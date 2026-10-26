數碼港創業投資論壇11月初舉行　年內增19上市企業迎來兩間獨角獸

數碼港將於2026年11月4日至5日舉辦「2026數碼港創業投資論壇」（下稱創投論壇），邀請全球投資者與企業家出席，共同探討人工智能及前沿科技趨勢。今屆論壇以「變中求銳 聚勢成長：制勝新賽道」為主題，聚焦企業級智能體、一人公司，以及香港作為連結內地與全球創新生態圈的樞紐角色，協助初創開拓融資與市場機遇。



論壇將邀請創新科技及工業局署理局長張曼莉致開幕辭，並邀得多間創投機構代表，探討宏觀趨勢、區域市場拓展及戰略資本動態。數碼港亦將於論壇首日，與戈壁創投及泰國國家創新局簽署合作備忘錄。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂亦將於論壇焦點之一的「智能經濟峰會」發表主題演講。峰會將探討數字身份、機構代幣化、港元穩定幣發行、以至一人公司新興趨勢，人工智能體如何協助創業團隊擴展營運規模。

數碼港行政總裁鄭松岩：數碼港匯聚逾2,400間科技企業 累計融資逾745億元

數碼港行政總裁鄭松岩表示，全球創科與資本市場正加速重塑，人工智能、數據科技及新興產業已成為推動經濟增長的重要引擎。（數碼港提供）

數碼港行政總裁鄭松岩表示，現時全球科技投資正經歷深刻變局，如何準確把握最新投資趨勢與新增長點，相信是創業者與投資者共同關心的核心議題，期望透過論壇讓各界在變局中抓緊機遇，攜手創造更大的數字經濟效益。 數碼港持續協助傳統產業加快數碼轉型及智能化，並透過對接本地及國際金融夥伴、投資者和市場機遇，擔當科技企業的「超級聯繫人」及發展催化劑，推動創科成果落地，促進香港數字經濟高質量發展。

他指出，目前數碼港社群已匯聚逾2,400間科技企業，包括30間上市公司，累計融資總額超過745億元，期望透過論壇促進人才、科技及資本交流，進一步擴大國際合作，鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。

鄭松岩又說，配合香港建設國際創新科技中心的發展方向，數碼港將繼續推動數碼科技、人工智能、區塊鏈及網絡安全等領域發展，並透過前沿基建與創業網絡的結合，加快推動「AI產業化」及「產業AI化」，協助企業將創新技術轉化為實際商業價值。

數碼港投資者網絡策劃小組主席冼漢廸：創投集中投資AI、數字資產等前沿科技

數碼港投資者網絡策劃小組主席冼漢廸表示：「數碼港投資者網絡」（CIN）今年迎來成立9周年，網絡匯聚超過240個全球投資單位，累計成功促成超過133個項目對接，較去年增加超過19個項目，促成投資額突破60億港元。（數碼港提供）

數碼港投資者網絡（CIN）策劃小組主席冼漢廸分析目前創投市場時表示，今年首三季全球與亞洲創投資金集中於 AI、深科技（如自動化與機器人）、數字資產以及大健康科技等前沿範疇。香港市場方面，他指今年新股上市（IPO）集資額及新上市公司數量均顯著反彈，新上市公司達 118 家（同比增長 71%），總集資額達約 3,880 億港元，顯現出高度的資本吸引力與流動性。

冼漢廸指出，香港一人公司（OPC）發展漸趨活躍，2025年相關公司註冊數目達15.7萬間，而2025至2026年度本地公司中，約83%屬一人公司，反映人工智能工具正降低創業門檻，讓個人以較精簡的團隊開展業務。

19間上市公司進駐數碼港 迎來2間獨角獸企業

數碼港方面，過去一年共有481家企業加入社群，歷年社群企業累計融資總額已超過745億港元，年內新增19間上市公司，並迎來2間獨角獸企業。在資金對接方面，冼漢廸表示，數碼港投資者網絡自2017年成立至今，促成投資總額超過60億港元，累計逾133個項目成功獲得投資對接，現有超過240個投資單位，並正持續拓展至中東及東盟市場。

談及「數碼港投資創業基金」（CMF），冼漢廸稱截至今年9月，基金已投資30個初創項目，帶動投資總額逾27億港元，並透過聯繫其他投資者，發揮撬動社會資本的作用，基金每投資1元，便可帶動約9.3元市場資金，讓園區企業獲得更多融資支持。他透露，數碼港正透過與外部機構合作擴大資金來源，推動共同投資，期望吸引更多專業投資者參與，進一步擴大園區企業的融資渠道。

數碼港首席公眾使命官陳思源：創投論壇促投資配對 數碼港將加強一人公司支援

數碼港首席公眾使命官陳思源工程師介紹一連兩日「2026 數碼港創業投資論壇」演講嘉賓及活動亮點，以及同步舉行的「智能經濟峰會」。（數碼港提供）

數碼港首席公眾使命官陳思源工程師表示，去年論壇促成逾500項投資配對，今年論壇數碼港亦會繼續透過線上及線下活動，連接海外創科園區及合作夥伴，協助初創企業接觸國際投資者，拓展大灣區、東盟、中亞及中東等市場。

今年論壇議程將聚焦人工智能創新、全球增長走廊、企業創投及初創成長加速等議題。陳思源表示，期望論壇促進投資者與企業交流，協助初創了解不同市場的融資及拓展策略。

陳思源又指，數碼港不會為園區企業訂立年度融資額硬指標，而是希望數碼港投資者網絡能夠在整體融資中作出更大貢獻，讓投資者不只提供資金，亦能為企業帶來商業合作及市場拓展機會。

對於近年興起的一人公司模式，陳思源表示，數碼港已預留空間設立一人公司支援平台，並接獲數十間公司申請加入，數碼港提供配套支援的同時，會加強風險評估，關注企業的商業模式能否持續發展，以及是否負責任應用AI。

數碼港連繫投資網絡 助初創立足香港拓海外

數碼港首席公眾使命官陳思源工程師（左一），以及數碼港社群企業代表：星路科技（Finloop）副首席執行官趙洋（左二）、Premialab 共同創辦人兼首席運營官皮埃爾·特雷庫爾（Pierre Trecourt）（右二），及橋彼道（Qupital）聯合創始人兼首席執行官黃永東（右一）在討論環節分享投資洞見及促成融資的心得。（數碼港提供）

陳思源亦與數碼港社群多間代表企業探討初創前景。橋彼道聯合創辦人兼行政總裁黃永東表示，公司進駐數碼港後，得以接觸潛在客戶及資金，助力業務發展，隨着中國商戶拓展歐美、中東及東南亞市場，橋彼道亦正推進全球布局，開始拓展美國業務。

Premialab聯合創辦人兼營運總監Pierre Trippier表示，公司自2016年進駐數碼港，先以香港為發展基地，再拓展業務至巴黎、倫敦、紐約及迪拜等金融中心。他指出，香港擁有優秀人才，加上數碼港的創科生態圈，為企業建立穩固根基。

星路科技代表趙仁表示，公司由傳統財富管理科技服務拓展至Web3及數字資產領域，業務和融資機會均有所擴大，數碼港的創科平台有助企業接觸合作夥伴及拓展市場。