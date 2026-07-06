美股最虛偽CEO：PLTR創辦人Alex Karp 如此砲轟Anthropic和OpenAI

美國國防部最大的AI與數據承包商帕蘭提爾（Palantir Technologies）首席執行官阿歷斯·卡普（又譯：亞歷克斯·卡普 / Alex Karp），最近在各大公開場合與主流媒體上，對奧特曼（又譯：阿爾特曼 / Sam Altman）執掌的OpenAI，以及達里奧·阿莫代（Dario Amodei）創辦的Anthropic發動了近乎瘋狂的輿論撕咬。卡普痛罵這些大模型巨頭「虛偽」、「為了商業利益出賣西方價值觀」，甚至指責他們拖延AI商業化是「不愛國的懦夫行為」。

這場撕咬在科技界掀起巨浪。但如果我們撥開他那標誌性的爆炸頭與激情四射的演講，直視Palantir的財報與技術底層，就會發現這根本無關乎人類命運與國家安全。這是一場包裝在愛國主義下的、虛偽的商業圍剿。

筆者不是要全盤否定Alex Karp的說法，他的某些見解是有價值的。不過，筆者見到他公然賊喊捉賊的模樣，實在忍不住要寫一寫他的歷史。



阿歷斯·卡普為何突然變身「正義使者」？

卡普在公開演講中，不斷重複一個敘事：Palantir是站在西方民主陣營、為軍隊提供堅實後盾的義士；而OpenAI和Anthropic則是躲在矽谷冷氣房裡、一邊賺著全球資金一邊對軍事合約推三阻四的投機分子。根據《紐約時報》的科技版報導，卡普甚至公開遊說華盛頓，暗示政府應該限制對民用大模型公司的監管放寬，除非這些公司願意全盤配合國防部的軍事輸出。

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，美國總統特朗普（Donald Trump，左）、Palantir行政總裁卡普（Alex Karp）與沙特王儲穆罕穆德（Mohammed bin Salman，中）舉行會面。（網絡圖片）

卡普急著將競爭對手貼上不愛國的標籤

這招並不新鮮，但極其有效。Palantir的核心商業模式，從來都不是在自由市場上與對手公平競爭，而是跟五角大廈（又譯：五角大樓 / The Pentagon）及各國政府情報機關進行深度綁定。卡普瘋狂攻擊競爭對手「不愛國」，真正目的在於利用地緣政治的焦慮，遊說華盛頓收緊對開源AI或民用大模型的政策，從而在國家安全這個最賺錢的領域，為Palantir建立起排他性的排他性絕對壟斷。

他要的不是西方贏。他要的是Palantir獨吞千億美元的國防AI預算。

在戰場上精準鎖定目標的AI巨頭，有資格談道德嗎？

「他們（OpenAI）在談論AI安全時表現得像個聖人，但他們的技術根本沒有經過現實世界的考驗。」卡普在福斯商業頻道（Fox Business）上如此嘲諷。

但談到現實世界的考驗，Palantir的雙手沾滿了鮮血。

根據彭博社（Bloomberg）的調查報導，Palantir研發的AIP（人工智能平台）已經在烏克蘭戰場與加沙衝突中被廣泛應用。這套系統利用AI演算法，整合無人機、衛星圖像與情報網絡，在幾秒鐘內就能自動生成「打擊目標清單」。在加沙地帶，這意味著AI直接參與了決定生死的轟炸指令。

一個向軍隊提供直接導向死亡、在戰場上充當精準劊子手的利益集團首腦，現在轉過身來，站在道德高地上，指責做民用聊天機器人和生產力工具的公司「缺乏道德約束、可能毀滅人類」。這種魔幻的雙重標準，將矽谷既得利益者的利己主義展現得淋漓盡致。

Palantir眼中的道德，似乎是以「是否由政府授權殺人」來界定的。

從CIA溫床孵化出來的監控老大哥，搖身一變成為企業隱私保衛者？

卡普現在最喜歡在歐洲與北美兜售的另一個論點是：Palantir是在保護公民的自由生活不被外敵摧毀。

他自己的記憶何其短暫，何其善忘。

回溯Palantir的發家史，這家公司根本就是「老大哥（Big Brother）」監控體制的代名詞。由硅谷風投大亨彼得·泰爾（又譯：彼得·蒂爾 / Peter Thiel）與卡普共同創辦的Palantir，其第一筆關鍵的啟動資金，正是來自美國中央情報局（CIA）旗下的風險投資機構In-Q-Tel。

在過去十幾年裡，Palantir最出名的業績，是幫美國移民及海關執法局（ICE）建立追蹤系統，導致無數非法移民家庭被強行拆散；是幫全美各地的警察局建立「預測性警政」系統，因為涉嫌侵犯黑人與少數族裔的隱私權而屢遭人權團體起訴。

一個靠出賣公民隱私、幫情報機關建立全方位監控網絡起家的巨頭，如今搖身一變，在媒體面前憂心忡忡地談論AI會如何剝奪人類的自由。

這是一場刻意假扮的的失憶症。

2025年12月3日，Palantir行政總裁Alex Karp於紐約舉行的《紐約時報》DealBook高峰會2025上發表演說。（Getty）

狂轟對手的底層恐懼：LLM大模型正在砸掉Palantir的飯碗？

拋開所有的政治口水，卡普之所以在這個時間點陷入瘋狂，最核心的原因在於技術護城河的崩塌與極度的商業焦慮。

長期以來，Palantir在美股市場享有超高估值，靠的是它神祕的「前線部署工程師（Forward Deployed Engineers, FDE）」模式。簡單來說，Palantir的軟體高度依賴人工客製化。每賣一套系統給政府或企業，都需要派駐大量高薪工程師去現場幫客戶清理髒亂的數據、手動建立圖譜。

這既是優勢，也是軟肋。它的規模化極慢，成本高昂。

然而，OpenAI的GPT-4系列以及Anthropic的Claude 3.5/4等新一代大語言模型（LLM）的橫空出世，徹底打破了這個僵局。這些大模型具備極其恐怖的非結構化數據處理能力。現在，企業或政府機構只需要調用大模型的API，就能在幾分鐘內完成過去需要Palantir工程師花費數週才能做完的數據清理與關聯性分析。

技術變天了。

民用AI大模型的技術進展，正在以摧枯拉朽的勢頭，降維打擊Palantir引以為傲的大數據處理壁壘。卡普在鏡頭前的每一次憤怒、每一次對奧特曼的痛罵，本質上都是對自己核心業務可能被時代淘汰的集體恐懼。

罵對手虛偽，因為害怕自己公司的地位被大模型取代

美股市場在2026年Q1的機構持倉數據已經洩露了天機：儘管Palantir靠著軍事訂單維持著亮眼的營收，但越來越多華爾街頂級對沖基金正在將資金從小眾的軍工數據軟體，轉移到通用AI基礎設施上。留給卡普用「愛國情懷」綁架資本與政府的時間，恐怕已經不多了。

邏輯迴力鏢：卡普的「鏟子與黃金」雙標悖論

卡普在財經媒體面前抨擊大模型巨頭時，曾拋出一個自以為精明、試圖拆穿對手泡沫的靈魂拷問：「如果 AI 真的能替企業挖到黃金，為什麼 AI 公司主要收的是鏟子費（指 API 與算力授權費），而不是對挖到的黃金分成？」

這句話聽起來像個看透市場的智者。實則是一個迴力鏢。

我們完全可以用卡普自己的邏輯去審視他：如果 Palantir 的軍工 AIP 平台與數據軟體真的如你吹噓得那般神話，真的能幫跨國企業與各國政府在數據荒漠中淘出真金白銀，那為什麼 Palantir 至今最核心、最穩固的收入來源，依然是死板的常規軟件訂閱費（Subscription Fees）與高昂的人工諮詢費？為什麼卡普不敢對客戶挖到的「黃金」進行利潤分成？

三位AI企業的行政總裁，OpenAI的Sam Altman、Anthropic的Dario Amodei和谷歌DeepMind的Demis Hassabis，共同簽署公開信，要求政府強制企業對基因合成訂單進行全面篩查，杜絕不法分子利用技術漏洞研發生化武器。（Reuters&Getty）

Palantir 自己就是矽谷最大的賣鏟人。

卡普一邊靠著販賣國防監控的「鐵鏟」賺得盆滿缽滿，一邊卻坐在電視台演播室裡，指著其他同樣在賣 AI 鏟子的人，嘲笑他們的鏟子挖不到金子。這種邏輯的自我閹割與赤裸裸的雙重標準，已經不是單純的虛偽，而是公然把公眾與華爾街分析師當作可以隨意愚弄的傻子。