數據100%留港！HKBN企業級AI平台保資安助無痛轉型

AI 熱潮席捲各行各業，企業爭相數碼轉型，期望透過自動化減省繁瑣工作，提升營運效率。但不少企業管理層在推動 AI 應用時仍面對三大挑戰，包括工具分散、難以整合現有工作流程，以及對資安與數據外洩的憂慮。結果即使已引入 AI，相關應用大多仍停留於個別工具或單一場景，未能真正滲透核心業務運作。 與其停留在「+AI」階段，市場正邁向「AI+」新模式，將 AI 無縫嵌入業務流程之中。 香港寬頻的一站式企業AI平台「HKBN AI+」於今年8月登場，提倡「企業的每一部分，皆配備專屬AI代理」的全新概念。作為全港首間提供完整企業級 AI 平台的電訊商，香港寬頻由網絡、算力到 AI 應用提供全面支援，協助企業更有效 落實智能化與自動化轉型。



一站式端到端 (End-to-End) 全流程精準對應真實業務需求

香港人做事最講求效率，企業營運自然追求即時的生產力提升。HKBN AI+ 平台提供由底層網絡連線、強大運算算力、LLM 大模型一路延伸至頂層應用（WorkMate Agent 智能代理及 Token）的一站式完整架構。

企業從此無需再四處拼湊工具，真正做到Full-stack End-to-End 全面整合。平台預載逾100個技能及預建AI智能代理，涵蓋各大關鍵業務功能，由人力資源、市場營銷、財務到法務等真實行業場景一應俱全。對於部分缺乏龐大IT支援的香港企業來說，這意味著員工幾乎無需編程知識即可「即買即用」，輕鬆將AI應用於實際工作流程中。更靈活的是，平台支援企業隨業務發展需要，自訂或建立專屬的AI Agent，讓每個部門都有自己專屬的AI助手，分類清晰且操作簡便。

HKBN AI+ WorkMate 介面分類清晰，平台內置過百個 AI 技能及多種專業代理，員工無需編程知識即可「即買即用」，更可按需定制專屬代理，輕鬆將 AI 融入日常工作流程中。

HKBN AI+ CubeRouter 平台提供清晰的後台儀表板，讓企業管理層及 IT 人員能一目了然地掌握系統效能及 Token 用量等數據。

企業級資安防護 內外系統無縫整合

​​對於受嚴格私隱條例規管的香港企業而言，數據去向顯然是選擇AI方案的最大考量。HKBN AI+平台建立於企業級安全與基建之上，能無縫融入現有業務，徹底打破資安與整合的兩難局面。針對企業對機密外洩的憂慮，平台提供最高規格的企業級數據保護，保證數據處理與運算全程留港，絕不出境或外流，大大強化企業對機密數據及基礎設施的控制能力，足以滿足IT部門極度嚴格的安全管控要求。​

​​此外，平台配備完善的權限管理機制，確保內部數據存取安全、可控及可靠，讓IT管理人員可以真正「安枕無憂」。在應用層面上，HKBN AI+ 能直接對接企業現有的業務工作流程、IT系統及環境，無縫融入公司架構，免除轉換系統或重複工作的陣痛期。不得不提的是，平台打破了傳統AI只限內部的框架，支援無縫連接香港人最常用的對外通訊平台如WeChat、WhatsApp等，讓智能助理直接支援對外客服與營銷自動化，絕對是香港用家的福音。​ 為協助企業加速導入AI+，香港寬頻企業方案致力舉辦各類主題工作坊，以支援企業AI轉型與落地。

企業主推首選 $298提供3,500萬Tokens

至於費用方面，這是不少企業的重要考量。其實企業級AI系統不一定要天價投資。HKBN AI+提供兩種貼地的服務模式「Agent-as-a-Service」及「Token-as-a-Service」計費模式。

企業主推首選︰HKBN AI+ WorkMate ESSENTIAL

• 費用：HK$298 /月（24個月合約，早鳥優惠至 2026年11月30日）

• 特點：提供3,500萬tokens（約500項任務），配備5個專業代理 + 15個通用代理，享受完整100+ AI技能庫。專為擴展日常AI Agent應用而設，任務額度更多，單次任務成本更低，是大多數企業的轉型首選。

如果想先「試水溫」，可以選擇初階入門的 AI+ WorkMate STARTER

• 費用：HK$98 /月

• 特點：包1,000萬tokens（約150項任務）、5 個專業 + 5個通用代理，適合初起步的企業。

對於用量極大的企業，更可選擇純Token計劃 AI+ CubeRouter FLEX

• HKBN AI+ CubeRouter FLEX（Token-as-a-Service 模式）

• 費用：單次 HK$1,288

• 特點：買4 tokens，免綁約按需增購，較官方原生定價最高可節省約 25%。

HKBN AI+完美提升企業工作效率

企業要成功轉型，單靠買散裝AI帳號與工具並不足夠，亦會欠缺系統效率。HKBN AI+是一個由「網絡、運算至模型」全面支援的完整端對端架構平台，結合了「數據全程留港」的頂尖資安標準，同時能與港人常用通訊軟件等系統無縫對接，配合靈活的雙軌服務模式，真正實踐「企業每一部分配備專屬 AI 代理」的理念。這才是加快工作效率、帶領企業成功邁向自動化轉型，最貼地、最實用的真正關鍵。