香港巴士電動化邁向新階段　業界及早規劃迎綠色轉型機遇

為配合香港於2050年前實現車輛零排放及碳中和的目標，運輸業界正加速推動低碳轉型。隨着電動商用車技術日趨成熟，車隊電動化已由履行環境責任的選項，逐漸發展成提升營運效益與市場競爭力的重要策略。從專營巴士、非專營巴士，以至復康巴士，不同類型車隊正陸續展開電動化部署。業界關注焦點亦由「能否電動化」，轉向「如何更有效部署電動化」。中華電力（下稱中電）鼓勵企業及早規劃供電及充電基建布局，將有助提升營運效益，並能更精準地把握低碳轉型機遇。



中電早前聯同商界環保協會舉辦「香港巴士電動化：從專營及非專營巴士、小巴至復康巴士」研討會，匯聚政府、巴士營辦商與能源業界代表，共同探討電動化發展的挑戰與機遇。

（左起）商界環保協會行政總裁吳家穎先生、城巴有限公司工程總監羅文有先生、長春社總監蘇國賢先生、中匯智能科技有限公司首席技術官陳欽志先生及中華電力電動出行總監林浩文先生，深入交流車隊轉型對充電基建、資金投入及營運模式考量。

立即觀看研討會精華影片，由業界專家分享香港巴士電動化的發展機遇與部署關鍵。

香港巴士電動化發展漸趨成熟 邁向規模化部署新階段

環境及生態局數據顯示，截至2026年6月底，香港整體電動車數目約 180,000輛，佔所有車輛總數約20%；而充電網絡亦同步擴展，反映本港電動車生態圈正日趨成熟。

環境及生態局首席環境保護主任（空氣質素政策）吳峻基先生表示，政府正按《香港電動車普及化路線圖更新版》及《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》所述策略和措施，推動電動車普及化，包括訂下目標於2027年底前引入約700輛電動巴士。巴士電動化已跨越技術驗證階段，未來發展將轉向如何達至「規模化應用」。

技術持續進步 業界邁向規模化部署

隨着電池續航力與快速充電技術持續提升，電動巴士正進入規模化應用階段。九龍巴士（一九三三）有限公司財務總監葉偉倫先生表示，九巴目前已有82輛電動巴士投入服務，並以2040年全面實現車隊電動化為目標。新一代電動巴士續航力已達220至300公里，充電時間縮短至約1.5至2小時，載客量及營運表現已接近傳統柴油車。他指出，業界下一階段重點將會是完善充電設施及優化營運模式。

城巴有限公司工程總監羅文有先生表示，城巴數年前已率先與內地巴士製造商，針對香港獨特營運環境，共同研發及引入全港首輛雙層電能巴士。新一代雙層電動巴士已能滿足約八成巴士路線（日行約300公里）的日常營運需求，未來的焦點將轉向充電網絡布局及能源管理。此外，電動巴士行車平穩、噪音較少，有助改善路邊環境並提升乘車體驗，為營辦商創造更高的服務價值。

專營巴士已陸續將部份車廠充電設施開放給公眾使用。在配合政府汽車電動化政策的同時，積極優化營運與商業模式。

非專營及復康巴士起步 探索切合營運需要的轉型方案

除了專營巴士外，非專營巴士與社區復康巴士亦正積極探索切合營運需要的轉型方案。作為本港較早引入電動巴士的非專營巴士營辦商之一，珀麗灣客運總經理張裕積先生分享，透過靈活充電安排，能大幅提升車隊及充電設施上的資源運用效率。根據公司的營運經驗，對於路線及班次相對固定的車隊，只要車隊調度與充電策略配合得宜，電巴已完全具備商業應用條件。

長春社則透過「香港綠色復康巴士先導計劃」，由滙豐銀行慈善基金全力支持，協助7間本地社福機構購買綠色復康巴士（綠康巴）及安裝充電設施，並提供技術支援和監察。長春社總監蘇國賢先生表示，計劃引入不同型號切合營運需要的綠康巴，並將整理轉型流程及營運經驗與業界分享，期望在政府及業界支援下，加快電動復康巴士普及化。

除了巴士車隊，電動商用車的選擇亦日趨多元。威力新能源有限公司總經理吳卓聲先生指出，因應香港獨特的環境，業界近年推出更貼合本地路況及社會多元需求的電動車型，例如低地台設計的電動小巴，為公共交通電動化提供更多優化營運的選擇。

中匯智能科技有限公司首席技術官陳欽志先生表示，市場上已出現超過1,000千瓦的「閃充技術」。他強調，面對持續上升的用電需求，營辦商及早與中電溝通，有助及早規劃供電安排，並應對土地與電力配置等方面的挑戰。中電在前期電網規劃的全面配合，亦有助縮短供電設施落成及接駁所需時間，是業界加速轉型的重要後盾。

中電發揮「超級聯繫人」角色 助企業規劃車隊電動化

中電電動出行總監林浩文先生指出，及早規劃是企業順利推動電動化的重要關鍵。在制定轉型策略時，企業需綜合考慮車隊規模、每日行車里數、充電時段及未來擴展需求，以制定最合適的部署方案。中電推出「車隊電動化諮詢服務」，提供從電力需求評估、供電方案設計、充電基建規劃，以至車型選擇建議的「一站式」專業支援。此外，車隊電動化涉及車廠、充電營運商、物業業主、政府部門等多方協作，林浩文先生表示，中電除提供技術支援外，亦積極擔當「超級聯繫人」角色，協助企業連繫各方持份者，加快項目落地。

中電工程人員透過實地電力評估，了解項目用電需求，協助客戶部署車隊電動化。

中電推政府資助機構節能改善計劃

中電的「政府資助機構節能改善計劃」為合資格的政府資助機構提供支援，加裝電動商用車充電設備亦屬資助範圍之一。按此了解更多計劃的申請資格、資助範圍及詳情。

商界環保協會擔當業界橋樑 促跨界協作推動運輸電動化

除了企業及車隊營辦商及早部署，跨界別協作亦是推進運輸電動化的重要一環。商界環保協會行政總裁吳家穎先生表示，協會已成立「能源轉型諮詢小組」，並將運輸界別減碳列為重點工作，透過構建跨界別交流平台，積極凝聚各方共識並促成深度對話，攜手共創零碳未來。

商界環保協會行政總裁吳家穎先生指出，推動巴士全面電動化是香港邁向2050年碳中和的重要一步。

綜合業界觀點，香港巴士電動化已形成清晰的發展方向，下一步是把業界共識轉化為切合不同車隊需要的實際電動化轉型方案。透過政府、車隊營辦商、汽車製造商、電力公司與充電服務營運商等持份者協力，在政策、基建與營運層面互相配合，建立更完善的綠色運輸生態圈。

（資料由客戶提供）