騰訊雲AI技術支援WeChat Pay HK　入選金管局GenA.I.沙盒++

人工智能角色近年不斷進化，由從前提供資訊，逐步走向用戶代理時代。騰訊雲早前便技術支援WeChat Pay HK，入選監管機構推出的生成式人工智能（GenA.I.）沙盒++，推進支付基建等方面的應用。



GenA.I.沙盒++由香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局及強制性公積金計劃管理局，聯同香港數碼港管理有限公司，於今年三月推出，計劃涵蓋銀行、證券及資本市場、資產及財富管理、保險、強制性公積金以及儲值支付工具等金融領域，並以風險管理、反詐騙及客戶體驗三大範疇為重點，推動香港金融生態系統負責任地採用AI。

騰訊雲在是次計劃中，以人工智能、大數據及雲端基礎設施方面等專業技術，與WeChat Pay HK合作，提升人工智能驅動的欺詐偵測能力、持續強化用戶反詐騙防護。騰訊雲港澳金融業務總經理蔣渝表示：「我們相信AI可透過更智能、更自適應的偵測技術，與現有風控措施相輔相成，在風險管理領域發揮日益重要的作用。」騰訊金融科技副總裁洪丹毅亦進一步說明AI支付是大勢所趨：「支付服務須同步思考更便捷的互動方式，以及與之配套的安全、授權及風險管理機制。我們期望與監管機構、技術夥伴及業界攜手，審慎驗證相關技術及流程，在確保交易安全和提升用戶體驗的前提下，共同推動香港金融及支付服務的創新。」

騰訊雲港澳金融業務總經理蔣渝表示，騰訊雲會繼續以先進技術助力金融服務業強化風險識別與詐騙防範能力。