人工智能資助計劃轉化算力為惠民成果　數碼港超算中心助落地應用

《施政報告》提出向「人工智能資助計劃」額外注資10億元，推動香港人工智能發展。數字政策辦公室及數碼港舉辦「人工智能資助計劃」（AISS）專案分享會，展示人工智能研發成果如何轉化為惠及市民、推動產業升級的實際應用。



署理數字專員張宜偉表示，計劃明年第二季向立法會申請10億元撥款，期望第三季落實細節，第四季推出接受申請，預料以前沿科技項目為主。他又稱，沙嶺數據園區將於明年中分階段啟用，有望為香港提供更多算力，推動創科發展。



署理數字政策專員張宜偉致辭時表示，「人工智能資助計劃」緊扣國家「十五五」規劃，推動「AI產業化」與「產業AI化」，促進金融、醫療等傳統行業升級轉型。計劃自推出以來反應熱烈，獲資助項目展現技術創新與產業應用的巨大潛力，未來將持續加速科研成果轉化與落地，拓展應用場景，各界攜手共建AI生態，助力國家科技自強。

署理數字專員張宜偉：推動「AI 產業化」與「產業AI化」

政府早於2024年推出為期三年、總額30億元的AISS，讓本地院校、研發機構等利用數碼港人工智能超算中心（AISC）的強大算力進行技術研發。張宜偉表示，至今接獲逾50個項目申請，批出超過30個項目，涉款17億元，涵蓋醫療多模態大模型、金融生成式 AI 應用、協作式 AI 模型平台。

他又稱，AISS緊扣國家「十五五」規劃，推動「AI 產業化」與「產業AI化」，促進各行業升級轉型，未來將持續加速科研成果轉化與落地，拓展應用場景，吸引國際頂尖人才及企業來港發展，與各界攜手共建AI生態，助力國家科技自強。

AISS累計批出逾30項目涉17億 冼漢廸：成果轉化惠及民生

AISS委員會主席冼漢廸認為，獲資助項目展現科研突破，逐步轉化為惠及社會和產業的實際成果，提升市民生活質素，未來將繼續⽀持更多具創新性和影響力的AI項目，鞏固香港作為國際人工智能創新樞紐的地位，為國家發展貢獻強大新質生產力。

「人工智能資助計劃」委員會主席冼漢廸表示，「人工智能資助計劃」自推出以來已接獲超過50宗申請，批出超過30個項目，總資助額超過 17 億港元。獲資助項目不僅展現科研突破，更逐步轉化為惠及社會和產業的實際成果，提升大眾市民生活質素，充分體現「政、產、學、研」協同創新的力量。

醫療大模型落地：手術報告快88%病人輪候大幅縮減

獲資助機構之一的中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心（CAIR），專門研發用於醫學診斷和手術的多模態大語言模型。中心主任、研究員劉宏斌教授表示，受惠於AISS和數碼港AISC支援，令『用於醫學診斷和手術的多模態大語言模型』得以加速研發與持續優化，顯著提升分析效率與診斷精準度，大幅減輕醫護人員的行政負擔，更提升臨床診斷效率及準繩度，縮短病人的輪候時間。

中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心主任、研究員劉宏斌教授表示，受惠於政府「人工智能資助計劃」及數碼港超算中心的強大算力支援，項目已成功落地內地及香港多間醫院。研發成果不僅大幅減輕醫護人員的行政負擔，更提升臨床診斷效率及準繩度，縮短病人的輪候時間，讓醫療科技切實惠及廣大市民。

他表示，項目已在內地及香港多間醫院應用，例如手術報告生成時間由2小時大幅縮短至 15分鐘；超聲波心臟掃描時間更由16分鐘減至6分鐘，每名醫護每日處理量由25宗個案增至60宗以上，病人輪候時間亦由原本2至3周縮短至3至5天。

金管局升級推GenA.I.沙盒++ 審批時間由1天急降至5分鐘

金管局與數碼港於2024年及2025年開展第一期及第二期 GenA.I.沙盒計劃，在AISS支援下，利用數碼港AISC算力推動金融創新，例如將文件處理時間從一日大幅減至約5分鐘；風險評估報告製作時間節省 60%。基於計劃成功經驗，金管局聯同數碼港、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局及強制性公積金計劃管理局今年3月推出 GenA.I.沙盒++，探討代理式人工智能應用，涵蓋客戶開戶、支付、保險理賠及客戶互動等領域。

數字政策辦公室及數碼港今日舉辦「人工智能資助計劃」專案分享會。計劃迄今批出超過30個項目，不少已取得顯著的階段性成果。是次展示項目涵蓋醫療多模態大模型、金融生成式AI應用、協作大模型平台，善用數碼港人工智能超算中心（AISC）的強大算力，推動關鍵技術突破並成功轉化技術落地應用，惠及市民大眾與各行各業。

金管局銀行監理部主管（監管科技）李昊揚表示，計劃提供算力資源及監管支援，讓金融機構可在安全、可控的環境下測試和完善創新方案，期望金融機構善用數碼港AISC資源，透過 GenA.I. 沙盒++負責任地應用 A.I.，為市民和企業提供更好的金融服務。

金管局銀行監理部主管（監管科技） 李昊揚表示，GenA.I. 沙盒++提供算力資源及監管支援，讓金融機構可在安全、可控的環境下測試和完善創新方案，提升營運效率、強化風險管理和改善客戶體驗，期望金融機構善用數碼港人工智能超算中心的資源，透過 GenA.I. 沙盒++負責任地應用 A.I.，為市民和企業提供更好的金融服務。

理大楊紅霞團隊創辦InfiX.ai 協作模型提升效率30%至50%

另一獲AISS資助的機構InfiX.ai，是自主研發協作式生成式人工智能平台，支援企業、科研機構及行業用戶利用自身數據，以更低算力成本訓練專業領域模型，並在數據無需離開用戶端的基礎上，透過模型融合與協作機制，將分佈於不同機構終端的專業模型連接起來，形成可持續進化的協作式智能網絡，為多元場景提供可複製、可擴展、安全可控的AI 能力底座，推動產業智能化升級與AI生態建設。

InfiX.ai 創辦人首席科學家、理工大學講座教授楊紅霞教授，在政府「人工智能資助計劃」及數碼港超算中心的算力支持下，研發項目降低大模型部署及行業適配的技術門檻，縮短人工智能應用從數據治理、模型訓練、微調到推理部署的全生命周期，有效降低營運成本。

InfiX.ai 創辦人兼首席科學家、理工大學講座教授楊紅霞教授表示，在AISS和數碼港AISC的算力支持下，研發項目降低大模型部署及行業適配的技術門檻，縮短人工智能應用的生命周期，有效降低營運成本。平台協助不同行業客戶提升人工智能應用效率30%至50%，加快人工智能技術落地轉化。