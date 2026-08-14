Future Ecopreneur Demo Day 市民體驗綠色創科魅力

守護本港海岸環境，創新科技可以帶來新可能。有青年人發揮創意，提出利用AI機械人清潔海岸。為了將概念轉化為實際應用，團隊參加「Future Ecopreneur Programme」，透過計劃獲得資金和導師支援，成功研發AI人工智能沙灘清潔機械人「BeachBot AI」，並且獲協助申請使用公眾泳灘作測試，為完善機械人功能邁出一大步。



計劃亦有其他團隊利用科技將廢物升級再造，減少浪費。有團隊利用劍擊服的防刺特性，將舊劍擊服製成防穿刺窗簾布，並透過和富與NGO合作實地測試；另有團隊提出將廢紙升級再造成牆磚和展覽用品，透過計劃獲科技園技術支援和提供應用場景，包括於展示日實際應用，讓市民體驗綠色科技成果。



團隊研發AI機械人全自動清潔沙灘解決海洋污染

現時本港主要靠人手清潔海岸線的垃圾，工作涉及大量人手且具危險性。「倩創科技」創辦人Sage表示，沙灘清潔機械人「BeachBot AI」能精準檢測沙灘上不同類型的垃圾並分類，而且採用自動導航系統全自動操作，有望減輕清潔工人的工作量，解決海洋污染問題。

「倩創科技」於成果展示日展示其AI人工智能推動沙灘清潔機械人「BeachBot AI」，創辦人Sage介紹，機械人能精準檢測沙灘上不同類型的垃圾並分類。（鄧倩螢攝）

參與計劃獲資金升級機械人於沙灘試驗

Sage表示，「Future Ecopreneur Programme」為團隊提供資金，讓他們能將原型升級，提升機械人的垃圾容量至可作實地測試。此外，計劃亦為他們與非政府機構（NGO）及AI科技專家牽線，獲得寶貴的專業意見。她又稱，計劃更協助他們申請在公眾泳灘試驗的文件，早前成功於蝴蝶灣泳灘測試機械人的概念可行性、自主行走、垃圾回收準確率等，同時收集垃圾被沙掩蓋的數據用作訓練AI模型，有助未來繼續升級機械人。

Sage期望AI沙灘清潔機械人能減輕清潔工的工作量，從根源解決海洋污染問題。（鄧倩螢攝）

「劍擊工房」 利用廢棄劍擊服製防穿刺窗簾布

香港劍擊運動員近年於國際賽事上屢創佳績，令本港掀起「劍擊熱」，而廢棄劍擊衣料其實具備無限再生潛力。計劃團隊「劍擊工房」是一所專門回收劍擊服及裝備的公司，會在維修後轉贈有需要人士，同時推動殘疾人士維修器材。

「劍擊工房」創辦人Airy帶領團隊回收劍擊服及裝備，會在維修後轉贈有需要人士，同時推動殘疾人士維修器材。（鄧倩螢攝）

計劃主題「氣候韌性」激發靈感研製窗簾布

創辦人Airy表示，今屆「Future Ecopreneur Programme」主題為「氣候韌性」，因應香港不時受颱風吹襲，市民需做好防風措施，而劍擊服是以凱夫拉（Kevlar）防穿刺纖維製成，能抵抗800牛頓力度，令她萌生利用廢棄劍擊服研製防穿刺窗簾布。

Airy說，防穿刺窗簾布共有3層，底層使用劍擊服碎片，中層加入棉花令觸感更柔軟；外層使用回收百家布，令窗簾色彩更繽紛，目前防穿刺窗簾布已於大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心實測，在颱風紅霞襲港期間，成功保護逗留在中心的宿友， 避免因爆裂玻璃碎及樹枝等硬物所傷。

Airy表示，是次計劃主題之一為「氣候韌性」，令她萌生利用廢棄劍擊服研發防穿刺窗簾布，目前已於大埔匡智松嶺村實測，在颱風紅霞襲港期間，成功保護逗留在室內人士以防被爆裂玻璃碎、樹枝等硬物所傷。（鄧倩螢攝）

團隊研發將纖維廢料轉化展覽用品、牆磚

香港平均每日產生過萬噸都市固體廢物，如何將廢料循環再用是一大挑戰，計劃團隊之一「諾斯環材料科技」研發技術，將本地纖維廢料轉化為應用產品，減輕堆填區壓力。

「諾斯環材料科技」兩位創辦人Jade（左）及Carr（右）展示回收的纖維廢料，以及打漿重新生產，轉化成牆磚和水管的產品。（鄧倩螢攝）

科技園公司支持材料開發及提供應用場景

創辦人Carr表示，研發靈感源於展覽及紀念品行業產生大量廢料，隨著社會近年對永續性關注度提升，她創立公司回收酒店舊床單及毛巾、廢紙等，並將廢紙送到本地打漿廠，作為原材料重新使用，再透過聘請殘疾人士參與，將廢料重新製成展覽用品、牆磚及紀念品。Carr舉例，過往就曾為銀行回收1.4噸文件，製成銀行總行員工休息室的牆磚，賦予廢物新生命。

Carr指出，透過參與計劃，科技園公司提供實際場景應用，讓產品落地應用，吸收實戰經驗，早前成果展示日部分展板及工具正正是他們的產品，公司的技術除了賦予廢物新生命，更直接應對環境問題，減少二氧化碳排放。

「諾斯環材料科技」回收酒店舊床單及毛巾、廢紙，並聘請殘疾人士於工場工作，重新生產成展覽用品、牆磚及紀念品。（鄧倩螢攝）

在恒生全力支持下，科技園公司聯同和富合辦「Future Ecopreneur Programme」，計劃於7月27至28日舉辦成果展示日（Demo Day），讓青年團隊向公眾展示綠色創科研發方案成果。

成果展示日設四大主題 展出多項綠色方案

「Future Ecopreneur Programme」由恒生銀行全力支持下，香港科技園公司聯同和富社會企業合辦，成功培育超過50支綠色創科青年團隊。為讓公眾體驗綠色科技如何推動環保，多支參與計劃的團隊早前在中環街市舉辦成果展示日（Demo Day），即場向市民介紹創新科技綠色方案。

成果展示日設4大主題展區，包括「綠色科技創新」、「循環經濟與廢物轉化價值」、「氣候韌性與智能環境監測」、「社區生活解決方案」。同場更設有AI拍照互動體驗互動體驗，兩天分別各舉辦免費「DIY 療癒香包工作坊」及「DIY 泡泡浴球工作坊」，吸引大量公眾到場參與，認識如何運用科技和創意為守護環境出一分力。

參與計劃的團隊向公眾講解綠色創科方案構想與成果。（鄧倩螢攝）

成果展示日舉辦免費「DIY 泡泡浴球工作坊」，讓公眾親手製作成分天然的泡泡浴球，體會可持續發展的重要性。

DIY香包工作坊 市民親身體驗化落木殘花為香包

成果展示日首日設「DIY 療癒香包工作坊」，為參加者預備丁香、紅花、積雪草等22種本地天然材料，當中包括荔枝窩農夫除草時拔走的廢棄艾草，參加者可自行揀選材料，用研磨砵及研磨棒將其搗碎，製成適合自己、獨一無二的香包。

「DIY 療癒香包工作坊」由計劃團隊「香丘」舉辦，參加者可從22種本地天然材料中揀選，製作適合自己、獨一無二的香包。（鄧倩螢攝）

參加者選取材料後，用研磨砵及研磨棒將其搗碎，製成適合自己、獨一無二的香包。（鄧倩螢攝）

帶子女參與工作坊媽媽：體驗用自然物料製香包

活動吸引不少市民參與，帶同兩名年幼子女參與香包工作坊的媽媽Abby說，市面眾多產品添加了化學成份，對環境傷害比較大，工作坊能體驗使用自然、日常的物料去製作香包，製成後會帶回家放在衣櫃及廁所，令家裏散發舒服的香味。

帶同兩名年幼子女參與香包工作坊的媽媽Abby（右一）說，市面眾多產品添加了化學成份，對環境傷害比較大，工作坊能體驗使用自然、日常的物料去製作香包。（鄧倩螢攝）

工作坊導師：盼參加者體驗天然香味療癒身心

「DIY 療癒香包工作坊」由參加計劃的團隊「香丘」舉辦，創辦人兼導師Gin表示，每種中藥材料背後都帶有健康元素，例如薰衣草、洋甘菊有安神助眠功效，香茅、艾草能提神，期望參加者於工作坊體驗天然香味，療癒香港都市人的身心，同時實踐綠色生活。

「香丘」為一家倡導「用港木製港香」的公司，利用獨家專有技術，將本地落木與鮮花廢棄物，升級再造成天然香薰及芳香消毒產品，致力解決香港堆填區有機廢棄物滿溢，以及傳統製香大量砍伐森林的雙重挑戰。