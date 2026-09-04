騰訊雲黑客松港澳決賽　AI助學生創作遊戲展現社會關懷傳承文化

生成式人工智能由文字、圖像生成，逐步拓展至影片及互動遊戲，即使沒有編程或藝術背景，年輕人亦能將創意化為作品。為配合港府推動「全民AI」，騰訊雲、Tencent WeTech Academy、騰訊遊戲學堂、騰訊互娛社會價值探索中心聯合舉辦「AI CAN DO IT | 騰訊雲黑客松」，讓大學生透過騰訊雲CodeBuddy、WorkBuddy及Miora等低門檻AI工具創作，探索AI在公益、文化及遊戲開發上的可能性。



「AI CAN DO IT | 騰訊雲黑客松」港澳賽區決賽，吸引13所大學，共161支隊伍、逾300名學生參與。各賽道冠軍團隊，將於9月赴深圳出席全球總決賽，爭奪人民幣40萬元獎金池，並可獲直通面試機會。



騰訊大灣區公共事務部總監兼騰訊雲港澳行業解決方案專家郭晁霖表示，首次在香港舉騰訊雲黑客松，期望賽事讓外界看到年輕人透過創新及創意，展示AI的不同可能。（夏家朗攝）

騰訊大灣區公共事務部總監郭晁霖致辭時，以「打機有甚麼用」作引子，指10支入圍隊伍以不同作品回答問題，包括透過遊戲傳遞公益信息、活化文化及探索創意。他認為，賽事讓外界看到年輕人透過創新及創意，展示AI的不同可能。

AI不只創作遊戲 亦可傳遞公益文化

郭晁霖表示，今屆賽事設5大賽區，共有2,500支隊伍參與，單是港澳賽區已有161支隊伍，合共逾300名學生參賽反應熱烈。

他又指，騰訊希望學生能以較低門檻，甚至「零門檻」的AI工具，完成以往技術要求和成本極高的編程和遊戲開發，將企業技術能力帶給港澳以至全球。為配合港府推動「全民AI」，騰訊過去半年亦與不同大學及官方單位合作舉辦AI工作坊、AI Agent實戰營等活動，覆蓋人數逾2,000人。

香港數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑勉勵學生，享受參賽過程汲取經驗。（夏家朗攝）

數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑直言，「打遊戲機是可以打出一個未來」，勉勵學生毋須着眼於是否得獎，參賽經驗才是真正收穫。

公益挑戰 AI助理解特殊群體需要

「AI CAN DO IT | 騰訊雲黑客松」聚焦社會公益、文化表達及敘事創新三大方向，鼓勵參賽者不要只把AI視為工具，而是利用AI表達創意、回應社會。

騰訊雲黑客松運營負責人蔡輝表示，港澳賽區作品有兩大特色，一是3D作品較多，二是較多作品聚焦文化、公益及敘事。他指出，進入決賽的作品中，工藝類約佔四成比例較內地賽區高，部分作品更關注盲人、阿茲海默症患者等特殊群體，反映香港學生較具社會關懷。

騰訊雲黑客松運營負責人蔡輝（左）表示，港澳賽區作品有兩大特色，一是3D作品較多，二是較多作品聚焦文化、公益及敘事。圖右為騰訊雲Miora產品專家。（夏家朗攝）

上午先舉行高功能自閉症公益挑戰賽，參賽者透過動畫、AI智能體及遊戲等媒介，讓觀眾理解自閉症兒童面對的困難。下午則進行大學遊戲開發挑戰賽，10支晉級隊伍於Demo Day展示作品，設現場演示及互動體驗，最終選出三甲代表港澳賽區出戰總決賽。

三款AI工具 串連構思、設計到開發

評委們親身試玩參賽作品，並與大學生熱烈交流。（夏家朗攝）

評委們親身試現玩參賽遊戲，並與大學生熱烈交流。（夏家朗攝）

「AI CAN DO IT｜騰訊雲黑客松」的評委來自不同背景，評分準則包括行業、AI、玩法以及產品等不同範疇。（夏家朗攝）

以往製作一款完整遊戲，需要遊戲策劃、前後端開發、市場及營運等不同專業角色協作，但如今學生只要有好的想法及洞察，便可利用AI以「小步快跑」方式驗證原型。

騰訊雲Miora產品專家介紹，Miora已由圖片及影片生成延伸至3D模型、UI、UX、互動遊戲及網站，用戶亦可將人物生成3D模型，讓角色在後續創作中保持一致，降低製作門檻。她又透露，Miora最近推出「3D運鏡台」，用戶可直接在3D環境擺放模型、設定關鍵幀及錄製基本運鏡，再交由AI生成影片，減少以文字提示詞描述複雜鏡頭。

AI融入製作流程 助學生由零開始完成遊戲

今屆得獎作品亦展示AI在跨學科創作上的應用。冠軍香港科技大學團隊以阿茲海默症患者及照顧者為題，創作遊戲《錨點》。遊戲講述患者與女兒之間的故事，希望讓社會除了關注患者，亦看見長期照顧者的付出。

「AI CAN DO IT｜騰訊雲黑客松」港澳賽區冠軍，由來自香港科技大學團隊，憑遊戲《錨點》奪得冠軍。《錨點》是一款以阿茲海默症與家庭照顧為主題的第一人稱雙視角叙事解謎遊戲。（夏家朗攝）

冠軍團隊在製作過程中建立完整AI工作流程，先由成員共同構思劇情，再透過Agent協調不同AI模型，逐步生成遊戲所需的圖像、3D素材及音樂。團隊亦利用AI處理過往較少接觸的地圖製作，最終將遊戲部署至瀏覽器。由劇情構思、素材生成到遊戲開發，AI貫穿整個製作流程，讓學生可以把不同創意及技術串連起來，將原本的遊戲構思逐步變成可實際運行的作品。

香港科技大學學生團隊向評審簡介自創遊戲《錨點》的特色，當中利用了不同AI工具，包括騰訊雲CodeBuddy開發劇情，以及騰訊「混元3D美術」。（夏家朗攝）

冠軍團隊香港科技大學學生韓劉翔（左）、王奕潼（右）以及另一成員張可欣（手機畫面）組成。王奕潼表示，團隊成員沒有美術背景，遊戲內的美術全部交由AI處理。（夏家朗攝）

香港大學團隊則以唐代詩人杜甫及李清照的人生與詩作為素材，把中國古典文化融入遊戲《詩中行》而獲得亞軍；季軍作品《LOONG SEASON》則以香港龍舟文化為主題，將傳統文化元素轉化為遊戲玩法。

香港大學兩位學生文深儀（左二）及歐海榕（右二）憑遊戲《詩中行》，奪得「AI CAN DO IT｜騰訊雲黑客松」港澳賽區亞軍。團隊全流程利用騰訊雲CodeBuddy協助，利用AI重塑遊戲開發，主打低成本、閃電級效率以及電影級體驗。（夏家朗攝）

季軍作品《LOONG SEASON》是一款以端午節龍舟賽為背景的競速遊戲。創作者Conor Matthew Max表示，自己是金融專業，沒有任何遊戲開發經驗，讚揚騰訊雲CodeBuddy非常易用，只花了一個多小時，已能生成遊戲雛型。（夏家朗攝）

至於「高功能自閉症」公益挑戰賽動畫賽道的冠軍團隊由4名高中生組成，以短片講述高功能自閉症兒童。Miora產品專家讚揚作品完整度高，短片長逾3分鐘，團隊利用Miora的Memory功能，令每段約15秒的AI生成影片保持場景及人物連貫，呈現電影質感。

WorkBuddy產品專家表示，AI工具令遊戲愛好者不再只是玩家，而是可將自己的想法落地，成為生產及製作遊戲的一員。今次參賽學生亦證明，即使沒有專業技術背景，只要有理念及想法，利用合適工具也能創作。

騰訊雲WorkBuddy產品專家指出，以往製作一款完整遊戲，需要遊戲策劃、前後端開發、市場及營運等不同專業角色協作，但如今學生只要有好的想法及洞察，便可利用AI以「小步快跑」方式驗證原型。（夏家朗攝）

以賽代練 挖掘AI產品在真實場景中的價值

隨着港澳賽區決賽落幕，晉級隊伍將於9月赴深圳參加全球總決賽，爭奪逾人民幣40萬元獎金池，並可獲直通面試機會。蔡輝表示，黑客松以「以賽代練」為核心，鼓勵更多學生更廣泛及熟練地使用AI產品，以創新表達方式，挖掘出AI在真實需求和社會議題上的影響力。

他又指，未來會因應不同專業提供不同工具，例如計算機學生可深入使用CodeBuddy，設計、藝術、創意及導演學生可使用Miora，WorkBuddy則可面向金融管理等不同專業，按需要支援人才培養。