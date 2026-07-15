騰訊雲首度在港舉辦Tencent Cloud Day HK　推三款全新企業AI工具

隨著全球企業加速AI轉型，騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲，早前在香港首度舉辦峰會「Tecent Cloud Day Hong Kong」，匯聚企業領袖、科技高管、合作夥伴及開發者，共同探討人工智能如何在真實的商業環境中，由願景邁向實際應用。

會上騰訊雲宣布全球推出騰訊WorkBuddy、騰訊Design Miora和TokenHub，三款全新企業級AI工具，當中包括協助用戶處理複雜辦公室任務的代理式AI工作空間、AI原生創意工作室、以及為開發者及企業提供單一API存取閘道的MaaS平台。

為推動和支持香港本地企業及機構推動數碼化轉型，騰訊雲在峰會上與中信銀行（國際）簽署為期三年的戰略合作協議，成為其推動「金融科技2.0」數碼轉型的重要技術夥伴。同時在峰會上，騰訊雲宣布與日本知名街頭服飾品牌BAPE Hong Kong ，以及香港著名中式草本產品零售商鴻福堂展開全新零售合作，並聯同零售科技專家UXSoft Global Limited共同實施。



首屆「Tecent Cloud Day Hong Kong」峰會匯聚企業領袖、科技高管、合作夥伴及開發者，共同探討人工智能如何在真實的商業環境中應用。

是次峰會以「AI in Action」為主題，並邀得財政司副司長黃偉綸擔任開幕禮主禮嘉賓。黃偉綸致辭時表示，政府正多管齊下推行措施，積極提升全民AI應用能力，樂見騰訊透過「騰訊雲黑客松」以及「WeTech Academy」等計劃，以企業AI的能力回應香港實際需求。

財政司副司長黃偉綸表示，政府積極提升全民AI應用能力，很高興見到騰訊以企業AI的能力回應香港實際需求。

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，企業領袖正積極尋求如何在最有效的基礎設施上，部署具備明確業務目標的AI Agent（智能體），騰訊雲正致力將基礎設施、模型及AI Agent緊密結合，協助企業釋放AI的真正業務價值，未來期待與更多全球企業合作，推動現代化轉型，讓企業充滿信心地應用AI，共同驅動全球創新。

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，騰訊雲致力於將基礎設施、模型及AI Agent緊密結合，協助企業釋放AI的真正業務價值。

三大企業AI新產品全球上線 文書處理、設計影像、API存取全覆蓋

本次峰會最矚目的焦點，在於騰訊雲全球首次公布的針對企業應用AI不同層面的三大產品：騰訊WorkBuddy、騰訊Design Miora以及TokenHub。

騰訊WorkBuddy是全能辦公室代理，能處理從數據分析到內容創作等複雜的辦公任務：用戶只需要提供一個簡單指令，騰訊WorkBuddy就能夠將指令轉化為完整、可直接使用的交付成果（例如直接生成整份數據分析與報告）。它能支援多工作同步，甚至可以透過Discord、Slack 及Telegram等通訊軟件遙距操作，相當方便。

騰訊Design Miora是AI設計工具。以往利用生成式AI工具生成圖片、進行設計，最大缺點是風格難以統一。騰訊Design Miora具備持久記憶功能，用戶只需以自然語言描述需求，便能生成符合品牌風格的圖片、影片甚至3D效果，將原本需時數星期的創作時間，大幅縮短至數小時。

另外，現時市面上AI模型眾多、功能各有不同，企業需要一站式平台集中管理不同AI模型和算力，才能提升公司運作效能。TokenHub是騰訊一站式Model-as-a-Service（MaaS）平台，為開發者及企業提供單一的API存取閘道，涵蓋騰訊混元大模型及其他第三方模型，協助企業整合多個模型，並透過集中管理存取及靈活的token分配，達致效能與成本的最佳化。

為支撐龐大的AI Agent運作，騰訊雲今年上半年在大阪和法蘭克福新增可用區，目前全球已擴展至23個地區共66個可用區，全面升級邊緣AI推理能力。

持續優化雲端基礎設施 大阪、法蘭克福新增可用區

要支撐龐大的AI Agent運作，必須要有強勁後台支援。騰訊雲持續優化雲端基礎設施，目前已有超過100個產品命令列介面（CLIs）支援透過Skills啟用，讓AI Agent可以直接用自然語言查詢、部署及管理雲端資源。

騰訊雲今年上半年也在日本大阪和德國法蘭克福新增可用區，目前全球已擴展至23個地區共66個可用區，為全球加速節點升級邊緣AI推理能力。

協助香港企業實際應用AI 騰訊雲宣布與中信銀行（國際）、BAPE Hong Kong及鴻福堂合作

過去七年間，騰訊雲在香港持續錄得強勁增長，按年保持高雙位數增幅。騰訊雲高級副總裁、騰訊雲國際負責人楊寶樹在峰會中表示：「現時香港企業正加速由AI試驗階段邁向真正落地應用，騰訊雲致力於結合安全可靠的雲端基礎設施、實用的AI工具及行業解決方案，協助本地企業更有信心地推動現代化升級，將AI創新轉化為可見的業務成效」。

在峰會上，騰訊雲宣布與中信銀行（國際）簽署為期三年的戰略合作協議，中信銀行（國際）將採用騰訊雲的解決方案，包括採用天御防欺詐系統、e-KYC、智能營銷及TCE私有雲平台，共同打造跨境金融科技的「深港聯動」示範案例。

騰訊雲宣布與中信銀行（國際）簽署為期三年的戰略合作協議，替中信銀行（國際）全面數碼升級。

峰會上，騰訊雲亦宣布與日本知名街頭服飾品牌BAPE Hong Kong 展開全新零售合作，並聯同零售科技專家UXSoft Global Limited共同推動，為BAPE Hong Kong建立覆蓋全球的全新雲原生零售平台。同時，騰訊雲亦會協助香港著名中式草本產品零售商鴻福堂，推行大規模的智能零售轉型。

騰訊雲亦與潮牌BAPE Hong Kong合作，協助建立全新雲端零售平台，未來將覆蓋全球分店，包括日本、韓國、歐美及大中華地區。

騰訊雲於峰會上宣佈，會協助香港著名中式草本產品零售商鴻福堂，推行大規模的智能零售轉型。

舉辦「AI CAN DO IT」黑客松大賽 培育香港新一代AI人才

騰訊雲一直積極培育香港AI人才，峰會當日下午舉行「Hello Agent」騰訊雲開發者見面會，設多個主題分論壇，聚焦AI發展趨勢及不同行業的應用場景。早前騰訊雲亦於香港大學啟動了「AI CAN DO IT」黑客松大賽，吸引全球學生參與，而總決賽將於10月的「騰訊全球數字生態大會」上舉行，充分展示騰訊雲深耕香港AI生態圈的決心。