宏利與Guardant Health引入多種癌症檢測* 初創Codex促落地

都市人生活繁忙，不少香港人雖然越來越關注如何活得「健康啲、長命啲」，但面對身體檢查往往又會「怕麻煩」。為了助客戶實踐健康生活，宏利（Manulife）積極與醫療業界夥伴合作，推廣預防性健康方案。宏利成為亞洲首家與Guardant Health建立獨家合作夥伴關係的保險公司。並由Guardant Health指定的代理商Codex Genetics，來自香港科技園公司的園區初創科企負責協助相關服務落地應用，成功將全球領先早期癌症篩查技術「多種癌症檢測MCD」引入香港市場。希望以「貼地」的嶄新科技鼓勵客戶主動出擊管理健康。



怕麻煩拖延檢查？MCD一次抽血十結果

作爲香港人的頭號健康殺手，很多常見癌症其實在早期往往沒有明顯症狀，而且傳統檢測多數只會針對單一癌症，部分更要捱痛做侵入性檢查、儀器預約過程繁瑣甚至要等專科轉介，這令不少市民「怕麻煩」而一拖再拖，到確診時已經太遲。

作為Guardant Health香港總代理的Codex Genetics聯合創辦人余志承 〈Allen〉指出：「我們一直想將創新的精準醫療技術（Precision Medicine）帶到香港，透過更便捷、準確的方案幫市民及早找出隱患。我們與全球液體活檢領導者Guardant Health理念一致，深信『及早發現、及早介入』才是改善癌症治療的關鍵。『多種癌症檢測 MCD』技術最吸引之處，在於只需單一次抽血，就能分析血液中循環腫瘤相關DNA的異常（如甲基化異常模式）及其他生物標記。現時技術已涵蓋大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌等十種癌症相關檢測，能幫助識別早期癌症訊號，指出下一步應針對哪個部位作更精準的跟進。」

宏利透過與Guardant Health建立獨家區域夥伴合作關係，並由科技園公司的園區科企Codex Genetics負責協助相關服務落地應用，成功將全球領先早期癌症篩查技術「多種癌症檢測 MCD」首次引進香港。

初創夥拍大型企業 科技園成最大支援

今次合作打破了傳統醫療與保險的框架，是市面上少見由保險公司、檢測機構與跨國技術聯手的成功例子，盡顯香港創科生態圈的協同效應。

Allen坦言：「我們在這次合作中最主要的角色，是協助推動項目，為客戶提供『一條龍』的完整服務體驗。籌備近一年間，最大難關其實是市場認知度不足。為確保這項技術能真正『落地』，我們投入大量資源舉辦教育講座、亦特設三語（廣東話、英語及普通話）專屬熱線，由專業團隊解答大眾對檢測細節及後續安排的疑難。在這個過程中，科技園公司絕對是我們的最大後盾。我們由孵化計劃起步，科技園公司不但為我們配對商業夥伴，還提供寶貴的品牌曝光機會，令我們作爲初創企業都能夠成功與大型企業如Guardant Health接軌。」

對於這項技術在港落地，Guardant Health亞洲、中東及非洲地區行政總裁 Simranjit Singh亦表示：「隨着預防醫療持續發展，我們很高興能與宏利合作，由Codex協助在香港落地多種癌症檢測。這不僅體現了我們致力提升在主要地區推廣癌症篩查可及性的承諾，更積極回應了全球對癌症檢測方案日益增長的需求。」

宏利香港及澳門首席健康總監李旭明 (Danny)

保險不再原地等待 陪伴客戶走過健康旅程每一步

引入頂尖技術固然可喜，但如何將檢測報告的數據，轉化為實際的健康管理行動，甚至長遠減輕社會醫療負擔，才是服務的真正價值。

宏利香港及澳門首席健康總監李旭明 (Danny) 提出：「每當提到癌症，很多人第一時間會想到治療，但其實更值得思考的是，能否在疾病出現之前，及早掌握自己的健康狀況。隨著醫療科技不斷進步，健康管理正由疾病治療，逐步走向疾病預防和及早識別。」

他續指：「透過這次與Guardant Health的獨家合作，宏利成為全港首家及唯一為客戶安排使用MCD多種癌症檢測的保險公司。我們明白不少人在接受健康檢查後，未必知道如何解讀相關資訊或作跟進。因此，完成檢測後，宏利專屬健康支援團隊可按客戶意願提供跟進服務，協助他們了解相關資訊，並因應自身需要考慮下一步安排。」

Allen補充指：「香港市民對癌症篩查的參與度普遍偏低，好多時因為怕麻煩或心理因素而延遲檢查。我們希望這種簡單的抽血方式能大幅降低檢測門檻，鼓勵大家真正做到『預防勝於治療』。長遠來說，多一個便捷的早期篩查選擇，提早找出隱患而提升治療效果，有效減輕個人及家庭醫療開支，長遠來說，可減輕社會的醫療重擔。」

Codex Genetics聯合創辦人余志承 (Allen) 認為，公司希望這種簡單的抽血方式能大大降低檢測門檻，鼓勵大家真正做到「預防勝於治療」。

總結：跨界聯手 共建數碼健康生態圈

這次跨界合作，成功將科研技術帶出實驗室，變成客戶可用的實用方案，為港人提供截然不同的健康管理新選擇。

Allen認為：「這次合作對我們的意義非常重大，我們深刻體會到新技術要成功落地，背後極需要跨界別的緊密合作與大量準備。這證明了初創企業毋須單打獨鬥，若能善用醫療科技、保險及健康管理服務的協同效應，便能促使創新技術更全面地轉化為客戶『用得著』的健康工具。」

Danny亦對未來充滿期盼：「沒有任何一家企業可以單靠自身力量解決所有健康挑戰，真正的突破往往來自跨領域的聯手。由Guardant Health提供多種癌症檢測技術，Codex在地執行落實，而宏利則把創新方案帶給客戶，並連繫更廣泛的健康管理服務，各方發揮所長才能讓疾病預防及健康管理不再零散，助客戶真正實踐『樂活自主』的豐盛人生。」

醫療創新 × 金融保險：香港金融科技周聚焦跨界協同

醫療科技與保險業的深度融合，正是近年香港金融科技周積極發展的一大核心趨勢。這次Guardant Health與宏利合作，並由Codex成功落地，完美示範了前沿生物科技與數據如何為傳統金融保險服務增值，並重新定義健康風險管理。

談及即將參與的業界盛事，Allen 充滿期待：「我們希望藉著這次參展，向外界展示醫療創新與金融保險結合的巨大潛力與實際應用。期待能在展覽上與更多投資者、金融及保險界別的持份者深入交流，探索更多跨界合作的空間，進一步擴大數碼健康與金融科技生態圈的協同效應。」

「香港金融科技周 x StartmeupHK 創業節 2026」將於 11 月 2 至 6 日在香港會議展覽中心舉行。科技園公司將率領多間園區企業參展，現場展示涵蓋AI 應用於財富監管科技、虛擬資產、生命及健康保險科技、綠色科技等四大領域的前沿技術，包括 Codex 的高潛力方案，藉此為科技初創搭建關鍵橋樑，與潛在投資者及跨界夥伴緊密接軌、共拓商機。

*多種癌症（MCD）檢測服務不提供任何醫療診斷。所提供的任何資料僅供一般資訊及支援用途，並不構成亦不應被視為任何形式的醫療意見、建議、診斷或治療方案，亦不應作為使用者就其醫療狀況作出任何決定的依據。如需任何醫療護理或緊急醫療服務，請即時諮詢醫生。