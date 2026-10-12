奧雅納：智慧城市講求韌性與整合　扎根香港50載　科技需以人為本

特首李家超在最新一份《施政報告》提出，要將香港打造成擁有「AI大腦」的智慧型城市。智慧城市的基石源於「數碼化」，早於90年代，奧雅納（Arup）已深度參與建設數碼港，協助制訂整體資訊及通訊科技(ICT)與智能建設策略，為這個面向未來的創科樞紐奠定數碼基礎。之後多年，奧雅納涉足不同大小項目，從大型基建到日常企業數碼應用系統，一直致力提升市民的生活質素。奧雅納的專家認為，未來智慧城市發展的關鍵，將講求系統「韌性」及資料「整合」，兩者並存，智能技術才能真正落地。



領導奧雅納東亞區水業務十多年的Kenneth回顧工作點滴時都非常難忘︰「我98年畢業由見習工程師晉升為水組主管，最難忘2001年承接渠務署項目，在6個月內利用GIS及數據分析，完成全港逾1萬條天然河流的水浸風險評估與分級。」

全城命脈 助構建地下智慧水務網絡

在數碼港項目之後，數碼及科技逐步融入各行各業，奧雅納在香港的數碼足迹亦隨之擴展至不同領域，例如協助不同機構以AI技術綠色建築、智慧交通、智慧水務等全城基建，以至深入社區醫療、文物保育等範疇，這些不同類型的大小項目，就像拼圖，為香港鋪路走向更智慧化的發展。

加入奧雅納達28年、現為董事及東亞區水業務負責人郭俊熙(Kenneth)，與公司共同經歷數碼化轉型。

水是城市重要的資源，北都作為香港發展的新焦點，水務設施直接影響居民的日常生活。其中，預計總造價大約100億港元的牛潭尾濾水廠擴展項目第一期工程，正在進行得如火如荼。奧雅納作為該項目的工程顧問，負責跨專業設計、招標、施工監督、合約管理及與地區協調。Kenneth解釋，元朗及北區總人口預計由現在100萬增至250萬，現有牛潭尾濾水廠僅能應對至約2031年的需求，因此需要擴容去迎合未來北都的發展。爲此，牛潭尾濾水廠擴展項目將分階段推展，以應付地區逐步增長的供水需要。他說，「整個項目由設計、建造、落成到營運，團隊都會應用專業的AI技術，目的不止提升建造效率，亦希望透過智慧化的管理，去改善未來濾水廠的營運及維護，協助香港水務做好智慧轉型。」

他解釋，項目前期工作用了4年時間做工程勘查及設計，由於涉及多項技術及環境評估，審批對技術要求高。團隊在早期應用建築信息模擬技術，比較不同設計方案及施工程序，有助縮短工期及降低成本。

牛潭尾濾水廠擴建工程現正進行中

項目其中一個亮點是應用數字孿生技術，同時結合AI及大數據分析，可持續分析設施的運作情況，有助監察濾水、供水表現，而儲備的數據將成為人員研究如何優化化學物用量的基礎。設施亦將加入新的先進消毒技術提升污染物的處理能力。除此之外，Kenneth提到，AI亦可應用於巡查、檢測等維修保養工作，這將提升營運效率，減少成本。這一系列的智慧措施，將大大提升供水服務水平，保證市民食水安全。

港府正着力推進智慧城市發展，今年施政報告亦有明確提出智慧水網的槪念。對於未來AI 在水務的應用，Kenneth認為，「未來智慧水務是城市很重要的一部分，對香港有重大的策略意義，尤其在北都，這片新發展區將會是實踐智慧水務最佳示範。」

Kenneth透露牛潭尾項目新廠房包含自動化設計元素，採用多層廠房以善用土地，減少對現有水廠營運的影響；引進先進消毒技術提升新興污染物處理能力。

由路面到社區 數據驅動的城市日常

除了關乎民生的地下水管基建，奧雅納亦於地面推動交通樞紐升級，並將科技焦點延伸至立體「建築」與市民「生活」之中。

擁有超過25年國際及本地項目經驗的奧雅納助理董事陳兆偉(Jimmy)，多年來一直為醫療、航空、數據中心及大型基建項目提供ICT及數碼化策略顧問服務，推動「數碼基礎設施」發展。他提到全城交通轉型時表示：「近年我們參與了首個全港性不停車繳費系統的建設，透過取消實體收費亭消除隧道口樽頸，大幅提升道路網絡運作效率，改善駕駛體驗，亦標誌著香港交通基建由重硬件走向數據驅動營運的新階段。」

在奧雅納工作期間，Jimmy曾被派駐新加坡、澳門、北京等地，參與當地大型基建與設施專案，近10年調回香港總部，專注於推動數碼化與智能業務的發展。

Jimmy 強調：「智慧城市的概念不能僅停留在科技層面，要真正『落地』應用在市民日常生活中。」 他帶領團隊做過不少跟社區直接相關的項目，其中長者照顧系統便是體現科技「以人為本」的最佳例子，讓長者在熟悉的居住環境中獲得適切照顧。

奧雅納的團隊早前分別參與粉嶺及紅磡長者住屋項目的樂齡科技系統平台設計工作，Jimmy表示，他們利用即時定位與物聯網技術，一旦發現長時間缺乏活動、未曾用水或未有外出等異常情況，便會即時發出警示，讓照顧者及相關服務單位及早介入。

奧雅納以創新數碼技術守護歷史建築，讓珍貴文化遺產得以永久保存與傳承。

除了民生相關項目，社會發展亦涵蓋文化保育與歷史傳承。Jimmy 表示，公司早前受委托參與多項歷史廟宇的保育工作。他解釋，現時古蹟復修人才愈來愈少，為免技術失傳，團隊應客戶要求，利用三維激光掃描技術及建築信息模擬（BIM）技術，為古廟建立高精度數碼檔案，全面記錄建築現況及其細節特徵。這些數據不僅可作為日後維修、復修及管理的重要參考，同時這些資料亦有助未來用作文化推廣，實現科技創新與文化傳承的有機結合。

共築未來藍圖 構建高韌性與規範化「城市大腦」

展望未來的智慧城市發展，兩位專家皆強調「韌性」與「整合」。Kenneth 放眼長遠民生福祉：「我們致力建構高可靠性與高韌性的智慧供水系統，推進水源多元化，確保全天候提供穩定優質食水，並達致施工與營運零意外。」他提到，奧雅納與國際開發銀行合作協助菲律賓等東南亞國家設計高技術濾水廠的經驗，將為香港未來水務提供強大支援。

Jimmy 則指出現存挑戰：「目前推動智慧城市最大的困難，並非技術不足，而是在於各部門採用的數據格式和標準各異，令數據難以有效整合及共享，影響智慧服務的全面落實。」為此他提出策略：「AI 將扮演更關鍵角色，重點在保障私隱及數據安全的前提下善用AI。我們希望協助政府建立統一的數據標準和治理框架，打造一個類似『城市大腦』的平台，將分散於不同部門的數據有效整合，支援更精準、更即時的決策，並提升公共服務質素。作為工程顧問公司，我們的使命是將新科技轉化為能夠解決實際問題的方案，推動跨部門協作，打破資料壁壘，讓科技真正改善市民的生活。」

兩位專家認為未來香港發展智慧城市，在全港系統上「整合」非常重要。

偕香港築建未來智慧之城

回顧奧雅納在香港的50年發展歷程，其發展軌跡與香港智慧城市步伐緊密相連。奧雅納始終跟隨時代步伐，相信科技的價值在於造福人群，將冰冷的數據與工程轉化為改善生活的方案，深深打入城市心臟。展望未來，奧雅納將繼續發揮全球專業網絡與創新實力，助力香港邁向更智慧、更可持續及更具韌性的未來。