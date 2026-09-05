AI巴士體驗日直擊!實測全新AI辦公神器 跨領域助打工仔擺脫OT加班

打工仔每天回到公司，迎面而來的是堆積如山的表格、修改無數次的報告，以及永遠回覆不完的郵件。OT 加班、重複不斷又做不完的工作，幾乎是每個香港上班族的日常。為打破職場僵局，騰訊於 2026 年 9 月3日-5日在香港舉辦 Tencent Agent Day 系列活動，首度引入多個辦公 AI 工具，包括 WorkBuddy 國際版、Miora 創意助理、Hy4 preview 大模型等，為本地職場人士提供跨領域的技術支援。活動日前圓滿結束，期間吸引大量金融及營銷從業人員參與，親身試用後均表示 AI 工具確實幫助他們節省時間、提升工作質量。



AI 巴士巡遊香港 全民體驗最新 AI 技術

活動最大焦點「騰訊 AI 巴士」化身流動體驗館，穿梭香港核心區域。車內劃分多個互動專區，讓參加者即場實測 WorkBuddy 辦公應用（涵蓋文檔、簡報與數據分析）、Miora 設計助手、Hy4 大模型、微信小程序及 JOOX 音樂助手等強大功能。現場更有專家即時指導與解惑，讓大家親身體會 AI 如何大幅提升簡報製作、數據處理及創意設計的效率。

負責今次主打AI項目的WorkBuddy國際版產品專家劉嘉敏表示，WorkBuddy 國際版在多方面包括生態融合和安全保障上都迎來重大突破。她指出，除了騰訊自家模型外，平台亦支持海內外多個主流強大模型，讓用戶在一款產品內就能無縫切換，享受最新的AI體驗。

針對香港作為金融中心、本地用戶對數據私隱的嚴格要求，劉嘉敏補充，WorkBuddy 在專家區特別內置了多位金融專家與智囊團。比如專業報告的深度解讀，都能在確保數據安全的合規前提下，提供高質量的專業支持。

金融業從業員：AI 處理繁瑣報表省時省力

金融業從業員 Ella（化名）表示，日常工作最耗時且令人困擾的，莫過於處理大量報表和數據分析。「數據整理和出報表這些工作真的很重覆，每次都要人手重新整理。」在試用 WorkBuddy 後，她的工作流程迎來了極大轉變，「WorkBuddy 在前期自動已經幫我整理好數據，並按照我設定好的既定格式，直接產出特定的報表，讓我不用每次出同一份報表時都要重新微調格式，真的節省了大量時間。」

雖然自動生成報表後，她強調「依然會進行人手覆核，確認數據百分之百準確」，但 WorkBuddy 處理了最繁雜的前期工作，已大幅釋放了人手。談及使用體驗，她讚賞 WorkBuddy 相當人性化，比以往「一問一答」模式的 AI 工具有了巨大進步：「對我而言，它在工作上更像是一個『拍檔』，而不是冰冷的問答機器。」

在眾多功能中，她最常用且最推薦的是全新的「人機雙寫」功能。她形容這個功能完美體現了「工作拍檔」的角色：「我可以像聊天一樣，用自然語言實時與它溝通，微調畫面上的數據與內容。這種實時調整的體驗，是我最常使用的功能。」

她形容 WorkBuddy像「工作拍檔」，可以像聊天一樣實時微調數據與內容。

90 後上班族：AI 改變營銷業「打獵」生態

90 後的上班族 Christy（化名）在試用 WorkBuddy 後，發現這款工具能將複雜的工作拆解成多個板塊，並在每個環節全面提速，讓她最棘手的任務，例如尋找新客戶、拓展業務來源以及建立銷售網絡等難題都迎刃而解。她笑言：「以前自己寫社交帖文或影片的推廣文案，隨時要寫大半天。現在我只要講出一個 idea（想法），WorkBuddy 在 10 分鐘內就能自動生成高質量的文案。」

90 後上班族 Christy（化名）表示，以前寫文案要花大半天，現在透過 WorkBuddy 只需 10 分鐘即可完成。

她指出，在傳統營銷與團隊管理之中，從業人員往往要在瑣碎的資料整理、撰寫初稿、會前準備及會後跟進等重複性行政工作上耗費大量時間。因此，團隊極需要一個專屬的 AI 工作拍檔，接手前期 80% 的準備功夫，好讓將寶貴的時間保留給真正需要專業判斷與人際關係的處理，包括與客戶面對面建立信任、深入了解客戶需求、提供度身訂造的服務方案，以及在關鍵時刻促成成交。

最讓她驚喜的是，WorkBuddy 已成為她的「私人助理」，「現在每天起床，WorkBuddy 已經為我安排好當天的時間表及工作流程，哪個客戶要跟進、哪個會議要準備、哪份報告要處理，全部都已經安排恰當。」她笑言，以前要花時間整理待辦事項，現在只需打開 WorkBuddy，就能清楚知道當日的工作重點，大大減少遺漏和混亂。

自今年三月開始使用 AI 以來，她坦言這完全改變了工作模式：「以前找客戶就像『打獵』，盲目尋找潛在客戶；有了 AI 之後，工作變成了有規劃的『種地』，能按時節去耕耘和處理客戶。」以前她可能要花一整週時間處理工作，現在六小時內就完成，甚至能同時打開 3 至 5 個對話框「滾動式」同步運作，效率大大提升。

Christy（化名）在公司活動上分享，WorkBuddy 如何助她加強客戶聯繫，以及準備推廣文案等工作。

她認為這套系統帶來的最大效益，是幫個人和團隊節省重複功夫，將成功經驗沉澱成全隊可以隨時調用的標準作業程序或操作流程，實現「時間節省、經驗沉澱、能力擴展」的生產力加速循環。她更坦言，自己天馬行空有好多創意想法，「以前好多想法只能夠放一邊『封塵』，現在有 WorkBuddy 幫忙，全部都可以成功落地。」

AI 工具如何提升辦公效率？

WorkBuddy 國際版｜打工仔必備神器

WorkBuddy 國際版為一款開箱即用、無需複雜設置或額外技術支援的 AI 原生智能體，旨在提升工作效率。產品專為金融投行、保險業、中小企業及知識工作者設計，能顯著提升內容創作、數據分析與技術開發的效率。以數據分析報告為例，傳統需時 2 至 3 小時的數據整理、圖表繪製及初步分析，透過 WorkBuddy 即可快速自動生成，用家只需微調補充，30 分鐘內即可輕鬆完成。

值得一提的是，WorkBuddy 亦支援零代碼微信小程序開發。用戶只需在 WorkBuddy 內置的「技能市場」中安裝「微信小程序開發助手」，即可用自然語言完成從賬號註冊、代碼生成到一鍵上線的全過程，實現「全程動口不動手」的開發體驗。

Miora 創意智能體｜營銷必備靈感工具

Miora 創意智能體絕非單純的生成式繪圖工具，而是一座由多重 AI Agent 協作驅動的 AI 創意工作室，專為設計、營運、市場推廣及品牌策劃等專業團隊打造。其核心能力涵蓋高品質內容生成、小程序搭建與多模態創意創作。

過去從對接設計師、溝通需求到反覆修改稿件往往耗時數天，如今透過 Miora 輸入 brief，幾小時內即可迅速完成整套視覺一致的高品質素材，包括 Logo、社群視覺、廣告海報及 UI 介面等。

Hy4 preview 大模型｜騰訊最強 AI 實力

Hy4 preview 為騰訊最新發布的旗艦級大模型，採用先進的 MoE（混合專家）架構，總參數高達 770B，激活參數達 49B，上下文長度更突破至 1M 個 Token。該模型在金融、電商、中小企業、程式開發及科學研究等領域表現突出。

Hy4 preview 處理複雜金融分析任務時，能同時進行多文件協作，迅速生成文檔、圖表與簡報，提升金融從業員的分析效率。目前官方推出優惠，8月28日至9月10日，Hy4 preview 在WorkBuddy上可免費試用。

JOOX 音樂創作工具｜活動籌備好幫手

如果需要為籌辦活動或製作視頻音樂，國際化音樂流媒體平台JOOX 推出的JOJO 音樂助手亦是不錯選擇，僅需接收簡短的口語指令，即可智能生成完全適配個人喜好的專屬歌單。此外，JOJO 具備極速的「一鍵原創寫歌」功能，用戶無論是輸入一段細膩的心情描述，還是抓取當下的流行熱點，都能在短時間內快速完成詞曲創作並一鍵生成專屬原創歌曲，讓普通用戶也能輕鬆體驗 AI 創作的實力。

未來職場：盡快掌握 AI 提升競爭力

隨著 AI 工具在職場日漸普及，為從業人員帶來顯著的工作效率提升。未來的工作需要善用 AI，儘快學習與應用就能夠提升個人競爭力。無論是金融業還是保險業，AI 工具都能幫助打工仔擺脫加班宿命，將寶貴時間投放於更需要專業判斷與人際關係的環節。

劉嘉敏強調，香港是騰訊高度重視的市場，未來會持續根據本地用戶的高頻辦公軟件使用反饋進行深度集成，提供更高效的定制體驗。WorkBuddy 計劃在兩週內支持連結 Telegram、Slack 及 Discord 等主流即時通訊軟件，並打通更多權威數據源，全力支持繁體中文及英語。

對於打工仔而言，AI 不再只是輔助工具，而是不可或缺的工作拍檔。懂得善用 AI 的人，能夠在相同時間內完成更多工作，同時保持更高質素的交付標準。在競爭激烈的職場環境中，盡快掌握 AI 技能、建立個人化的 AI 工作流程，將成為提升個人競爭力的關鍵，並成為你職場升級的最強助力。

（資料由客戶提供）