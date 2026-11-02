金融科技周｜恒生參展大玩高階互動　即場分析理財新體驗

科技極速發展，但對大眾而言，真正的創新不應遙不可及，而是能切實貼地解決日常生活問題，而金融科技正是將這份便利帶入日常理財，讓金融服務變得更簡單、更普及。「香港金融科技周2026」正於11月2日至3日在會展中心舉行，示範新興科技如何融入港人生活。今年的一大亮點，是恒生銀行以白金贊助商身份參展，展示零售銀行及財富管理、商業銀行、市場及證券服務、恒生指數及合作夥伴如何應用創新科技，提升客戶體驗、加強風險管理及加快決策，支持香港發展成為國際創新科技中心。



「AI機械人乒乓球」趣味互動 讓大眾認識專屬財富管理

走進展廳，已經發現恒生展區的設計別具心思，以港人熟悉的「恒生古幣」作為視覺地標，配合頂部環形LED吊頂裝置，極具科技感。除了展區吸睛打卡之外，恒生更運用各種創新且具互動性的科技體驗，讓入場人士探索最新的理財與金融服務，親身感受科技如何「由繁化簡」。

要數展區中最矚目、人氣最旺的打卡點，莫過於「與乒乓機械人同樂 （Have Fun with the Bot）」，成功吸引參觀人士親身體驗。玩家與機械人對打時，會分析玩家的擊球姿勢與反應速度。

當然，這並非單純的體感遊戲，恒生今次希望展示如何將複雜的 AI 數據分析轉化為大眾容易理解的個人化理財分析。訪客在遊玩前只需在 iPad 回答 4 條簡單的理財問題，與機械人進行乒乓球對打後掃描 QR Code，可獲取即時生成的「個人專屬財富管理角色」（例如：海外探索者、穩健策略師等）。這個趣味體驗讓參與者了解如何利用恒生 Mobile App 的「財富概覽（Wealth Overview）」及「目標規劃（Goal Planner）」等功能發掘資產增值潛力，展現金融科技以人為本、服務大眾的發展方向。

解構「AI機械人乒乓球」

「SMASH」高動態人形機械人乒乓球系統由超維動力(Kinetix AI)與香港大學共同研發，羅平教授帶隊，融合高速視覺、軌跡預測及全身運動控制，實現毫秒級多關節協同聯動，展現媲美專業選手的球技。

數碼模擬與互動裝置 輕鬆認識債券到數碼資產

傳統實體債券的投資門檻往往高達數萬至數十萬港元，令不少散戶投資者卻步。債券代幣化 (Bond Tokenisation) 體驗區透過互動影片展示恒生創新的概念認證項目：探索將傳統實體債券代幣化及碎片化，從而把最低投資額降至數十至數百港元，並研究通過更便捷的結算流程支援即日結算 (T+0 )，讓散戶投資者更容易參與債券投資。

另一方面，面對瞬息萬變的市場環境，投資者往往難以從海量資訊中發掘具潛力的新興投資主題。為此，恒生指數公司與數碼港攜手推動基於「主題指數探索計劃」的一站式指數設計方案「ThemeFinder」，利用Gen-AI提升主題指數開發效率，並更迅速回應市場對主題投資產品的需求。訪客可於展區親身體驗有關過程，模擬建立專屬主題指數，並與恒生科技綜合指數比較歷史表現，同時下載印有個人名稱及 Avatar的模擬回測報告。透過這個充滿互動性的體驗，訪客不但可了解 Gen-AI 如何協助發掘新興投資主題，並將投資理念轉化為具投資參考價值的主題，亦可進一步認識恒生指數公司覆蓋香港、內地及美國市場的科技相關指數系列。

巨型裝置與沉浸式視覺 展現普及金融與企業支援

除了前瞻性的投資工具，科技同樣能切實照顧長者及本地中小企的需要。針對習慣使用實體「紅簿仔」的長者客戶，經常要面對親臨分行排隊打簿的麻煩。現場特設了巨型的實體「存摺寶（e-Passbook）」裝置，訪客可透過手勢滑動，親自體驗「手機打簿」。這個搶眼的裝置成功向大眾展示服務的便利︰透過近距離無線通訊(NFC) 技術，長者只需將「存摺寶」輕拍 已綁定的手機背面 ，就可以隨時隨地查到港元存摺儲蓄戶口結餘及交易紀錄。全新簡潔介面設計就常見的交易類型提供中英描述，字體更大更清楚，方便輕鬆查閱。同時不設轉賬功能，讓「老友記」能安心享受數碼化帶來的好處，展現了利用科技推動普及金融的用心。

此外，在企業支援方面，展區透過沉浸式影片與互動地台（踏步機形式），吸引商界訪客參與「沉浸式中小企數碼旅程」。體驗展示了恒生商業銀行為中小企提供的全方位數碼方案（如遙距開戶、數碼收付款服務、恒生TradePay、手機投資服務等），為企業由開戶、日常營運、擴充生意，以及財富管理，提供最貼心的服務。

展區同時設有合作夥伴專區及跨展位遊戲，展示恒生發揮本地金融科技生態圈樞紐的角色，連繫監管機構、學術界、及科技生態圈等合作夥伴，共同將創新概念轉化為可以持續發展、為客戶帶來實際價值的方案 。

成功將科技賦能未來銀行服務

恒生銀行今年參與金融科技周，透過極具巧思的展位設計與 AI機械人乒乓球等趣味互動科技吸引大眾目光之外，亦成功打破傳統金融服務的距離感，讓大眾主動認識及體驗各項創新理財方案。

現今科技的最終目的是改善大眾生活，正如今次展覽中所見，不論是惠及長者的數碼存摺、大眾化的代幣化債券，還是輔助決策的AI工具，均引證了新興科技正令金融服務變得更簡單、更普及，並更貼近香港人的日常生活。若對科技及理財感興趣，不妨親臨展覽親自體驗這些實用方案。

歡迎親臨了解更多：

《香港金融科技周 2026（Hong Kong FinTech Week 2026）》

舉行日期：2026年11月2日至3日

展覽地點：香港會議展覽中心 Hall 5

恒生銀行展位：5E-TA09

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（資料及相片由客戶提供）