新華三Digital Tour在港舉行　共討以AI賦能香港首個五年規劃

紫光股份旗下新華三集團10月29日以「領航AI未來 共啟智慧新章」為主題，舉行2026 H3C Digital Tour香港站。期間逾300位嘉賓出席大會，包括創新科技及工業局副局長張曼莉，新華三集團總裁兼首席執行官王竑弢，新華三集團高級副總裁張力、楊璽，港澳區總經理張強，以及行業專家、核心客戶與生態夥伴。他們圍繞AI技術與場景化應用深入交流，共同探討香港百行百業的數碼化轉型之道。



緊扣香港首個五年規劃 踐行「在香港，為香港」

香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉表示，AI已不再是實驗室的概念，而是推動經濟增長、產業升級和社會治理的關鍵力量。她續指：「香港作為國家與世界之間的超級聯繫人，有條件亦有責任在智慧浪潮中發揮獨特作用。特區政府的目標十分清晰，就是要將香港發展成為國際創新科技中心，以及國際AI合作及發展的樞紐。」她又言，特區政府正全方位夯實算力基建、強化研發轉化、推動多元化智慧應用，並完善 AI 治理框架，確保發展與安全並重，攜手業界共啟智慧新章。

香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉。

新華三集團總裁兼首席執行官王竑弢在致辭中以「技術本色」與「開放共贏」兩個關鍵字，勾勒出新華三23年的成長軌跡和發展脈絡。面對新一輪科技和產業變革，新華三致力於做好AI技術躍遷的築基者與AI應用落地的賦能者。他特別提到：「對新華三而言，香港不僅是重要市場，更是推動技術與產業雙向融合的關鍵平台和重要支點。新華三將在香港與廣大客戶、合作夥伴一道，夯實AI Infra技術底座，啟動場景應用生命力，構築繁榮共贏的生態雨林。」

新華三集團總裁兼首席執行官王竑弢。

新華三集團港澳區總經理張強在演講中指出，《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃(2026—2030)》將AI和算力寫進城市主軸。「在此背景下，新華三堅持開放解耦、多元異構的技術路線，提出跨境Token算力運營模式，並秉承「在香港，為香港」的理念，緊扣香港首個五年規劃，致力於爭當「AI和算力」領域的「超級聯繫人」、「超級增值人」，從技術、運營、服務維度，為香港AI產業發展貢獻力量。」

張強其後在媒體採訪時提到，香港具備完善的國際貿易金融體系、開放的金融環境以及雙向匯聚國際與內地需求的樞紐能力。「結合香港第一個五年規劃中「超級聯繫人、超級增值人」的定位，新華三將利用現有優勢，在AI算力領域開放多元技術架構，為香港創科中心建設貢獻力量。」面對日益增長的「來數加工」需求，在政府跨境數據流通與安全政策、電訊商跨境鏈路支持下，新華三致力於打造開放多元的異構算力管理平台，並以Token工廠模式像供電一樣標準化交付算力。他續指。作為算力基礎設施供應商，新華三既做數據中心建設與算力互聯，也提供異構算力調度平台，既「發電」又「供電」，支撐國際與國內算力生態發展。

張強認為，AI是提升效率的工具，如同用斧頭替代人力伐木，利大於弊，應充分擁抱；AI讓「一人公司」或中小型團隊也能支撐起原本需要大團隊的業務。他表示：「香港擁有大量中小企業，港府正建設大量算力工廠，新華三作為基礎設施供應商，將支撐這些算力服務於中小企業及一人公司的創新創業需求。」他又提到，在人才方面，香港最大的優勢是匯聚全球、本土及內地人才的「人才高地」，新華三正與香港高校開展產學研合作，研發適應香港本地需求的AI與數碼化解決方案，並提供從培訓、實習到就業的全鏈路人才培養支持。新華三在港澳已有20多年沉澱，此次大會是其深耕本地的重要導向，未來將依託香港政策與政府支持，把技術實力通過香港這一橋頭堡走向國際。

新華三集團港澳區總經理張強。

共話AI規模化落地實踐 全棧技術亮相香江

在香港電腦學會與新華三聯合舉辦的CIO圈層會議上，新華三集團高級副總裁楊璽以新華三自身實踐為例，分享了在AI規模化落地的過程中，企業如何從「使用」走向「用好」AI，做出並驗證業務價值。他表示：「安全先行，方談用好——先讓 AI 用得安全，再談用得高效；從『事後救火』到『主動感知、自動修復』——運維的終局是自愈閉環。內在的突破是能力，外在的賦能是責任，長久的陪伴是新華三與客戶同行的承諾。」

新華三集團高級副總裁楊璽。

大會期間，香港應用科技研究院行政總裁孫耀達博士工程師，香港電訊網絡工程主管兼Fiber Link Global行政總裁鄺偉銓，香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝博士，香港金融管理局人工智能平台主管劉嘶晨，新華三集團副總裁、市場技術部總經理肖春喜與新華三人工智能科技有限公司總經理顧晨懿，結合各自行業場景及香港實際，分享了AI規模化落地的實踐經驗。

香港應用科技研究院行政總裁孫耀達博士工程師。

香港電訊網絡工程主管兼Fiber Link Global行政總裁鄺偉銓。

香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝博士。

香港金融管理局人工智能平台主管劉嘶晨

新華三集團副總裁、市場技術部總經理肖春喜

新華三人工智能科技有限公司總經理顧晨懿

在會場，新華三重點展示了體現「算力×聯接」核心優勢的多項領先產品與解決方案，涵蓋以多元異構算力、高性能儲存、智算網絡、智慧雲、AI安全、智慧維運為核心的靈犀智算解決方案及AI工作站，獲得廣泛關注與認可。

新華三上月29日以「領航AI未來 共啟智慧新章」為主題，舉行2026 H3C Digital Tour香港站。

香港首個五年規劃將AI驅動的數碼化轉型定為所有企業的必答題，作為香港數碼化發展之路上的堅定同行者，新華三將持續秉持「在香港，為香港」的理念，與客戶、合作夥伴共同乘算而上，聚智前行，共同領航AI未來，共啟智慧新章。

(資料由客戶提供)