科技園共創共投產業加速峰會東莞站　走訪東莞發掘創科新機遇

香港科技園公司（科技園公司）於 9 月 7 日至 12 日期間首次舉辦一連 6 日的「共創共投產業加速峰會」，其中 8 至 12 日的行程分別於東莞及杭州舉行，行程包括一系列初創公司路演、深度產業對接交流、與當地企業及投資者進行圓桌會議、參觀當地創科基地及前沿產業配套設施等。



香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤指出，峰會是科技園深化聯繫人角色的項目之一，透過凝聚產業、初創及投資者三方代表，加速創投的「飛輪效應」（flywheel effect）。峰會東莞站期間，15間初創企業與國家人工智能應用中試基地就人工智能技術簽署「人工智能技術應用」合作備忘錄，雙方就人工智能技術應用場景展開合作交流，探索中試驗證及產業化落地機會。



15間初創與中試基地簽合作備忘錄 推動香港初創對接內地產業

在香港科技園初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤先生（後排左六）及多位嘉賓見證下，15間初創企業與中試基地簽署合作備忘錄。

代表團到訪東莞市，了解當地創科生態圈的最新發展。

簽署合作備忘錄的15間初創企業涵蓋具身智能、智能製造、半導體、生命健康科技、新能源、新材料等領域，與中試基地的合作將聚焦於人工智能終端創新及智能製造提升效率，推動香港初創企業的軟硬件技術與內地真實產業需求對接。

依託於中試基地的先導示範場景、算力、行業數據集、行業模型及端到端工具鏈，簽約的初創企業與中試基地將共同探索加快人工智能技術由研發驗證走向產品化及規模化應用的路徑。是次合作展現香港創新科技企業面向產業應用的多元技術能力，亦體現科技園公司連繫香港創新力量與內地產業平台的橋樑作用，為香港初創企業拓展內地市場、尋找應用場景及建立產業合作夥伴提供新渠道。

峰會東莞站期間，東莞科創集團舉辦交流會，講解現時東莞市的創投概況。

峰會東莞站安排參加者到訪多個科研基地，認識當地最新的科研發展。

峰會東莞站安排了初創公司分別進行場景路演，並與場景方洽談合作需求，投資者則獲安排參與投資對接討論，聽取科技園公司介紹境外投資者、東莞投資規劃及跨境合作分享等。除此之外，行程安排初創公司及投資者參觀當地多項設施，包括松山湖材料實驗室、中國科學院東莞材料科學與技術研究所及濱海灣中試基地等，了解當地創科最新發展。

峰會凝聚產業方、初創及投資者 選址東莞對接當地創科及工業配套

香港科技園初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤先生指出，科投園公司邁向25周年，未來將會深化聯繫人工作，推動初創企業、產業方、投資方三者結合的飛輪效應。

粘清澤表示，峰會匯聚產業、初創及投資者代表。產業方提供不同應用場景，初創可即場針對個別場景作路演介紹公司技術；若產業方對技術感興趣，雙方可再作洽商，亦意味技術獲市場初步認同，增加投資者對創投的信心。

另外，單一初創往往難以為產業場景提供完整技術方案，而峰會現場初創公司雲集，亦有助促成初創公司共同合作為產業提供解決方案。

談及峰會將其中一站設於東莞，粘清澤稱東莞市政府近年大力投資初創企業及科技研發，現在已成升級轉型成粵港澳大灣區的創科重鎮，擁有成熟的工廠、強大的供應鏈及大量工業人才，能滿足科技園旗下從事硬體產品的初創製造需求。

他期望峰會東莞站有助科技園旗下的初創公司認識當地最新發展，對接當地工業資源，未來希望繼續舉辦「共創共投產業加速峰會」。

初創公司表示峰會成果豐富 討論進度快速前所未有

GoGoChart 行政總裁魯曉聚（Daniel Lo）希望未來可以繼續參加由科技園公司舉辦的類似峰會，尋找更多商機。

初創公司「GoGoChart」 是參與峰會的初創公司之一，提供 SEO（搜尋器優化）、ASO（應用商店優化）、GEO（人工智能優化）等服務。

GoGoChart 行政總裁魯曉聚（Daniel Lo）表示，公司於峰會東莞站取得豐碩成果，成功與中試基地簽署合作備忘錄。他透露，峰會路演後有數間公司，包括內地大型企業表示有意合作，並與個別公司深度交流，進入商討合作的階段，比以往路演通常只能取得產業聯絡方法，認為今次峰會有助公司發展業務。

他認同科技園公司透過峰會匯聚初創公司、產業、投資者的安排，特別是投資者在現場目睹初創與產業方的商討過程及進展，明顯有助提升投資者投資初創的信心。同時今次峰會安排與會者參觀當地龍頭企業和研發中心，有助了解東莞創科發展和政策支援。

火聖宇航形容「不虛此行」 透過峰會接觸投資人

從事航天研發的初創公司「火聖宇航」亦有參與峰會，該公司是科技園「共同企業加速基金」的首批投資項目之一，主要業務為研發及製造可重用重型運載火箭及 200 噸級全流量分級燃燒液氧甲烷引擎，推動低成本及可靠的商業航天運輸及全球衞星星系部署。

火聖宇航融資負責人韓宇豪以「不虛此行」形容是次峰會，因為科技園為公司推薦大量優質投資人，加上東莞及周邊地區擁有非常成熟的供應鏈，公司可以優中選優，從中找出合適的合作方。另外，公司亦正推動一些項目在東莞落地，希望能夠獲得東莞當地各部門支持。

投資者讚科技園主辦峰會「高規格」 為中港雙方營造交流機會

深圳前海勤智國際資本管理有限公司基本合伙人及投資總監史立明先生表示，不少內地投資人都有留意香港科技園旗下的初創企業。

深圳前海勤智國際資本管理有限公司基本合伙人及投資總監史立明先生表示，自己不時參與路演及產業鏈對接活動，認為參與是次峰會的初創質素非常高，具有國際視野。他又稱，過往曾接觸科技園旗下初創的新能源項目，最終公司將業務成功從香港轉移到深圳，再擴展至不同地區，期望透過是次峰會，發掘具潛質的初創。

原始森林（深圳）私募證券基金管理有限公司資產管理人張俊認為，是次峰會有助內地投資者與香港的交流，並分享最新資訊。

原始森林（深圳）私募證券基金管理有限公司資產管理人張俊認為，峰會東莞站不單讓內地投資者有機會接觸香港企業；亦讓香港投資者認識內地新興產業及投資機會，對雙方而言都是難得的交流機會。她又稱，峰會同時為內地投資者及產業帶來最新的海外資訊，有助內地產業策劃出海進入國際市場。

杭州早期投資氛圍濃厚 安排逾80次場景共創會面

科技園公司安排峰會與會者參觀浙江交通集團技術研究總院。

代表團參觀國家機器人檢測與評定中心。

科技園其後帶領60多名初創企業、投資者和企業合作夥伴前往杭州進行下站活動，當地對接的合作夥伴共邀請90多位外部合作夥伴，包括行業專家、場景提供者、投資者和當地的創科企業出席峰會交流。峰會期間，科技園安排了超過80次場景共創會面，當中不乏合作夥伴即場表達出與科技園公司旗下初創業繼續洽商的意願。

粘清澤指出，峰會選址杭州有多個原因，其中之一是當地具備濃厚早期投資氛圍，有大量創新企業跑出。杭州當地的科技發展方向，亦與科技園錨定生命健康、微電子、可持續材料與綠色能源、AI與機械人的四大重點賽道相符。

代表團杭州期間，分別到訪浙江交通集團技術研究總院、啟杭港白沙泉金融科創中心、蕭山創投示範區，以及國家機器人檢測與評定中心。浙江交投、杭實集團、杭州市投促局、西湖區企業發展服務中心及杭州市場景創新中心有限公司等機構的代表亦分別介紹當地創科生態及應用場景。