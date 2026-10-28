Innox AI助港企建AI落地方案　提升公司效率及營運力

「人人都說要用 AI，但我的公司應該從哪裏開始？」這是不少企業主近年的共同疑問。AI 迅速普及，員工或許已用它寫電郵、整理資料，但老闆真正想看到的，是 AI 能否跟從公司運作，接入公司系統，實實在在地完成工作、節省成本。



Innox AI 創辦人Jason 於 2023 年在香港創立 Innox AI。與一般只售賣軟件的 AI 公司不同，Innox AI 會派工程師走進企業，與團隊並肩梳理工作流程、建立 AI 方案，直至 AI 真正投入日常營運。團隊同時自行開發AI 平台 - InnDesk AI，讓方案落地後能夠持續運作。

老闆的心聲 想用 AI 卻無法實現落地

Innox AI成立初期，是把AI應用於金融及投資相關場景。隨着團隊接觸更多企業，Jason發現，各行業面對的共同問題往往不是欠缺軟件，而是文件、數據、應用程式及部門流程之間未能真正連接。即使企業已採用電郵、雲端及財務系統，員工仍需耗費大量人力，在不同平台及系統間「搬運」、輸入及核對資料，這些工作規則清晰、重複程度高，卻佔用大量人力及時間。

老闆最想知道的，不是 AI 有多先進，而是它能否解決公司的實際問題，以及投入的時間和金錢看不看得到回報。 Jason

AI的價值不應只停留在回答問題，而是要理解企業的實際運作，推動任務由開始至完成，真正協助團隊完成工作。

Innox AI 創辦人Jason 認為，企業落地AI不應由工具出發，而應先找出真正影響效率的業務流程。

不只賣AI 派工程師走進企業

Innox AI 的做法，是把工程師直接深入企業的實際工作環境。工程師會走進客戶的實際工作環境，與最熟悉流程的同事一起，用公司真實的文件、系統和個案建立 AI 方案，利用AI Agent和AI工作流，並在日常營運中測試，直至成效達標才算完成。

我們的角色，是企業與 AI 之間的翻譯。老闆說一句『我們要用 AI 提升效率』，我們把它變成具體、可執行、可量度的方案，再親手把它做出來。 Jason

如果說 Innox AI 的工程師負責把 AI「帶進」企業，InnDesk AI 就是讓方案「留下來」，並每日持續運作的平台。InnDesk AI並非要求企業遷就一套固定的產品流程，主打「由AI適應企業，而非企業遷就AI」，團隊會先了解企業目前如何接收資料、由誰處理、需要經過哪些步驟，以及最終要把結果存放至哪個系統，再按實際需要配置AI Agent 及自動化工作流程。

作為企業的「AI落地夥伴」，Innox AI會先找出最耗時、最適合自動化的工序，從小範圍開始測試與驗證成效。企業毋須自行摸索，便能得到一支熟悉 AI、又願意深入了解業務的落地團隊。

由流程診斷到正式上線 四步讓AI落地

要讓AI真正融入日常營運，Innox AI 的團隊必須先了解企業現有的工作方式，再釐清哪些工序適合自動化、哪些環節仍需要人手判斷。Innox AI 會按以下四步推進：

〈一〉診斷業務流程：Innox AI團隊會與負責人並肩工作，梳理實際工作方式，找出最耗時、重複度最高及最易出錯的環節。

〈二〉設計AI方案：評估哪些工序適合交由AI執行、哪些需要保留人工覆核，再與管理層選定一項範圍清晰、成效的流程作為試點。成效指標可包括節省工時、減少人手操作、降低錯誤率，以及縮短整體處理時間。

〈三〉連接系統及測試：按照企業需要，接通現有的電郵、數據庫、通訊平台及業務系統。方案其後會以真實個案與團隊並行測試，確認成效達標後才正式上線。

〈四〉上線及持續優化：系統上線後，提供操作指引及培訓，根據執行數據持續優化。當首個試點取得成效後，企業可再逐步把AI應用延伸至其他工作及部門。

InnDesk AI以AI Agent、工作流程及企業數據保存 為三大核心，協助企業把AI由簡單回答問題 ，轉化為能夠自主執行整項工作的「新員工」。

會計、零售、貿易皆適用 把重複工序交給 AI

會計及審計公司的客戶常分批透過電郵提交發票、收據、銀行月結單、商業登記文件及其他文件。由於文件名稱、格式及提交時間並不統一，員工需要逐一下載、辨認、核對清單、重新命名及分類存檔。

Innox AI 團隊建立受控流程：接收文件 → 識別及分類 → 配對清單 → 檢查缺漏 → 重新命名及存檔 → 人工覆核。

系統會將資料寫入Excel或Xero等工具，員工只需跟進異常或需專業判斷的個案。會計及審計公司負責人表示：「InnDesk AI減少了團隊整理、配對及追收文件的時間，讓同事可以把精力集中於審計分析和專業判斷，而不是重複的行政工序。」

零售企業的訂單及客戶查詢可能來自門市、電郵、WhatsApp、Shopify等不同渠道。員工需要在多個平台之間核對客戶資料、訂單內容、付款狀態及送貨安排，繁忙時容易出現重複輸入或遺漏跟進。

InnDesk可集中接收訊息、擷取訂單資料及更新紀錄，並將缺貨或付款異常等個案自動交由專人處理。零售企業負責人表示︰「InnDesk AI幫助我們連接分散於不同渠道的訂單及客戶資料，減少人手搬運資料和遺漏跟進的情況，讓前線團隊有更多時間服務客戶。」

貿易及物流公司每張訂單都牽涉大量往來郵件和文件，包括報價單、形式發票、裝箱單及提單，格式各異，且經常中英夾雜。同事往往要逐封電郵翻查，才知道一張訂單目前去到哪一步。InnDesk 可自動讀取供應商及客戶的往來郵件，擷取訂單號碼、貨品、數量及船期等資料，核對各份文件是否一致，並把每張訂單的最新狀態整理成清單。文件資料不符、船期延誤或欠缺單據的個案，會即時標示並交由負責同事跟進。

InnDesk AI企業AI工作空間設有Dashboard、Automations、Integrations及Knowledge等功能，讓企業集中掌握AI Agent、工作流程、企業知識及系統連接狀況。

由一個流程開始 讓老闆看見回報

Jason建議，企業毋須一步到位追求全面AI化，應先從一項工作量大、重複性高、成效可以量度的流程開始。以部分客戶為例，原本需時約三小時的流程，現已縮短至三分鐘完成。首個試點見效後，再逐步把 AI 延伸至財務、營運、客服等部門。

這種「先驗證、後擴展」的方式，既可降低企業轉型風險，亦能確保每一步AI投資都有清晰的業務目標及成效依據。

老闆不需要先成為 AI 專家。我們的工作，就是走進企業，把 AI 做到真正有用為止。 Jason

Innox AI 的企業AI方案屢獲業界肯定，先後獲得「AI+ Project of the Year」、「AI+ in Business Award（SME）」及「年度最佳AI應用方案大獎」，展現團隊在AI落地及商業應用方面的實力。

如欲了解更多InnDesk AI 資訊，請瀏覽：www.inndesk.ai。

預約免費線上評估及示範： 請瀏覽：https://bit.ly/inndesk-book-demo

(資料由客戶提供)