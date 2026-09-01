騰訊雲AI技術支援WeChat Pay HK 入選金管局GenA.I.沙盒++
撰文：王玥晨
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人工智能角色近年不斷進化，由從前提供資訊，逐步走向用戶代理時代。騰訊雲早前便技術支援WeChat Pay HK，入選監管機構推出的生成式人工智能（GenA.I.）沙盒++，推進支付基建等方面的應用。
GenA.I.沙盒++由香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局及強制性公積金計劃管理局，聯同香港數碼港管理有限公司，於今年三月推出，計劃涵蓋銀行、證券及資本市場、資產及財富管理、保險、強制性公積金以及儲值支付工具等金融領域，並以風險管理、反詐騙及客戶體驗三大範疇為重點，推動香港金融生態系統負責任地採用AI。
騰訊雲在是次計劃中，以人工智能、大數據及雲端基礎設施方面等專業技術，與WeChat Pay HK合作，提升人工智能驅動的欺詐偵測能力、持續強化用戶反詐騙防護。騰訊雲港澳金融業務總經理蔣渝表示：「我們相信AI可透過更智能、更自適應的偵測技術，與現有風控措施相輔相成，在風險管理領域發揮日益重要的作用。」騰訊金融科技副總裁洪丹毅亦進一步說明AI支付是大勢所趨：「支付服務須同步思考更便捷的互動方式，以及與之配套的安全、授權及風險管理機制。我們期望與監管機構、技術夥伴及業界攜手，審慎驗證相關技術及流程，在確保交易安全和提升用戶體驗的前提下，共同推動香港金融及支付服務的創新。」