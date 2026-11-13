科技園率港代表團出展德國MEDICA　攜香港醫療突破技術開拓歐洲

全球頂尖醫療器械盛會「德國杜塞爾多夫國際醫療展」（MEDICA 2026）揭幕在即，香港科技園公司聯同香港貿易發展局，首度率領歷來最大規模的香港科技代表團出展，帶領 22 間本地生命健康科技企業及頂尖大學夥伴進駐大會「香港館」及主要展區，展出重點涵蓋微創及手術機器人、先進骨科植入物與生物材料、眼科手術與視力護理、癌症早期篩查，以及非侵入性健康管理監測等領域的研發成果。科技園現時聚集逾400間生命健康相關企業，是次代表團聚焦已具海外業務基礎的成熟企業，以及由本地大學科研轉化、剛起步進軍歐美市場的初創公司，透過國際展會直接對接歐洲市場，鞏固香港作為國際生命健康科技創新樞紐的領先地位。



清晰視界與微創修復 愛博醫療眼科及運動醫學前沿方案

香港科技園代表團的20間企業中，愛博醫療（Eyebright）是已落戶香港作為全球總部的企業，並於瑞士設立有境外子公司。公司擁有核心技術和完整自主智慧財產權，自研白內障人工晶狀體產品均已取得歐盟MDR認證，並在歐洲、亞洲、澳大利亞等30餘個國家和地區商業化落地多年，在德國市佔率更位居前列。2025年8月，公司通過收購德國本地管道商 OphthalmoPro GmbH，進一步健全當地銷售與售後網絡。

是次為愛博醫療首次隨科技園代表團出展MEDICA，公司指出MEDICA彙聚具備醫院專科醫生，是檢驗產品力與收集一手臨床反饋的高效平臺，團隊此行將集中展示已實現商業化落地的兩大板塊：

運動醫學：展示新並入的德美醫療（DELTA）耗材，包括半月板縫合系統、帶線錨釘及關節鏡入路套管等，適用於肩袖與韌帶重建，兼顧微創植入、骨量保護與固定穩定性。

眼科領域：本次展出獲MDR認證的All Range®（全景®）焦深延長人工晶狀體與Max Vision®（全視®）全視程多焦人工晶狀體。All Range®（全景®）採用無衍射結構、無光學分區設計，可提供遠、中距離連續清晰視力並改善近視力；Max Vision®（全視®）結合衍射型多焦點技術與EDOF設計，在為患者提供遠、中、近足夠且連續的全程視力之餘，科學調控光能量分佈，降低視覺幹擾。兩款產品均採用接近「零閃輝」的疏水性丙烯酸酯材料，搭配預裝設計。

愛博諾德（香港）醫療科技有限公司總經理周裕茜表示，歐洲臨床端對高光學性能、性價比高的器械需求龐大。公司現時採取以發達國家為核心、分階段輻射周邊的策略，結合學術培訓與收購當地管道等方式拓展市場。公司隨科技園組團出展，除了借助官方平臺的公信力提高對接效率，亦能與本地創科生態協同曝光。周裕茜認為，香港具備國際接軌的監管與知識產權保護，背靠大灣區成熟供應鏈，非常適合作為醫療企業研發轉化、國際註冊及海外總部基地。未來，公司將持續推進歐洲新品註冊，擴大生物醫用材料及高端醫療器械的商業化佈局，並按計劃逐步擴充香港及海外團隊規模。

愛博諾德（香港）醫療科技有限公司總經理周裕茜。

全球首例 2.8 毫米柔性機械人 巧捷力無創手術鋪路進軍歐洲

與已有成熟海外業務的企業不同，由香港本地大學科研團隊孵化創立的巧捷力醫療科技（Agilis Robotics）是首度出展 MEDICA。作為初創企業，團隊研發出全球首例的「Intilume 內窺鏡手術機械人系統」，專注經人體自然腔道（消化道、尿道等）的無創微創手術，旨在讓海外專家了解香港的原創醫療工程突破。

巧捷力醫療科技聯合創辦人及董事郭嘉威教授展示公司研發全球首創 Intilume 內窺鏡手術機械人系統。

傳統內窺鏡黏膜下剝離術（ESD）或膀胱腫瘤手術（ERBT）操作難度極高，而 Intilume 系統針對臨床痛點實現多項技術飛躍：

• 超細微型機械臂：機械臂直徑僅約 2.8-3.5mm 毫米，能穿過常規內窺鏡通道，為術者提供如同「左手拿叉、右手拿刀」的雙臂自主協同操作能力，合資格專科醫生經數小時培訓即可掌握。

不同於傳統內窺鏡器械（上）僅能前後單向推拉，Intilume 系統（下）以約 3 毫米全柔性雙臂穿過現有鏡道，可多角度靈活牽引，實現雙手協同整塊切除病灶。

• 降低復發與器官切除風險：以膀胱腫瘤為例，傳統碎片電切一年內復發率可高達 50%；該系統支持以「整塊切除」手法（En-bloc Resection），完整取出腫瘤以提升病理診斷精準度，大幅降低癌細胞殘留及後續需切除整個膀胱的風險。

• 高兼容性壓低成本：無縫兼容醫院現有主流內窺鏡，免除整套更換設備的昂貴成本，造價遠低於傳統剛性大型手術機械人，有利於普及至各級醫院。

巧捷力醫療科技聯合創辦人及董事郭嘉威教授透露，Intilume 系統已邁入臨床驗證後期階段。團隊早前與威爾斯親王醫院合作，成功完成全球首例由機械人輔助的「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」（ERBT），並於首階段臨床試驗中累積為 9 名患者以機械人輔助完成手術。這項極具突破性的人體試驗成果，已正式刊登於頂尖國際醫學期刊《歐洲泌尿學》（European Urology）。目前，團隊正全面推進美國 FDA 及中國 NMPA 的醫療器械註冊臨床。

Intilume 系統兼容醫院現有內窺鏡，省卻巨額設備更換開支，配合只需數小時的培訓流程，大幅降低醫院引入新技術的總體成本。

郭嘉威指出，歐洲多國醫生早前已主動接洽表達培訓及試用意向，而 MEDICA 作為連通歐美亞的樞紐，是正式開啟歐洲市場的關鍵引線。團隊計劃藉展會直接接觸前沿專科醫生、學術機構及國際經銷網絡，透過學術研究與試點培訓帶動技術落地，全力推進歐洲 CE 標誌認證（CE MDR）。

結合香港研發與灣區製造 科技園全鏈條支援轉化

回顧初創成長歷程，郭嘉威表示，科技園在早期提供研發場地資助、對接天使輪與機構投資者，以及提供知識產權（IP）與法規申報輔導，是團隊從實驗室走向商業化量產的重要橋樑。組團出展更向國際展現了香港生命健康創新生態的整體實力，遠勝個別企業單打獨鬥。

他強調，香港的優勢在於本地大學具備深厚原創科研能力，敢於挑戰工程極限，同時擁有一流且思維開放的本地專科醫療團隊，積極配合臨床試驗。結合粵港澳大灣區成熟深厚的精密生產與滅菌供應鏈，能以遠低於歐美同業的成本與更短週期實現打樣及量產。展望未來，團隊將全力加速中、美、歐三地取證，並計劃將柔性雙臂技術延伸至胸腔外科及婦科等其他自然腔道微創領域，持續鞏固香港臨床科研原創以及大灣區製造供應鏈的閉環優勢。

驗證本土科研實力 香港醫療技術邁向全球商業化

隨著 MEDICA 2026 揭幕，香港科技園的代表團標誌著本地生命健康產業正加速由實驗室研發邁向國際商業化應用。從已具備海外分銷基礎的成熟企業，到初涉跨國臨床認證的高校衍生初創，在科技園全鏈條支援與大灣區製造供應鏈的協同下，香港科研正逐步確立其在全球高端醫療器械市場上的技術價值，亦為香港作為國際生命健康創新樞紐的長期定位，提供了更為具體的產業實證。