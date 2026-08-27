Alibaba.com推企業版Accio Work Business　以AI提升經營效率

阿里巴巴國際站（Alibaba.com）日前舉辦 《AI智鏈 全球數字商業智變大會》，與各界專家共同探討AI如何為業務賦能及助力市場佈局。Alibaba.com亦於會上宣布為Accio Work的產品定位升級策略，以及企業版「Accio Work Business」正式在香港上線，並面向亞太地區招募生態合作夥伴。



阿里巴巴國際站過往專注於跨國B2B（企業對企業）平台的外貿尋源與營運，即連接製造商、批發商與海外買家的數碼貿易與媒合系統。阿里巴巴國際站於今年3月推出Accio Work，為個人創業者或單一營運人員打造高效個人AI助理，具備自動接待、多平台分析與多平台上架三項核心能力。Alibaba.com亞太業務總經理楊淵在峰會中提到，為貼合客戶多平台經營的需求， Accio Work的產品定位已升級為全球的AI電商工作平台，服務範圍亦由外貿擴展至連接內地及海外電商。

楊淵表示，Accio Work希望連接供應鏈、內地及海外的銷售與電商平台，以及社交媒體資訊，讓無論商家及客戶均可以在同一平台整合全球資源。他指出，全球貿易與商品流通正由「Human to Human」走向「Agent to Agent」。以自動接待為例，依賴AI agent可解決跨境貿易過程中的時差問題，根據企業知識庫，向不同國家和地區的買家提供24/7全天候回應；Accio Work亦可匯聚不同平台的數據，識別高增長市場或高利潤產品，提供營運洞察；同時可按不同平台偏好自動匹配及優化商品參數。為了讓AI Agent能真正進入亞太市場，阿里巴巴國際站正面向亞太地區招募生態合作夥伴，以加速本地化落地與交付。

楊淵表示，AI戰略升級，是為貼合客戶多平台經營的需求。

「Accio Work Business」提升企業經營效率

阿里巴巴國際站藉峰會宣布推出企業版Accio Work Business，進一步將AI由個人工具轉化為具備組織管理能力的企業級產品、專為企業用戶解決個人版未能涵蓋的權限管理與數據安全需求的產品。

Accio Work Business能支援企業級員工權限及店鋪資產管理，並透過數據隔離，防止企業內部數據外洩或員工管理出現安全風險。楊淵表示，正因AI能力強大，若企業未能妥善駕馭，或會引致數據安全及內部管理問題。平台亦具備用量與帳單管理的功能，可避免產生高額不預期成本，並精準管理每位員工的使用量。平台預設針對50人以上的團隊規模設計，亦支援超過100人等更大規模團隊的客製化需求，並為客戶提供專屬服務團隊進行線上會議指導，約30分鐘即可完成安裝與各項設定。

阿里巴巴國際站推「Accio Work Business」協助企業提升經營效率。

本地企業Unifan Hong Kong Limited（越利香港有限公司）營運的品牌Shipbear，為海外中小企提供一站式供應鏈服務， 涵蓋採購、質檢、倉儲、 包裝到全球履約，協助解決各類供應鏈難題。公司聯合創辦人蔡日朗博士提到，營運上最大的挑戰是市場、客戶及營運資訊愈來愈多，導致資源與資訊分散，而自動化技術成本亦相對較高。幸於數年前接觸到Alibaba.com平台，Accio Work令AI Agent更容易參與平台營運和外貿工作，亦令Shipbear可持續接觸世界各地有真實採購需求的客戶，並建立長期合作關係。

蔡日朗續指，現時大多公司仍停留在對AI的應用，但他認為，中小企不能只是「用AI」，而應思考如何轉化業務與數據，才能在AI時代真正以AI革新流程，實現AI轉型。

越利香港有限公司聯合創辦人蔡日朗博士表示，企業最大的痛點是資源與資訊分散，而Alibaba.com平台令Shipbear可持續接觸世界各地有真實採購需求的客戶。

(資料由客戶提供)