創新科技嘉年華2026|科技園展出國家航天項目 沉浸式太空探索體驗

由創新科技署舉辦的「創新科技嘉年華2026」今日（10月24日）起至11月1日於科學園舉行。今年活動以「創科領航 夢想高飛」為主題，展出本港航天成果，並設有多項互動遊戲、活動和工作坊。



其中科技園今年展出十大港產航天方案，包括隨同香港首位載荷專家黎家盈進駐「天宮」空間站的天韻相機、第一代港產探月機械人等。現場更設有多項互動遊戲，包括 AI 生成專屬航天員相片、操控機械人模擬月球科研任務、以虛擬實境（VR）技術探索月球火星著陸區與「天宮」空間站、以及模擬飛行任務等六大遊戲項目，歡迎一家大細到場體驗最新航天科技。



財政司司長陳茂波（後排右一），在科技園主席鍾郝儀（後排右二）、科技園行政總裁（後排右三）黃秉修等人陪同下，參觀創新科技嘉年華2026科技園展區。（黃寶瑩攝）

今年科技園展區以「NOW IS TRACING STARLIGHT, NEXT IS FUELING THE SPACE FRONTIER.」為主題，透過展示本港十大先進航天科技方案以及各種互動體驗，讓公眾親身感受香港航天科技發展。

創新科技嘉年華2026科技園展區以航天科技為主題，展出十大航天項目。（黃寶瑩攝）

直擊三大港產國家級航天成果：天韻相機、探月機械人與嫦娥五號採樣裝置

展區焦點展品在於三項在港研發的國家級航天項目，當中包括由科技大學牽頭研發，今年七月隨香港首位載荷專家黎家盈雙雙進駐「天宮」空間站，協助監測溫室氣體排放數據的天韻相機；專門為探月設計，結合 AI 人工智能與機械人技術的第一代香港操作機械人；以及由理工大學研發，協助國家完成歷史性月球表面採樣任務並封裝返回地球的嫦娥五號月球採樣執行裝置。

創新科技嘉年華2026科技園展區展出今年七月隨香港首位載荷專家黎家盈雙雙進駐「天宮」空間站，協助監測溫室氣體排放數據的天韻相機模型。（黃寶瑩攝）

落戶科學園的香港太空機械人與能源中心 (InnoHK 項目)，利 用人工智能及機械人技術，為應對月球表面的複雜地形、極端環境及導航挑戰而設計的第一代香港操作機械人模型。（黃寶瑩攝）

沉浸式互動太空探索體驗：VR登月、AI航天員拍照六大焦點

為激發年輕一代對航天科技的好奇心，科技園聯同園區企業於現場設有多項互動體驗，包括：由 AI 生成專屬航天員相片、操控機械人模擬月球科研任務、以虛擬實境（VR）技術探索月球火星著陸區與「天宮」空間站、以及模擬飛行任務等六大遊戲項目

創新科技嘉年華2026科技園展區設有多項沉浸式互動太空探索體驗遊戲。（黃寶瑩攝）

創新科技嘉年華2026科技園展區設有多項沉浸式互動太空探索體驗遊戲。（黃寶瑩攝）

「創新科技嘉年華2026」參觀資訊：開放時間、展區位置與交通指南

日期：即日至 11 月 1 日

時間：10:00-17:00（平日）； 10:00-18:00（週末）

地點：香港科學園 10W 大樓地下 （7-11 便利店對出）

了解更多：https://www.hkstp.org/zh-hk/park-life/news-and-events/events/event/innocarnival-2026