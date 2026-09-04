銀河通用機械人店長進駐香港街頭　具身智能從賽場走進日常

9月1日起，香港街頭多了一間特別的零售店——由人形機械人「小蓋」全程打理店務。這是內地具身智能企業銀河通用旗下的Galbot Store，首批三間門店同步進駐紅磡新海濱、灣仔海濱與啟德體育園，亦是香港首批全自主運營的機械人零售店。



不同於業界常見的預設固定程式零售設備，這裡的機械人店長具備完整自主能力：顧客用廣東話、普通話或英語說出需求，它會自主接單、轉身揀貨、遞交商品，再配合顧客掃碼或刷卡付款，全程沒有後台工作人員遙控操控。三間門店以「文化聯乘」為主題，售賣香港與內地文創產品，開業前的啟動禮上，財政司司長陳茂波便親身體驗了「小蓋」的全流程服務；有途經的跑步市民即場購買飲品，笑言運動後補給更方便了。

三間門店以「文化聯乘」為主題，在開業前的啟動禮上，財政司司長陳茂波親身體驗「小蓋」的全流程服務。

事實上，「小蓋」的服務能力早已經過專業賽事的檢驗。上月在北京舉行的第二屆世界人形機械人運動會上，同一套智能系統驅動的機械人，以全自主模式參加家庭、餐飲、商超三項場景賽事，包攬全部金牌，商超項目更獨攬金、銀、銅。從賽場上的「奪冠選手」到街頭的「便利店長」，角色切換的背後，是具身智能通用能力的落地——同一套系統無需重新編程，即可適配不同的工作場景與任務要求。

這份底氣來自真實場景的長期積累。據了解，銀河通用旗下的「銀河太空艙」智能零售方案，已在內地近50個城市佈局約200個點位，穩定運營超過一年。店內機械人每天處理上萬種商品的揀選、補貨與交付，真實運營數據持續回流，反哺模型迭代，形成「場景落地—數據優化—能力升級」的正向循環。換言之，走進香港街頭的機械人店長，並不是實驗室裡的樣機，而是已經過海量真實場景驗證的成熟商用方案。

銀河通用旗下的「銀河太空艙」智能零售方案，已在內地近50個城市佈局約200個點位，店內機械人每天處理上萬種商品的揀選、補貨與交付。

選擇香港作為內地以外的首個落地城市，企業看重的不只是商業機會。銀河通用創始人兼首席技術官王鶴表示，香港市民對新科技的開放態度、多元的文化與語言環境，以及國際化的城市定位，都是難得的真實測試場景。而本港近年大力推動創科發展，從政策支持到產業生態的逐步完善，也為新技術落地提供了土壤。當一台機械人成為街角零售店的「店長」，具身智能就不再是遙遠的科技概念，而是真正走進市民日常生活的一部分。隨著技術的持續迭代，未來這類智能機械人有望出現在更多服務場景，為香港的城市服務與消費體驗帶來新的可能。

（資料由客戶提供）