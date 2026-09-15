科技園辦共創共投產業加速峰會　共同企業加速基金首批投資四科企

初創企業不時需要尋求資金擴展業務，但投資者往往對初創的產品可行性存疑而卻步。若初創能與業界合作，於真實場景測試產品，確認商業模式可行，將有助釋除投資者的疑慮，願意投資初創公司。



為建立推動創科商業化的「飛輪效應」（Flywheel），推動本港創科生態圈發展，科技園公司早前舉辦一連6日「共創共投產業加速峰會」，於香港、東莞及杭州三地匯聚逾400名創科企業家、產業專家和投資者，對接100個產業應用場景。



峰會上同時公布，「共同企業加速基金」首批投資項目。現時擁有九個有限合夥人（Limited Partner，LP）、資產規模達港幣五億元的「共同企業加速基金」，隸屬科技園公司的「共同企業加速計劃」，是香港首個專注創科領域的公私營協作（PPP）項目，並由香港特別行政區政府法定機構管理的私人基金。有獲投資的初創認為，基金帶來的不只是資金，更包括對接應用場景及產業資源，有助加快產品研發、落地及市場拓展。有投資者表示，看好香港連接內地與國際市場的優勢，期望透過資本與產業合作，推動深科技企業商業化及走向海外。



為推動本港創科生態圈發展，科技園公司周一（7日）起，一連6日舉辦「共創共投產業加速峰會」。活動於香港、東莞及杭州三地舉行，匯聚逾400名創科企業家、產業專家和投資者。（鄧倩螢攝）

陳茂波：建構資本生態 匯聚全球投資者與創新者

「共創共投產業加速峰會」開幕禮由財政司司長陳茂波主禮，他表示政府正致力建立支持初創及促進創新的資本生態系統，讓不同發展階段的企業均能在香港找到合適的資本合作夥伴（鄧倩螢攝）

為峰會開幕禮主禮的財政司司長陳茂波致辭時表示，峰會重點是「共同發展、共同投資」，鼓勵資本市場與科技產業攜手合作，加快創新技術成長。他指出，政府正致力建立支持初創及促進創新的資本生態系統，讓不同發展階段的企業均能在香港找到合適的資本合作夥伴，並讓全球投資者與創新者匯聚香港。

財政司司長陳茂波（左三）以及創新科技及工業局副局長張曼莉（左二），在科技園公司主席鍾郝儀（左一）和科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤（右二）陪同下，了解初創公司業務。（鄧倩螢攝）

科技園公司主席鍾郝儀：峰會是推動商業化的「商業引擎」

科技園公司主席鍾郝儀表示峰會不只是交流活動，更是推動商業化的引擎。（香港科技園提供）

科技園公司主席鍾郝儀表示，是次活動將創科創辦人、投資者及產業領袖「三方生態圈」集中於同一平台，形容峰會不只是交流活動，更是推動商業化的引擎，未來科技園公司將會進一步提升創科企業質量、拓展網絡及深化合作，做到「既廣且深，既遠亦近」，協助更多優秀理念躍進全球市場。

張曼莉發表主題演講：繼續促進科技與產業創新深度融合

峰會邀得創新科技及工業局副局長張曼莉發表主題演講，她指出香港擁有雄厚科研實力、高度國際化環境及「一國兩制」的獨特優勢，既能吸引全球創新資源及人才，亦可連接粵港澳大灣區市場。

創新科技及工業局副局長張曼莉發表主題演講，指出香港擁有雄厚科研實力、高度國際化環境及「一國兩制」的獨特優勢，未來將繼續促進科技與產業創新深度融合。（鄧倩螢攝）

峰會公布共同企業加速基金首批投資項目

峰會揭幕禮上同時公布，共同企業加速基金首批投資項目。基金隸屬科技園公司的「共同企業加速計劃」，是由港府法定機構管理的私人基金，屬本港首個公營機構管理私人資本。

科技園公司共同企業加速計劃副總監董和瀚表示，基金除了投資，亦會借助基金的產業資源及市場渠道，以香港作為跳板，協助本地及內地初創走向海外，同時吸引全球具潛力的項目來港，再由香港連接內地市場。

基金目前有9個有限合夥人參與，資產規模達5億港元，旨在結合公營創科平台與私人資本，為不同發展階段的科技初創提供融資及產業資源，協助科研成果進一步走向市場。

100個應用場景促投資 科技園冀形成「飛輪效應」

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤指出，加速基金將專注於Pre-A輪和A輪投資，聚焦AI、半導體和新材料三大領域。有別於一般創投資基金，加速基金最大優勢在於具備許多合作夥伴，能提供大量場景給初創。

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，科技園未來不再滿足於單純「連接」不同持份者，而是希望建立推動創科商業化的「飛輪效應」（Flywheel）。（鄧倩螢攝）

粘清澤認為，當投資者看到初創已有明確產業應用及合作意向，投資風險會相對降低，增加投資初創意欲；而初創在首輪投資後，亦可進一步吸引產業夥伴及其他資金跟投，令合作規模逐步擴大。

他強調，科技園未來不再滿足於單純「連接」不同持份者，而是希望建立推動創科商業化的「飛輪效應」（Flywheel），特別是AI等前沿科技要真正產生商業價值，關鍵在於有否合適的「應用場景」。

以今次峰會為例，香港活動主要是讓創科企業家、產業專家和投資者進行配對；而安排參加者前往東莞和杭州則是希望香港創科生態圈能直接與兩地接洽，尋求硬件、軟件等各方面合作。

共創共投產業加速峰會匯聚初創企業、產業代表和投資者，讓三者直接對接連繫，推動本港創科生態圈發展。多間初創企業亦於會場展示其前沿解決方案。（鄧倩螢攝）

初創獲資金及場景支援 冀借香港拓展內地海外市場

加速基金首批投資項目包括易感科技（e-SENSOR）、香港江河綠氫科技（FluviusH2）、奧克福（Akerf Robotics）及火聖宇航（FST Space）。

香港江河綠氫是科技園公司創科培育計劃的初創企業，創始人段澤匯表示，在園區實驗平台及設備的支援下，公司能大幅減少初期實驗室建設成本，其後公司在共同加速計劃支持下完成第二輪融資，資金將用於產品迭代、擴大生產規模及拓展客戶。

香港江河綠氫創始人段澤匯表示，公司業務是利用生物酵素催化水電解技術生產零碳綠氫，並積極探索在無人機、重型運輸、航運及醫療健康等領域的應用。（鄧倩螢攝）

段指出，科技園不只提供硬件，更協助團隊處理人才及簽證等事宜，並對接香港高校及內地應用場景。目前公司已在內地取得首批試用客戶，並計劃進一步拓展歐洲市場。她認為，香港同時具備科研設備、資金及國際市場連接能力，是公司由科研團隊走向商業化的重要平台。

另一獲基金投資的易感科技，是科技園公司創科培育計劃應屆畢業企業。創始人鄭文波表示，公司經科技園培育後，在內地合作園區設立子公司，並透過大灣區拓展內地應用市場。他說，未來會利用基金支持增加研發投入，並以香港為中心進一步拓展東南亞，包括印尼及馬來西亞市場。

獲加速基金投資的易感科技，創始人鄭文波表示未來會利用基金支持增加研發投入，並以香港為中心進一步拓展東南亞，包括印尼及馬來西亞市場。（鄧倩螢攝）

易感科技研發自主供電無線物聯網感測系統，其靜態熱電轉換技術實現零磨損及免維護，協助能源、石化、核電及工業企業加快數碼化轉型，產品已應用於一些大型企業。（鄧倩螢攝）

加速基金合夥人提供產業場景 杭實冀助企業落地接單

除了資金，加速基金帶來的產業資源亦成為基金支援初創的重要一環。加速基金有限合夥人之一，杭實創新副總經理方旭表示，杭實集團參與計劃，是配合杭州與香港兩地「一平台兩中心一基金」合作，連接香港及全球優質創科項目。他認為，國有企業具備長期資本優勢，可發揮「投早、投小、投長期」作用。

杭實創新副總經理方旭表示，杭實集團期望透過計劃，將長三角及杭州的產業應用場景及政策資源帶給獲投企業，協助企業落戶，推動「產創融通」。（鄧倩螢攝）

方旭表示，杭實除提供資本，亦會將長三角及杭州的產業應用場景及政策資源帶給獲投企業，協助企業落戶、取得訂單及提升產品競爭力，推動「產創融通」。杭實目前亦在香港科學園設立500平方米專項空間，讓浙江企業借助香港連接全球，同時吸引海外企業經香港進入內地市場。

另一名有限合夥人、總部設於新加坡的資產管理公司畢盛資產管理創始人王國輝表示，團隊對科技園高質素、高動能的初創企業留下深刻印象，期望透過與科技園公司合作，為具潛力的深科技企業提供資本支持，推動科研成果商業化及進軍國際市場。