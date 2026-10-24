創科嘉年華｜科技園展出國家航天項目　太空探索互動體驗不容錯過

「創新科技嘉年華2026」現正於科學園舉行，展期至11月1日。今年活動以「創科領航 夢想高飛」為主題，展出本港航天成果，並設有多項互動遊戲、活動和工作坊。嘉年華尚餘最後四日，把握機會，親身體驗創科魅力！



「創新科技嘉年華」是創新科技署推動科普的年度旗艦活動，作為活動夥伴機構，香港科技園公司亦展出十大港產航天方案，包括隨同香港首位載荷專家黎家盈進駐「天宮」空間站的天韻相機、第一代探月機械人等。現場更設有多項互動遊戲，包括 AI 生成專屬航天員相片、操控機械人模擬月球科研任務、以虛擬實境（VR）技術探索月球火星著陸區與「天宮」空間站、以及模擬飛行任務等六大遊戲項目，歡迎一家大細到場體驗最新航天科技。



財政司司長陳茂波（後排右一），在科技園主席鍾郝儀（後排右二）、科技園行政總裁（後排左三）黃秉修等人陪同下，參觀創新科技嘉年華2026科技園展區。（黃寶瑩攝）

今年科技園公司展區以「NOW IS TRACING STARLIGHT, NEXT IS FUELING THE SPACE FRONTIER.」為主題，透過展示本港十大先進航天科技方案以及各種互動體驗，讓公眾親身感受香港航天科技發展。

創新科技嘉年華2026科技園展區以航天科技為主題，展出十大航天項目。（黃寶瑩攝）

直擊三大港產國家級航天成果：天韻相機、探月機械人與嫦娥五號採樣裝置

展區焦點展品在於三項在港研發的國家級航天項目，當中包括由科技大學牽頭研發，今年五月隨香港首位載荷專家黎家盈雙雙進駐「天宮」空間站，協助監測溫室氣體排放數據的天韻相機；專門為探月設計，結合 AI 人工智能與機械人技術的第一代香港操作機械人；以及由理工大學研發，協助國家完成歷史性月球表面採樣任務並封裝返回地球的嫦娥五號月球採樣執行裝置。

創新科技嘉年華2026科技園展區展出今年五月隨香港首位載荷專家黎家盈雙雙進駐「天宮」空間站，協助監測溫室氣體排放數據的天韻相機模型。（黃寶瑩攝）

天韻相機監測溫室氣體 科研團隊獲國家認可

天韻相機由科技大學土木及環境工程學系講座教授蘇慧帶領研發，儀器可透過四個探測儀分析氣體光譜，用以監測二氧化碳及甲烷等溫室氣體，把相關數據每日傳回科大。

科技大學土木及環境工程學系講座教授蘇慧表示，天韻相機成功參與國家航天任務，展現香港科研團隊的技術實力，並可透過科技園加快科研成果商業化及產業化。（黃寶瑩攝）

蘇慧表示，對於能夠參與國家航天任務感到十分光榮，認為項目獲國家認可，反映香港科研團隊具備實力參與及引領國家航天科研發展。她又指出，香港發展航天科技不一定要製造大型衛星或航天儀器，而是可發揮大學科研優勢，集中發展高附加值的儀器設計、專利技術及數據分析服務。

她表示，科大設有初創公司並落戶科學園，推動科研技術商業化，並獲科技園公司提供資金、場地及產業合作支援，協助團隊由最初三、四人的規模，發展至約50人的團隊。

落戶科學園的香港太空機械人與能源中心 (InnoHK 項目)，利 用人工智能及機械人技術，為應對月球表面的複雜地形、極端環境及導航挑戰而設計的第一代香港操作機械人模型。（黃寶瑩攝）

香港主導研發探月機械人 AI助導航應對未知環境

科技園展區另一焦點展品是由InnoHK旗下香港太空機械人與能源中心主導研發的第一代香港操作機械人模型。中心主任高揚教授表示，第一代機械人針對月球南極環境設計，技術創新重點在利用人工智能（AI）在有限的算力下，讓機械人在缺乏既有地圖及GPS等導航系統的情況下，依靠光學相機取得環境資訊，自主判斷方向及導航。她透露，目前團隊正設計第二代機械人，目標是日後參與國家探索月球任務。

InnoHK旗下香港太空機械人與能源中心主任高揚教授介紹由香港團隊主導研發的月球探測機械人，指項目利用人工智能技術，讓機械人在缺乏GPS等導航系統的月球環境中自主導航，並正朝參與國家月球探測工程任務的目標推進。 （黃寶瑩攝）

談及香港航天科技發展，高揚認為，香港擁有世界級頂尖大學人才庫，能在短時間內集中資源，迅速將科研成果轉化為具備工程成熟度（TRL）的航天產品，而科技園匯聚科創企業、技術人才及配套資源，有助深科技項目建立持續發展所需的合作網絡，亦可透過科技園舉辦的展覽及教育活動，讓公眾和年輕一代認識航天科研。

沉浸式互動太空探索體驗：VR登月、AI航天員拍照六大焦點

為激發年輕一代對航天科技的好奇心，科技園聯同園區企業於現場設有多項互動體驗，包括：由 AI 生成專屬航天員相片、操控機械人模擬月球科研任務、以虛擬實境（VR）技術探索月球火星著陸區與「天宮」空間站、以及模擬飛行任務等六大遊戲項目

創新科技嘉年華2026科技園展區設有多項沉浸式互動太空探索體驗遊戲。（黃寶瑩攝）

機械人編程融入太空任務 培養學生邏輯思維

在模擬月球科研任務互動體驗，參與者將操控機械人執行多項任務。任務之一是操控機械人自月球著陸平台出發，前往指定地區採集月壤，再將樣本送至月球基地作分析。

在模擬月球科研任務互動體驗中，參與者將操控機械人執行多項任務，例如操控機械人自月球著陸平台出發，前往指定地區採集月壤。（黃寶瑩攝）

參展企業果力智能科技有限公司課程主任王子瑾表示，參加者除了直接操控機械人執行任務外，亦可透過圖形化編程或Python編程，設計程式讓機械人完成指定任務，從中學習電腦編程和航天科技知識。

他指出，近期航天話題受到關注，香港首位載荷專家執行太空任務亦令公眾對航天的興趣增加，因此希望透過遊戲，讓學生接觸編程和航天科技相關知識。王又表示，公司作為科學園園區初創企業，獲科技園提供融資、租金減免、共享辦公空間及設備等支援，而參與是次創科嘉年華亦有助他們接觸學校，拓展潛在客戶，提升品牌知名度。

果力智能科技有限公司課程主任王子瑾介紹以月球任務為主題的機械人編程方案，讓學生透過圖形化或Python編程設計機械人完成月球科研任務，從中學習航天科技，並培養邏輯思維及項目規劃能力。（黃寶瑩攝）

創新科技嘉年華2026科技園展區設有多項沉浸式互動太空探索體驗遊戲。（黃寶瑩攝）

「創新科技嘉年華2026」參觀資訊：開放時間、展區位置與交通指南

日期：即日至 11 月 1 日

時間：10:00-17:00（平日）； 10:00-18:00（週末）

地點：香港科學園 10W 大樓地下 （7-11 便利店對出）

了解更多：https://www.hkstp.org/zh-hk/park-life/news-and-events/events/event/innocarnival-2026