騰訊雲黑客松港澳決賽 AI助學生創作遊戲展現社會關懷傳承文化
生成式人工智能由文字、圖像生成，逐步拓展至影片及互動遊戲，即使沒有編程或藝術背景，年輕人亦能將創意化為作品。為配合港府推動「全民AI」，騰訊雲、Tencent WeTech Academy、騰訊遊戲學堂、騰訊互娛社會價值探索中心聯合舉辦「AI CAN DO IT | 騰訊雲黑客松」，讓大學生透過騰訊雲CodeBuddy、WorkBuddy及Miora等低門檻AI工具創作，探索AI在公益、文化及遊戲開發上的可能性。
「AI CAN DO IT | 騰訊雲黑客松」港澳賽區決賽，吸引13所大學，共161支隊伍、逾300名學生參與。各賽道冠軍團隊，將於9月赴深圳出席全球總決賽，爭奪人民幣40萬元獎金池，並可獲直通面試機會。
騰訊大灣區公共事務部總監郭晁霖致辭時，以「打機有甚麼用」作引子，指10支入圍隊伍以不同作品回答問題，包括透過遊戲傳遞公益信息、活化文化及探索創意。他認為，賽事讓外界看到年輕人透過創新及創意，展示AI的不同可能。
AI不只創作遊戲 亦可傳遞公益文化
郭晁霖表示，今屆賽事設5大賽區，共有2,500支隊伍參與，單是港澳賽區已有161支隊伍，合共逾300名學生參賽反應熱烈。
他又指，騰訊希望學生能以較低門檻，甚至「零門檻」的AI工具，完成以往技術要求和成本極高的編程和遊戲開發，將企業技術能力帶給港澳以至全球。為配合港府推動「全民AI」，騰訊過去半年亦與不同大學及官方單位合作舉辦AI工作坊、AI Agent實戰營等活動，覆蓋人數逾2,000人。
數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑直言，「打遊戲機是可以打出一個未來」，勉勵學生毋須着眼於是否得獎，參賽經驗才是真正收穫。
公益挑戰 AI助理解特殊群體需要
「AI CAN DO IT | 騰訊雲黑客松」聚焦社會公益、文化表達及敘事創新三大方向，鼓勵參賽者不要只把AI視為工具，而是利用AI表達創意、回應社會。
騰訊雲黑客松運營負責人蔡輝表示，港澳賽區作品有兩大特色，一是3D作品較多，二是較多作品聚焦文化、公益及敘事。他指出，進入決賽的作品中，工藝類約佔四成比例較內地賽區高，部分作品更關注盲人、阿茲海默症患者等特殊群體，反映香港學生較具社會關懷。
上午先舉行高功能自閉症公益挑戰賽，參賽者透過動畫、AI智能體及遊戲等媒介，讓觀眾理解自閉症兒童面對的困難。下午則進行大學遊戲開發挑戰賽，10支晉級隊伍於Demo Day展示作品，設現場演示及互動體驗，最終選出三甲代表港澳賽區出戰總決賽。
三款AI工具 串連構思、設計到開發
以往製作一款完整遊戲，需要遊戲策劃、前後端開發、市場及營運等不同專業角色協作，但如今學生只要有好的想法及洞察，便可利用AI以「小步快跑」方式驗證原型。
騰訊雲Miora產品專家介紹，Miora已由圖片及影片生成延伸至3D模型、UI、UX、互動遊戲及網站，用戶亦可將人物生成3D模型，讓角色在後續創作中保持一致，降低製作門檻。她又透露，Miora最近推出「3D運鏡台」，用戶可直接在3D環境擺放模型、設定關鍵幀及錄製基本運鏡，再交由AI生成影片，減少以文字提示詞描述複雜鏡頭。
AI融入製作流程 助學生由零開始完成遊戲
今屆得獎作品亦展示AI在跨學科創作上的應用。冠軍香港科技大學團隊以阿茲海默症患者及照顧者為題，創作遊戲《錨點》。遊戲講述患者與女兒之間的故事，希望讓社會除了關注患者，亦看見長期照顧者的付出。
冠軍團隊在製作過程中建立完整AI工作流程，先由成員共同構思劇情，再透過Agent協調不同AI模型，逐步生成遊戲所需的圖像、3D素材及音樂。團隊亦利用AI處理過往較少接觸的地圖製作，最終將遊戲部署至瀏覽器。由劇情構思、素材生成到遊戲開發，AI貫穿整個製作流程，讓學生可以把不同創意及技術串連起來，將原本的遊戲構思逐步變成可實際運行的作品。
香港大學團隊則以唐代詩人杜甫及李清照的人生與詩作為素材，把中國古典文化融入遊戲《詩中行》而獲得亞軍；季軍作品《LOONG SEASON》則以香港龍舟文化為主題，將傳統文化元素轉化為遊戲玩法。
至於「高功能自閉症」公益挑戰賽動畫賽道的冠軍團隊由4名高中生組成，以短片講述高功能自閉症兒童。Miora產品專家讚揚作品完整度高，短片長逾3分鐘，團隊利用Miora的Memory功能，令每段約15秒的AI生成影片保持場景及人物連貫，呈現電影質感。
WorkBuddy產品專家表示，AI工具令遊戲愛好者不再只是玩家，而是可將自己的想法落地，成為生產及製作遊戲的一員。今次參賽學生亦證明，即使沒有專業技術背景，只要有理念及想法，利用合適工具也能創作。
以賽代練 挖掘AI產品在真實場景中的價值
隨着港澳賽區決賽落幕，晉級隊伍將於9月赴深圳參加全球總決賽，爭奪逾人民幣40萬元獎金池，並可獲直通面試機會。蔡輝表示，黑客松以「以賽代練」為核心，鼓勵更多學生更廣泛及熟練地使用AI產品，以創新表達方式，挖掘出AI在真實需求和社會議題上的影響力。
他又指，未來會因應不同專業提供不同工具，例如計算機學生可深入使用CodeBuddy，設計、藝術、創意及導演學生可使用Miora，WorkBuddy則可面向金融管理等不同專業，按需要支援人才培養。