科技園初創HairCoSys夥拍保誠　以AI推職場健康管理

隨着大眾愈來愈重視身心健康，企業對員工健康的關注亦日趨多元化，除了傳統的健康保障，亦逐步延伸至日常健康管理及預防層面。香港科技園公司培育的初創企業 HairCoSys，憑藉獨有的人工智能 （AI）頭皮及頭髮健康科技，與保誠保險（下稱「保誠」）展開合作，為企業客戶帶來嶄新的保障體驗。



HairCoSys 創辦人兼首席執行官黃浩然認為，現今AI應用於生命健康的層面已非常廣泛，但仍然有缺口，例如頭皮健康其實可以直接反映壓力水平、睡眠質素與生活習慣。他表示非常高興能與保誠攜手，透過全方位保障「打工仔」的形象與心理健康，在職場中推動「預防性健康」的概念，既貼心又容易引發共鳴。究竟 HairCoSys 這間初創企業是如何走進保誠這類大型企業的視野，並成功促成合作呢？

科技園公司培育的初創企業 HairCoSys，憑藉獨有的AI頭皮及頭髮健康科技，成功吸引保誠保險成為合作伙伴，為企業客戶提供嶄新的保障體驗。

創新科技落地 AI走入企業福利

「這次能與保誠合作，最初全賴科技園公司的穿針引線。」談及這次與保誠跨界合作的契機，負責人黃浩然透露：「公司的核心業務專注於人工智能健康科技，提供一站式（All-in-One）的AI健康與美容解決方案，只需掃描頭皮、頭髮及面部皮膚進行快速且客觀的定量檢測，就能得出準確的個人化結果。當時科技園公司邀請我們參與一個由國際知名投資銀行在北京的活動，結果市場反應極佳，後來我們更與該投資銀行進一步合作，讓方案進駐香港IFC提供服務，自此打開了與大型機構合作的大門。」

在這次合作中，保誠引入了HairCoSys的方案，並將其轉化為一項創新的「增值服務」，籍此豐富保險以外的增值服務。黃浩然分享道：「我們會派員親自帶著設備到保誠的企業客戶辦公室，為他們的員工舉辦健康日活動，現場提供個人化的產品體驗及專屬試用贈品。這不僅幫助保誠提升了客戶關係及服務的滿意度，更讓企業員工切實感受到保險以外的服務。」這項服務將 AI 頭皮檢測融入企業健康體驗，協助客戶及員工及早了解自身狀況，逐步建立預防為先的健康管理意識。

HairCoSys的最新技術可透過60倍光學放大鏡結合AI系統，5分鐘量化頭皮及面部皮膚如缺水、發炎、脫髮徵兆等狀況，並利用面廓與膚色分析，精準推薦專屬髮型與髮色。

保誠將創新科技融入企業健康體驗 科技園初創打破落地難關

保誠一直致力在傳統保障以外，進一步從健康管理及預防層面回應客戶不斷演變的需要，成為陪伴客戶不同人生階段的健康夥伴。是次透過引入 HairCoSys 的AI頭皮及頭髮健康科技，將創新科技融入企業健康體驗，保誠將其關懷承諾轉化為客戶看得見、感受得到的體驗。

保誠財險有限公司總經理韓金樑強調：「我們致力為客戶提供全方位的保障，特別著重支援打工仔。對企業客戶而言，我們不單希望提供切合需要的僱員保障，更希望透過不同的健康服務及創新方案，協助企業提升員工的健康意識，鼓勵他們更主動管理健康。今次與HairCoSys合作，正好讓我們從貼近日常的健康需要出發，為企業及員工帶來更全面的健康支援。」

保誠財險有限公司總經理韓金樑

黃浩然坦言：「要把產品賣給大型企業真的非常困難。」他指出，科技園在三方面發揮了關鍵作用：首先是運用龐大網絡主動引薦，促成技術「落地」應用；其次是推動市場推廣與品牌曝光，例如帶領我們團隊遠赴美國CES參展，或是以「初創展區」形式分擔參展成本；最後是提供關鍵資金支持，培育計畫的資金補貼對前期研發與日常營運而言，絕對是一場及時雨。

黃浩然明白效率的重要性，AI技術結合生活問卷，10秒生成專屬PDF報告並精準配對合適保養產品。報告更內置 QR Code，供用戶即時預約1小時專業頭皮護理療程。

克服大機構嚴格合規挑戰 締造互利雙贏

大型保險公司對「合規」和「數據私隱」的要求極度嚴格。黃浩然回憶起合作初期的挑戰：「我們的雲端架構和安全性需要經過無數個部門的嚴格審批，團隊花了很多心血去過關，但當最終獲批時，我們整個團隊都非常振奮！因為這證明我們的系統安全可靠，並獲得國際大機構的認可。」

這項名為ONSITE AI Hair Testing的現場AI檢測服務推出後，反響熱烈。黃浩然笑言使用者的反應令人印象深刻：「大家平時根本看不到自己的頭頂，當他們透過放大鏡頭看到頭皮紅腫或頭髮稀疏時，往往會被嚇到，這瞬間大幅提升了他們的健康意識！我們的系統隨後會立刻提供解決方案，賦能客戶主動改善潛在問題。」

保誠財險有限公司總經理韓金樑亦表示︰「頭髮及頭皮健康是不少香港人關注的日常健康議題。透過今次合作，我們希望從貼近職場人士日常需要的切入點，鼓勵他們更主動了解和管理自身健康，將預防及健康管理理念融入生活。我們亦希望持續引入不同的創新方案，為企業客戶帶來更切合需要的健康體驗及支援。」是次合作不但讓保誠透過創新及個人化的健康體驗，進一步回應企業客戶及「打工仔」的需要，亦為 HairCoSys 提供將創新科技應用於企業健康場景的機會，體現大型企業與初創攜手推動創新應用的協同效應。

HairCoSys將科技融入僱員福利，為各大機構舉辦現場檢測，配合專人解讀報告，全方位提升團隊自信與職場形象。

擴充AI分析範疇 期待FinTech Week加強聯繫

面對未來的發展，黃浩然充滿期盼地說：「在服務上，我們正應客戶需求擴充 AI分析範疇，加入面部皮膚檢測、髮型設計及髮色配對等新功能。此外，我們剛剛獲選加入科學園的Global Booster計畫，未來半年我會親赴矽谷及內地大灣區考察供應鏈與市場文化，將業務推向國際。我們同時在構思家用智能產品，讓大眾在家隨時管理頭皮健康。」

對於即將在11月初參與的金融科技周2026（FinTech Week），黃浩然視之為絕佳舞台：「我們剛成功為保誠等業界打造了非常好的實例，證明AI健康科技能完美融入金融保險的增值服務中。我們期望能在 FinTech Week 的展位上，接觸更多潛在客戶，讓他們親身體驗這項技術，共同探討未來跨界合作的無限可能！」而同樣地，科技園公司亦積極擔任「橋樑」角色，推介園區初創企業與大型企業合作的成功案例，全力推動技術落地，達至雙贏局面。

「香港金融科技周 x StartmeupHK 創業節 2026」將於 11 月 2 至 6 日 在香港會議展覽中心舉行。科技園公司將率領 20 間園區企業參展，現場展示涵蓋 AI 應用於財富監管科技、虛擬資產、生命及健康保險科技、綠色科技等四大領域的前沿技術，包括HairCoSys 的高潛力方案，藉此為科技初創搭建橋樑，與潛在投資者及跨界夥伴緊密接軌、共拓商機。