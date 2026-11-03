Payment Asia推AI工具撐商戶　夥網球名將張瑋桓拓「不止於支付」

Payment Asia連續第4年成為香港金融科技周的獨家支付網關合作夥伴（Exclusive Payment Gateway Partner），於2026年11月2至3日假香港會議展覽中心（展位：5FG-TA04）展示其最新的AI驅動科技及業務發展成果。作為成立於1999年的領先電子支付技術與電子商務管理公司，Payment Asia一直為本地及全球企業提供安全快捷的付款處理網絡。為全方位支持商戶發展，集團近年積極推動「不止於支付」策略，將業務由單一支付延伸至涵蓋智能分析、業務工具及支援服務的整合生態系統。配合此策略，Payment Asia於展會期間更宣布委任香港網球名將張瑋桓出任品牌大使，期望結合全新的AI商戶工具與「雙打好拍檔」的互信精神，全力協助企業應對數碼轉型，拓展長遠商機。



展位現場設有「Insights Lounge」由業界嘉賓及Payment Asia 團隊主講金融科技最新趨勢及行業應用。

首推AI商戶指數與營銷工具 破解中小企數碼轉型痛點

為實踐「不止於支付」的理念，Payment Asia於本屆金融科技周帶來最新的AI驅動科技及跨境支付方案。集團針對中小企痛點，全新推出商戶健康指數（MHI）及人工智能市場推廣工具（ARCS），並於展位現場實地演示。參觀者除了可了解這些幫助商戶優化營運與推廣的實戰工具外，亦可參與展位內的「Insights Lounge」聆聽業界嘉賓及Payment Asia團隊分享最新趨勢，或在互動Photo Booth打卡留念。

Payment Asia委任香港網球名將張瑋桓出任品牌大使，展現「雙打好拍檔」的商業互信精神。

網球名將張瑋桓任品牌大使 展「雙打」互信商業精神

在品牌拓展方面，Payment Asia宣布委任香港網球運動員張瑋桓出任品牌大使，並推出「雙打好拍檔」（Business is Better in Doubles）全新企劃。張瑋桓屢創香港網壇歷史，不但於2026年5月成為首位贏得WTA巡迴賽雙打冠軍的香港球手，更於同年10月奪得亞運女子網球雙打銅牌。Payment Asia目前服務超過100,000家本地及海外商戶，集團認為雙打網球講求信任、溝通與互相配合，這與公司致力成為商戶信賴夥伴、攜手發掘機遇並應對挑戰的核心商業理念不謀而合。

Payment Asia全新推出的商戶健康指數（MHI）及人工智能市場推廣工具（ARCS）。

「商戶健康指數」（MHI）系統透過智能分析協助企業即時掌握營運狀況。

實施受規管穩定幣HKDAP 聯手捷德中國建Web3基建

針對未來支付技術的演進，Payment Asia正積極推動數碼資產與日常商業場景的融合。在穩定幣發展上，集團聯同OSL集團及碇點金融（Anchorpoint），成功實現香港受規管港元穩定幣（HKDAP）的企業支付應用，進一步拓展合規數碼資產的真實交易場景。

此外，Payment Asia集團與捷德中國於11月2日的金融科技周上正式簽署合作諒解備忘錄（MoU）。雙方將於香港、澳門、澳洲、新西蘭及加拿大共同探討TruSafe冷錢包解決方案及代理式支付（Agentic Payment）技術的應用。是次合作將整合Payment Asia的商戶網絡與捷德中國的數碼安全技術，探索能讓AI代理依據授權自動生成付款指令的支付流程，同時透過TruSafe卡片式錢包協助用戶安全管理數碼資產，為AI及Web3時代構建更可信、高效的支付基礎設施。

Payment Asia集團首席營運官鄧桂球（右）與捷德中國首席技術官兼TruSafe全球負責人胡佳（左）於香港金融科技周會面，雙方簽署合作備忘錄以拓展Web3支付基建。

Payment Asia透過結合最新的AI推廣工具、深化夥伴合作理念，以及前瞻性的Web3與穩定幣基建，正全面落實其「不止於支付」的發展藍圖。未來集團將繼續以創新科技賦能商戶，在瞬息萬變的數碼商業時代中，與各界夥伴攜手共創長遠商機。

（資料由客戶提供）