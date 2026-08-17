全球網絡安全聯盟發展中世界工程技術院成立AI網絡安全研究中心

全球網絡安全聯盟（Global Cybersecurity Alliance，GCSA）與發展中世界工程技術院（Academy of Engineering and Technology of the Developing World，AETDEW）在馬來西亞吉隆坡簽署合作協議，正式建立戰略合作伙伴關係，並共同成立AI網絡安全研究中心。



研究中心將結合AETDEW在工程科技領域的領導力，與GCSA在AI網絡安全方面的專業優勢，建立面向國際的科研合作與能力建設平台。雙方將推進AI網絡安全研究、專業人才培養、技術交流、成果轉化及國際協作，促進政府、產業、學術界、科研機構和國際組織之間的合作。

幾內亞前總理、國際金融與安全治理高級顧問卡比內·科馬拉閣下（H.E. Kabiné Komara），以及紐約科學院、世界藝術與科學院（院士）莫尼夫·R·鄒比博士（Dr. Moneef R. Zou’bi）代表GCSA致辭。

全球網絡安全聯盟與發展中世界工程技術院將推進AI網絡安全研究及專業人才培養，促進政府、產業、學術界、科研機構和國際組織之間的合作。

AETDEW創始院長、馬來西亞科學院高級院士拿督·李怡章（Academician Dato’ Ir. Dr. Lee Yee Cheong），與AETDEW院長、馬來西亞科學院院士Ir. Ts. 朱國明（Ir. Ts. Choo Kok Beng FASc）出席簽約儀式。

卡比內·科馬拉閣下表示：「人工智能正在迅速改變全球數字格局，同時也給網絡安全帶來新的挑戰。我們期待研究中心成為連接全球合作的橋樑，匯聚世界各地的專業力量，提升網絡安全能力，共建可信且富有韌性的數字未來。」

莫尼夫·R·鄒比博士表示：「人工智能不僅正在改變我們保衛網絡空間的方式，也在重塑網絡威脅的性質、數字信任的基礎以及關鍵基礎設施的安全。AETDEW與GCSA將攜手推進前沿研究，加強人才培養，加快科研成果向實際應用轉化。」

雙方將特別關注發展中國家和新興經濟體在數字化發展進程中的實際需求，推動網絡安全能力與數字基礎設施建設協同發展。研究中心將通過知識共享、應用研究和務實合作，支持安全、可信且可持續的數字化轉型。

此次合作標誌着GCSA與AETDEW長期協作的開始。雙方將以AI網絡安全研究中心為平台，促進工程科技與網絡安全專業力量深度融合，共同應對人工智能時代不斷演變的網絡安全挑戰。

出席啟動儀式嘉賓名單：

KABINÉ KOMARA（幾內亞前總理、國際金融與安全治理高級顧問）

Dato’ Ir. Dr. Lee Yee Cheong（雙院士）

Dr. Moneef R. Zou’bi（雙院士）

Choo Kok Beng（雙院士）

Dr. Goh Peng Ooi（院士）

Datuk Yong Ah Huat（院士）

Lawrence Tan Koon Peng（院士）

Prof. Dr. Tan Chee Fai（院士）

Steven Baptist（院士）

Anghkam（院士）

Low Gay Teck（院士）

Rosnah binti Sulaiman（院士）

Alan Phoon（院士）

Frank Lam（院士）

Dr. Wong Chee Fui（院士）

Prof. Dr. David Chuah Joon Huang（院士）

Dr. Raymond Ooi（院士）

Harry Wei（院士）

Tan Poh Ling（院士）

Dr. Yap Kian Lim（院士）

Henry Man（院士）

Suaathi Kaliannan（院士）

Ar. Mustapha Kamal Zulkarnain（院士）

Dato’ Dr. Ricky Tan（律師事務所）

Professor Ts. Dr. Shayla Islam（馬來西亞UCSI大學）

Dr. Sukhminder Kaur（馬來西亞UCSI大學）

Dr. Yap Wun She（拉曼大學）

Nafiz（馬來西亞技術協會）

Dr. Aznan（馬來西亞技術協會）

Ng Wei Lin（馬來西亞技術協會）

Joss（馬來西亞技術協會）

關於全球網絡安全聯盟（GCSA）

全球網絡安全聯盟（Global Cybersecurity Alliance，GCSA）以全網視角匯聚政府、企業、個人用戶與安全專家，聚焦AI與Web3新型威脅，推進跨境聯防標準與可落地防禦體系，守護數字世界的安全與信任。

官方網站：www.gcsa.org

關於發展中世界工程技術院（AETDEW）

發展中世界工程技術院（Academy of Engineering and Technology of the Developing World，AETDEW）致力於推動工程、科技與創新服務發展中地區的可持續發展。AETDEW通過國際合作、知識交流、專業網絡和能力建設，促進工程科技成果回應經濟、社會與環境發展需求。

來源：GCSA全球網絡安全聯盟

官網：www.gcsa.org

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