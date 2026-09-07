科技園x恒生Living Lab2.0　銀行真實環境科企實測助金融數碼轉型

為推動香港金融服務業數碼轉型，香港科技園公司（科技園公司）與恒生銀行（恒生）合作推出「Living Lab」計劃第二階段「未來銀行AI體驗館」，促進人工智能(AI)應用。恒生提供真實營運場景，讓科技園生態圈的創科企業針對零售銀行和商業銀行實際需要提出AI解決方案，並製作原型演示實際業務場景，確保方案切合金融業運作需要，合適方案更有機會獲恒生採用。



是次計劃吸引26間科技園區企業參與，最終四間企業入圍參與提案簡報。在商業銀行類別脫穎而出的創科企業萬想科技有限公司（Pantheon Lab）表示，計劃由科技園公司牽頭促成他們與恒生對接，讓他們的方案得以接受現實考驗，並根據反饋優化產品，相信方案經驗證後，可將其代理式人工智能（Agentic AI）及數碼人技術，延伸至金融業其他場景，進一步協助各行業提升服務效率及客戶體驗。



AI支援零售與商業銀行 提升及開拓新業務

「未來銀行AI體驗館」設零售銀行和商業銀行兩大範疇。其中零售銀行以探索AI驅動的驗證代理應用，用以校驗生成式AI聊天機器人的輸出，提升回覆的準確性與一致性，強化客戶體驗與風險管控；商業銀行則涵蓋開發適用於商務理財中心的智能語音客服機械人，運用多語言語音識別與自然語言處理技術，為客戶提供更即時、自然、流暢的查詢體驗。

科技園發揮生態圈協調者角色 助園區企業以真實環境測試技術

科技園公司首席創科生態發展總監柯志成表示，是次計劃結合科技園生態圈的研發實力與恒生的市場洞察及業務需求，助科企在實際營運環境中測試技術，縮窄研究與實踐之間的落差，推動香港金融服務業加速數碼轉型。

他表示，科技園公司根據恒生的實際需求，按照技術成熟度、應用可行性、擴展潛力及與業務需求的契合度等層面，物色具備相關技術能力的園區企業，「創科企業可接觸真實業務流程及使用場景，獲取實際反饋，協助改善方案及提升商業化成功機會。」

恒生銀行及香港科技園公司是次合作加強了香港「由創新到採用」的飛輪效應，建立了一個平台協助本地科技企業獲得業界認可與驗證，同時推動金融服務更快採用創新方案，提升香港整體數碼競爭力。恒生銀行及滙豐香港區首席資訊總監柴逸民（左）與香港科技園公司策略伙伴及客戶管理總監溫寶玲（右）合照。（恒生銀行提供）

恒生藉合作體驗互惠共贏 提升成果轉化率

恒生銀行及滙豐香港區首席資訊總監柴逸民表示，是次合作印證「互惠共贏」的豐碩成果。他指出，計劃以恒生的真實業務場景為基礎，為科技園企業提供實際營運環境測試和改進方案，讓方案能貼近市場及用戶需求快速迭代，縮短由研發到應用落地的距離，提升成果轉化效率。

他續稱，對恒生而言，這種合作模式讓創新方案更貼近銀行實際需要。一方面，恒生可更聚焦釐清優先場景與需求，為科企提供更清晰的方向與發展機會；另一方面，透過製作原型演示實際業務場景，銀行能更快判斷方案的可行性和可擴展性，助科企加快把前瞻構想轉化為可部署、可規模化的應用，推動香港金融服務的數碼轉型，並建立更高標準。

（由左至右）恒生銀行及香港首席信息安全總監陳致言、恒生銀行及滙豐香港區首席資訊總監柴逸民、零售銀行案例優勝企業香港祥泰瑞豐科技有限公司代表、香港科技園公司策略伙伴及客戶管理總監溫寶玲、恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲、恒生銀行數據分析及客戶關係管理主管曹麗芳。（科技園公司提供）

獲選方案達三大標準 樹立金融業數碼轉型更高標準

生成式 AI 在金融領域應用日益普及，如何確保模型輸出的準確度與合規性成為金融業界焦點。柴逸民強調，評選方案最看重「切合業務需要」、「可落地擴展」及「可量化效益」，「AI 正在重塑客戶對銀行服務的期望，我們在推動創新的同時，會持續以人的判斷、決策與問責為核心，確保創新落地既有效率，亦穩健可靠」。

Pantheon Lab實戰經驗 多語言Agentic AI人機協作實測

商業銀行優勝團隊Pantheon Lab表示，透過計劃他們得以測試處理商業銀行中心內較複雜的查詢類型，以及日常廣東話、普通話及英語夾雜使用情況，並需確保AI生成內容準確、合規、可追溯，並且能夠融入既有工作流程。

萬想科技聯合創始人暨行政總裁劉劍鋒展示團隊在商業銀行應用的方案。（科技園公司提供）

團隊代表指出，在受控的測試環境中AI方案容易看似很完美，但銀行現實運作涉及客戶情緒、突發查詢、系統整合限制、嚴格風險控制要求等。而是次計劃讓他們得以在真實客流和語境下，觀察方案的準確度、回應速度和客戶接受程度，並根據第一手數據快速迭代優化。

Pantheon Lab 團隊續稱，「更重要的是，這種實測讓我們再次驗證方案的可擴展性（scalability），即AI方案不單是概念上可行，還符合銀行合規框架，並且與現有系統及流程對接後仍然穩定運作。這對我們判斷產品的市場潛力，以至日後向其他銀行或企業客戶推廣，都是極具說服力的實證基礎。」

科技園擔當橋樑角色 助從概念驗證走向商業化

作為科技園培育企業，Pantheon Lab團隊表示在是次計劃中科技園公司擔當重要橋樑角色，除牽頭促成他們與恒生對接之外，亦在計劃期間提供業界網絡、業務發展及市場推廣支援，協助團隊理解銀行業的合規及採購流程，讓他們能專注產品及技術優化。

萬想科技團隊表示，希望將方案推廣至海外市場，讓「香港製造」的金融AI方案能夠在區內以至國際市場中發揮影響力，同時繼續與科技園公司及業界夥伴合作，推動香港金融業的數碼轉型進程。圖為萬想科技聯合創始人暨行政總裁劉劍鋒。（科技園公司提供）

Pantheon Lab團隊表示，憑藉這次與恒生合作的經驗，增強了公司將Agentic AI及數碼人技術進一步延伸至金融業的其他場景的信心，甚至將方案推廣至海外市場，讓「香港製造」的金融AI方案能夠在區內以至國際市場中發揮影響力，同時繼續與科技園公司及業界夥伴合作，加快香港金融業的數碼轉型進程。