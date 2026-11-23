現今在網購與外遊消費普及的世代，電子支付已成港人生活不可或缺的一環。在剛圓滿落幕、為期兩天的香港金融科技周中，本地支付品牌 AsiaPay（聯款通）及其旗艦支付平台 PayDollar再度亮相，展示多項前沿技術。再度亮相，展示多項前沿技術。隨著港人習慣北上及外遊東南亞消費，大灣區與東盟經貿往來亦愈見頻密，跨境資金對結算速度、本地化體驗及防騙安全要求更高。同時，AI與代碼化技術（Tokenisation）正顛覆傳統交易模式。港企拓展海外時，如何應對各地支付習慣、提升轉化率並築起安全網？《香港01》邀請深耕金融服務逾二十年的 AsiaPay 創辦人及行政總裁陳永祥（Joseph）接受專訪，深入拆解亞太電子支付演進、出海商機及科技趨勢。



AsiaPay創辦人及行政總裁Joseph（左）曾任職霸菱、花旗及美銀等多家機構，擁有超過二十年銀行及金融服務業管理經驗，長期推動亞洲電子支付及金融科技創新發展，常獲邀於亞洲金融科技峰會擔任主講嘉賓，前瞻洞察AI、區塊鏈及數位支付趨勢，持續以創新引領行業發展。

行業迅速發展、市場擴張策略與核心定位

深耕亞太電子支付市場逾二十載的 AsiaPay，業務已遍及17個市場。談及開拓新市場，Joseph強調AsiaPay主要評估三大重點：「首先是市場對無現金支付的現況及『成熟度』、法規與『競爭環境』，以及團隊能否快速本地化對接的『落地能力』。如今各地對支付牌照審批嚴格，團隊往往需提前1至2年開展合規與牌照佈局。」

面對激烈競爭，AsiaPay 採取「平台即服務（PaaS）」的中立定位，不與銀行或本地錢包競爭，而是擔任整合與連接夥伴。商戶只需一次性技術對接，即可收勻亞太十多國的本地收單行、主流卡種、電子錢包及先買後付(BNPL) ，並無縫銜接 Shopify 及酒店管理等系統，配合二十多年的專業風控底蘊，助出海企業大幅降低營運與合規複雜度。

跨境QR支付與區域商業發展

針對大灣區與東盟經貿融合帶來的跨境收款機遇，Joseph 深入剖析：「香港正逐步發揮連接大灣區與東盟市場的重要支付樞紐角色。隨着跨境人流復甦，港人及內地旅客前往東南亞旅遊商務，對使用熟悉的手機錢包即時掃碼有強烈剛需；同時各國央行推進網絡對接，商戶端極需『一碼多付』能力。」AsiaPay 正全力推動跨國錢包與本地收單系統接軌，未來 QR 支付朝向標準化與即時清算演進，將為區域數位收單注入持續動能。

談及終端支付趨勢，亞太區目前呈現「掃碼」與「拍卡」互補格局。Joseph 分析，東南亞信用卡普及率相對較低，但電子錢包極受歡迎，加上商戶端毋須添置昂貴 POS 機，QR Code 成為推動無現金社會的基礎；相反，在香港、日本、澳洲等成熟市場，Apple Pay 或感應式信用卡等「拍卡（Tap）」模式則憑極速體驗佔優。兩者各有優勢，未來將在不同場景長期並存，不會單方面被取代。

AsiaPay在一連兩日的香港金融科技周介紹最新支付科技，現場即時供參觀人士試用VoicePay功能。

三大新功能、AI 落地與防詐安全網

為協助商戶加速數位轉型，AsiaPay 透過旗下 PayDollar 系統近期重點推廣三大創新功能：

• VoicePay：導入 AI 技術的語音支付解決方案，展現 AI 如何提升顧客體驗、支付便利度與營運效率。

• Visa Click to Pay：透過代碼化技術（Tokenisation）與簡化的線上支付流程，提供更安全、流暢且無摩擦的結帳體驗。

• InsertPass：數位票券與優惠券平台，協助商戶將顧客互動、會員忠誠度計畫與支付體驗無縫串聯。

VoicePay利用AI語音識別技術簡化支付互動流程，讓用戶可透過自然語言發出支付指令，而交易授權、身份驗證及風險管理仍由後端安全機制處理。針對大眾最擔心的私隱與偽冒風險，Joseph 強調 VoicePay 絕不儲存消費者的原始聲音檔案或聲紋樣本，杜絕錄音外洩被 Deepfake 偽造詐騙的風險。系統嚴格遵守 3-D Secure（3DS）標準，自研毫秒級防欺詐系統（Anti-Fraud）能即時比對發卡國、IP、語言及收貨地址，一旦出現可疑組合即刻攔截，並設有資深資安長（CSO）與警方、銀行緊密聯防。

談及 AI 對行業的深遠影響，Joseph 指出：「AI 最大的突破在於即時風控與反欺詐，能在毫秒內分析海量特徵以攔截異常，既保障安全又避免誤拒正常交易。不過AI Agent相關應用仍處於發展初期，其商業化落地速度及規模仍有待市場需求、技術成熟度及監管框架進一步發展。展望未來，AI Agent 普及將推動支付邁向『代理對代理 (A2A) 』的自主時代，未來的支付基建必須朝向智慧化與可程式化演進。」

展望未來5年 亞太區電子支付生態三大核心變革

跨境即時支付網絡互通：各國央行即時支付系統（如香港轉數快 FPS、新加坡 PayNow）跨國對接，配合跨國電子錢包互通，讓跨境小額消費實現即時到賬。

交易全面智慧化：AI 深入購物全旅程，從格價、庫存比對到自動付款授權均由 AI 代理完成。

穩定幣（Stablecoin）與 CBDC 落地探索：具備可程式化、低中介手續費優勢，正從 B2B 資金調撥逐步開拓跨境零售清算場景。穩定幣的發展仍需配合相關監管框架、反洗錢措施及消費者保障機制，市場仍處於持續探索及演進階段。

總結：香港「超級連接人」角色、區域共融與創業思維

陳永祥強調，香港憑藉健全法治、資金自由流動及世界級金融基建，在東南亞享有極高信任度。AsiaPay 以香港為研發總部串聯大灣區與東盟，正是香港扮演企業出海「超級連接人」的最佳印證。面對金融科技浪潮，創業者須保持敏銳並嚴控現金流，方能穩健成長。

談及區域前景，Joseph 總結道：「亞太數位經濟與跨境消費蓬勃，香港兼具制度與人才優勢，既是金融標準互通的試驗地，更是企業『走出去』與『引進來』的首選雙向跳板，在區域經貿融通中發揮著不可替代的樞紐作用。」

AsiaPay於2000年在香港起步，約2005年達致收支平衡後隨即進軍東南亞，率先開拓泰國與菲律賓等市場，持續探索包括中東市場在內的新發展機遇。AsiaPay總部設於香港，現於全球設有19個分支機構，服務超過6,000家企業及電子商貿客戶，並與超過150家銀行、金融機構、電子錢包及BNPL合作夥伴連接。

更多資訊，請瀏覽：http://www.asiapay.com及http://www.paydollar.com

（資料及相片由AsiaPay提供）