由前海國際公司舉辦，旨在搭建香港與內地企業的交流平台。

「Qianhai Connect」系列活動邀請不同前海企業，分享進駐前海及內地營商經驗。

前海國際公司自2025年6月起舉辦「Qianhai Connect」系列活動，至今已舉辦12期，每期活動聚焦法規制度、產業發展等不同主題，例如人才政策、ESG、會計及供應鏈物流等，透過座談會、交流會、政策推介會、閉門政策諮詢會等形式進行。

前海國際公司董事總經理楊珊表示，不少企業參與「Qianhai Connect」系列活動後決定進駐前海，開拓內地市場。

前海國際公司董事總經理楊珊：「Qianhai Connect」系列活動連結香港內地企業

前海國際公司董事總經理楊珊表示，公司使命是「依託香港、服務內地、面向世界」，因應近年前海發展迅速，許多有意進軍大灣區香港企業和人才都希望了解前海最新發展資訊，因此舉辦「Qianhai Connect」系列活動。

「Qianhai Connect」系列活動一方面連結香港企業和人才，為他們提供前海最新支援政策和措施資訊，支援港企進駐前海，以此作為進軍內地的平台；同時亦連結內地企業，協助內地企業來港投資、以香港作為平台走向海外。

楊珊分享「Qianhai Connect」系列活動的一個成功案例，內地一間晶片研發公司在香港上市融資後，計劃開拓海外市場。該公司其後參加「Qianhai Connect」系列活動，接觸前海國際公司，提出希望參與前海一個全新商業項目，以實現公司內部資金、人才及數據流通。

該公司其後透過前海國際公司另一活動「Discover Qianhai」到前海實地考察，最終決定落戶前海，設立全新的機器人板塊研發中心，足證「Qianhai Connect」系列活動有助企業發展。

內企出海以香港作跳板 香港專業服務企業商機無限

香港貿發局對外事務總監曾沂靖表示，「Qianhai Connect」系列活動有助香港及內地企業拓展人脈網絡，尋找更多商機。

香港貿發局對外事務總監曾沂靖出席「Qianhai Connect」系列活動時分析香港服務業進駐前海的優勢，他指前海的「出海e站通」已升級為深圳市出海服務平台，不單服務前海及深圳企業，更協助全國企業出海。許多出海企業都會先在香港設立辦公室，以此作為進軍海外的平台，當中亦需要香港的會計、法律、金融等專業服務支援，香港服務業若落戶前海，將可早佔先機接觸到潛在客戶。

曾沂靖續稱，企業開拓新市場時，往往不熟悉當地營商規則、稅務等，而透過「Qianhai Connect」系列活動，不僅讓香港企業了解前海支援措施，亦可透過前海企業分享，幫助香港企業更快進入市場拓展業務。

總括而言，「Qianhai Connect」系列活動旨在推動「雙向賦能、雙向交流」，協助香港企業落戶前海、開拓內地市場，同時協助內地企業對接香港服務業，為在港設立辦公室、作為進軍國際的平台做好準備，帶動兩地經濟發展。

「Qianhai Connect」系列活動設有企業自由交流環節，參加者可透過活動拓展人脈，尋找商機。

前海政策完善人才匯聚 吸引香港企業CASETiFY落戶

CASETiFY首席信息官王耀東表示，前海當局為創科企業提供完善政策支援，令公司決定落戶前海。

前海的惠企政策成功吸引許多香港企業進駐前海，當中包括香港著名手機保護殼及電子配飾製造公司CASETiFY。公司於今年6月下旬正式落戶前海，現時辦公室約有120名職員，專責深圳前海及大灣區業務。

CASETiFY 首席信息官王耀東在「Qianhai Connect」系列活動分享落戶前海的經驗。他表示，公司進駐前海主要原因是前海當局為創科企業提供完善政策支援，而且公司現時在大灣區進行技術研發以及設立供應鏈，前海辦公室正好作為香港總部延伸，開拓內地業務；而且當地人才匯聚，公司能較易聘請研發人員、供應鏈專家等專業人才。

談及落戶前海的籌備過程，王耀東感謝前海管理局為公司提供各方面指導、政策解說和合規解說，令過程十分順利。他建議有意到內地發展的香港企業，可以與前海國際公司聯繫，充分了解當地政策和合規事項，亦可透過參與「Qianhai Connect」系列活動與前海企業接觸，了解當地營商環境。

香港電商龍頭HKTVmall透過「Qianhai Connect」系列活動 了解內地企業需要

HKTVmall客戶關係部副總裁李芍姿出席「Qianhai Connect」系列活動，認為活動為前海與香港企業搭建交流平台，促成互惠共贏。

「Qianhai Connect」系列活動目的之一是促進雙向交流，HKTVmall客戶關係部副總裁李芍姿亦深表認同。她在分享時指出，香港完善的國際營商環境，是內地品牌拓展海外業務的理想「跳板」。然而，深港兩地存在文化與市場認知落差，內地企業未必全面了解香港市場，港企亦未必知道內地業者的核心痛點。「Qianhai Connect」系列活動正好搭建了溝通橋樑，讓企業代表透過交流對談「連結起來」，雙方都能精準掌握不同市場的需求，消除資訊壁壘，促成互惠共贏，推動兩地經貿發展。

李芍姿續稱，透過是次活動，她有機會與多位前海企業代表面談，為企業度身訂造在香港拓展業務的電商方案，同時獲邀出席對方舉辦的交流活動 ，足見「Qianhai Connect」系列活動在促成商務合作、拓展人脈方面成效顯著。

受惠前海專項產業政策 醫藥企業有望赴港上市

百澳生基因醫藥股份有限公司總經理孫加東於「Qianhai Connect」系列活動透露，公司計劃於8月在香港以《上市條例》第18A章申請上市，有望成為首個在前海孵化並申請上市的生物醫藥企業。

前海的吸引力之一在於是政策上的「拆牆鬆綁」，除了一般惠企政策外，更設有專項產業政策，吸引不同行業到前海發展業務。

百澳生基因醫藥股份有限公司半年前在前海設立全球研究中心及後期的經營主體。該公司團隊參與研發全球首個獲得國家批准的基因治療藥物，被稱為「中國在基因治療領域從零到一的突破」。

總經理孫加東於「Qianhai Connect」系列活動的專題論壇，分享生物醫藥企業落戶前海的優勢，指出現時內地政策不允許外資投資細胞與基因治療公司，但前海企業則可獲豁免。公司因此可以吸納全球資本去發展業務，已具備赴港上市資格，故公司正計劃在今年8月根據香港交易所的《主板上市規則》第18A章申請上市，有望成為首個在前海孵化及申請上市的生物醫藥企業。

孫加東盛讚前海政府會主動支持企業發展，「陪着企業一起往前跑」，積極為企業對接海外布局資源，協助公司拓展國際業務，內地當局更主動將公司在香港興建一座符合PIC/S（Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme）標準的GMP生產車間計劃，推介給香港政府的「引進重點企業辦公室」（OASES）。