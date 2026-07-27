數碼港率6初創亮相上海WAIC「香港館」　展示代理式人工智能方案

「2026世界人工智能大會」（WAIC 2026）日前（17日）於上海世博展覽館揭幕，香港數碼港（Cyberport）連續第四年獲邀參展。數碼港率領旗下六間人工智能初創企業亮相專屬的「香港館」，本次重點展示自主執行與決策的「代理式人工智能」（Agentic AI），以及法律科技、金融科技和網絡安全等領域的實用創新方案，向全球展現香港的人工智能實力。



「2026 世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」於上海揭幕，數碼港率領 6 間AI企業亮相「香港館」。（數碼港提供）

初創企業展示 AI涵蓋建築及法律應用

這次參展的六間企業展示了AI在多個行業的落地成果，包括Agentic AI平台、合規AI智能代理、跨境法律AI助理、智能語音解決方案、AI網絡安全平台，以及專為建築業設計的自主AI智能體。

數碼港旗下6間人工智能企業，重點展示自主執行與決策的「代理式人工智能」，以及法律科技、金融科技和網絡安全等領域的實用創新方案。（數碼港提供）

數碼港已連續第四年獲邀參與世界人工智能大會。（數碼港提供）

本屆WAIC主題為「智能夥伴，共創未來」，匯聚全球科學家、企業家及投資者。。（數碼港提供）

數碼港將推動產業智能化，並協助內地與香港企業利用香港優勢開拓國際市場。。（數碼港提供）

數碼港行政總裁鄭松岩表示，AI正逐步由輔助工具升級為具備自主執行、分析決策與跨系統協作能力的智能代理，數碼港將推動產業智能化，並協助內地與香港企業利用香港優勢開拓國際市場。

數碼港行政總裁鄭松岩表示，數碼港將推動產業智能化，並協助內地與香港企業利用香港優勢開拓國際市場。（數碼港提供）

貿發局論壇探討金融與法律合規

大會舉行期間，香港貿發局舉辦了「AI驅動經濟前沿與全球協同論壇」。數碼港代表及參展企業踴躍參與多場討論，其中數碼港業務發展總監霍露明主持了專題研討，與浪潮雲、來畫及中國科學院香港創新研究院等代表，分享企業如何善用數碼港的孵化體系，從科研走向國際市場。

數碼港業務發展總監霍露明，與浪潮雲、來畫及中國科學院香港創新研究院等代表，分享企業如何善用數碼港的孵化體系，從科研走向國際市場。（數碼港提供）

此外，初創企業「智法數科」代表參與了AI在產業化與場景落地過程中，關於法律合規要求及測試驗證機制的專題討論，而「眾樂」、「雲迹科技」及「友侖集團」代表則探討了析金融如何助力人工智能產業化與場景落地，加速企業成長與技術轉化。

「智法數科」代表參與了AI在產業化與場景落地過程中的法律合規要求與測試驗證機制的討論。（數碼港提供）

「眾樂」、「雲迹科技」及「友侖集團」代表則探討了析金融如何助力人工智能產業化與場景落地，加速企業成長與技術轉化。（數碼港提供）

500間AI企業進駐 強化連通內地國際樞紐

本屆WAIC於7月17日至20日舉行，主題為「智能夥伴，共創未來」，匯聚全球科學家、企業家及投資者。作為香港數碼科技樞紐，數碼港目前已匯聚超過500間專注人工智能及數據科學的企業，未來將繼續發揮連接國際與內地的優勢，助力香港建設國際創新科技中心。