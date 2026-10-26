數碼港創業投資論壇11月初舉行　年內19間初創上市迎兩獨角獸企業

數碼港將於2026年11月4日至5日舉辦「2026數碼港創業投資論壇」（下稱創投論壇），邀請全球投資者與企業家出席，共同探討人工智能及前沿科技趨勢。今屆論壇以「變中求銳 聚勢成長：制勝新賽道」為主題，聚焦企業級智能體、一人企業，以及香港作為連結內地與全球創新生態圈的樞紐角色，協助初創開拓融資與市場機遇。



論壇將邀請創新科技及工業局署理局長張曼莉致開幕辭，並邀得多間創投機構代表，探討宏觀趨勢、區域市場拓展及戰略資本動態。數碼港亦將於論壇首日，與戈壁創投及泰國國家創新局簽署合作備忘錄。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂亦將於論壇焦點之一的「智能經濟峰會」發表主題演講。峰會將探討數碼身份、機構代幣化、港元穩定幣發行、以至一人企業新興趨勢，人工智能體如何協助創業團隊擴展營運規模。

數碼港行政總裁鄭松岩：論壇助各界抓緊投資機遇

數碼港行政總裁鄭松岩表示，全球創科與資本市場正加速重塑，人工智能、數據科技及新興產業已成為推動經濟增長的重要引擎。（數碼港提供）

數碼港行政總裁鄭松岩表示，現時全球科技投資正經歷深刻變局，如何準確把握最新投資趨勢與新增長點，相信是創業者與投資者共同關心的核心議題，期望透過論壇讓各界在變局中抓緊機遇，攜手創造更大的數字經濟效益。

他又指，數碼港積極擔當「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色，全方位對接企業、投資者、市場及機構資源，目前數碼港創科生態圈已成功匯聚超過2,400家中小企業與初創公司，透過提供融資及商業對接支援，有效將前沿創科構想轉化為實質的經濟效益。

數碼港投資者網絡策劃小組主席冼漢廸：19間數碼港企業成功上市，迎來2間獨角獸企業

數碼港投資者網絡策劃小組主席冼漢廸表示：「數碼港投資者網絡」（CIN）今年迎來成立9周年，網絡匯聚超過240個全球投資單位，累計成功促成超過133個項目對接，較去年增加超過19個項目，促成投資額突破47.1億港元。（數碼港提供）

數碼港投資者網絡策劃小組主席冼漢廸表示，過去一年共有481家企業加入社群，歷年社群企業累計融資總額已超過745億港元。年內共有19間數碼港企業成功上市，並迎來2間獨角獸企業。多家企業近期完成高額融資，包括全球財富科技平台星路科技獲1,000萬美元A+輪融資、金融科技平台Premialab籌集2.2億美元、跨境金融科技平台橋彼道完成3億美元融資，以及電商平台Buy&Ship等。

在資金對接方面，冼漢廸表示數碼港投資者網絡自2017年成立至今，促成投資總額超過60億港元，累計逾133個項目成功獲得投資對接，現有超過240個投資單位。數碼港投資創業基金截至今年9月已投資30個初創項目，帶動投資總額逾27億港元，引資比率達1比9.3。

數碼港首席公眾使命官陳思源：論壇聚焦AI、數字經濟

數碼港首席公眾使命官陳思源工程師介紹一連兩日「2026 數碼港創業投資論壇」演講嘉賓及活動亮點，以及同步舉行的「智能經濟峰會」。（數碼港提供）

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，上屆論壇吸引超過2,700人參與，影片總瀏覽量達18萬次，促成逾500個項目對接，以及超過 280 場一對一的投資對接會議。

他續稱，今屆論壇將繼續採用線上與線下混合模式舉行，讓全球各地的投資者與創業家均能參與，並會持續聚焦「人工智能（AI）」與「數字經濟 / Web3」兩大發展主軸。現場設有逾80個實體展位、創業者路演、初創診所及工作坊，並設投資者配對環節，按雙方技術領域及投資偏好精準對接。

陳思源期望，透過論壇深化國際資本與創科項目的對接，全面支援本地初創企業走出去，對接全球市場與資本。

三社群企業完成巨額融資拓海外市場

數碼港首席公眾使命官陳思源工程師（左一），以及數碼港社群企業代表：星路科技（Finloop）副首席執行官趙洋（左二）、Premialab 共同創辦人兼首席運營官皮埃爾·特雷庫爾（Pierre Trecourt）（右二），及橋彼道（Qupital）聯合創始人兼首席執行官黃永東（右一）在討論環節分享投資洞見及促成融資的心得。（數碼港提供）

數碼港社群多間代表企業近期在融資與商業化落地取得進展。全球Web5財富科技平台星路科技獲1,000萬美元A+輪融資，專注研發人工智能驅動的資產發行與流動性方案；獨立金融科技與數據分析平台Premialab籌集2.2億美元，提供多元資產投資分析工具；跨境金融科技平台橋彼道完成3億美元融資，成為亞洲首個將電商商戶貸款證券化的盈利C輪企業。三間企業均藉數碼港生態圈對接金融機構與投資網絡，推動跨境供應鏈與財富科技業務。

星路科技副首席執行官趙洋表示，數碼港協助團隊對接商業銀行與資產管理機構，加速構建合規基礎架構。Premialab共同創辦人兼首席運營官皮埃爾·特雷庫爾指出，香港優勢與數碼港生態圈為金融科技企業擴展業務提供土壤。橋彼道聯合創始人兼首席執行官黃永東則強調，數碼港在公司成長路上發揮關鍵作用，助其在全球市場推動跨境融資業務。