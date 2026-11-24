人工智能（AI）席捲全球，未來五年，香港預計需要數以萬計的AI人才。然而，真正的挑戰不僅在於「有多少人懂得AI」，更在於「有多少人懂得將AI轉化為產業的即戰力」。由創新科技及工業局統籌及資助的「全民AI」普惠計劃，香港科技園公司作為計劃執行機構之一，專注於大學生、青年研究員及專業人士的「專業轉化」，著重將理論轉為產業實戰能力，並率先於今年7月舉行啟動禮。短短數月，科技園公司已透過亞太廣播聯盟機械人大賽、OPC（一人公司）黑客松、「AI 成為你的第二大腦」分享會等連串活動，成功接觸超過3,000名年輕人才，推動AI知識普及至不同層面。



香港科技園公司首席人才總監王秀麗（前排中）。

推動AI思維普及化 三大階段助人才實戰轉化

AI已成為未來數位經濟的基礎設施，香港要維持國際競爭力，不能只依賴少數頂尖技術人員，而需在整個社會中普及AI思維。提到為何香港需推動「全民AI」，科技園公司首席人才總監王秀麗指出：「過去我們談人才培育，往往聚焦於創科專才，然而當AI逐步融入各行各業，真正支撐整個經濟轉型的關鍵，是整體勞動力能否具備駕馭並善用AI的能力與思維。」王秀麗強調，在「全民AI」普惠計劃的支持下，科技園進一步擴大「Talent Foundry」人才項目，聚焦AI+及新興科技，把培育對象由大學生延伸至研究人員及職場新人以至各界專業人士，協助他們實現專業轉化，進駐園區或創立初創公司，擴闊本地創科人才庫。

香港科技園公司人工智能與數據總監冼超舜博士。

針對市場上「懂理論卻不會落地」的痛點，科技園公司人工智能與數據總監冼超舜博士亦分享，計劃特別採用嚴謹的三大轉型階段；參加者須先完成最少30小時基礎大師班及進階技術培訓，其後通過評核獲發專業證書，費用全免。冼超舜博士表示，為協助學員將所學轉化為實際成果，科技園特設OPC BUILD（建立一人公司）項目，協助參加者善用AI技術將創新概念轉化為實際成果。透過科技園提供的AI工作站及AI Tokens、OPC 創業培訓、業界專家指導，以及銜接Ideation創業培育計劃，學員真正能達到「學以致用」，並有機會將創意發展為具市場價值的業務。

整套計劃的核心，在於確保每一位完成培訓的參加者，都能夠將所學真正應用於職場或創業場景，而非停留在理論層面。

OPC（一人公司）黑客松。

科技園人才計劃不設背景限制 助文、理科生各展所長

科技園公司過去數年一直積極發揮連接各大院校與業界的作用，將人才培育計劃直接帶入校園，為年輕人提供從「校園對接」、「企業實習」到「實操技能升級」的全方位支援。人才計劃涵蓋多個層面，包括為期三到六個月的實習機會、專業轉化課程，以及各類公司參訪、專家交流、職業博覽會。這套完善的培訓體系，成功改變了不少年輕人的職涯軌跡，無論是文科生還是理科生，都能在創科生態圈中找到屬於自己的位置，成功轉化為產業的即戰力，為香港創科生態圈注入源源不絕的人才。

鄭心悅（Samantha）。

就讀香港大學語言學系及英語研究雙主修四年級的鄭心悅（Samantha），曾以為科技領域僅屬於工程背景的專才。然而，在科技園公司的實習經歷徹底改變了她的認知。當時，她深度參與Talent Foundry的推廣與營運，見證眾多年輕人透過實戰課程解鎖潛能，這讓她重新審視並確立了自身的專業定位。Samantha發現在瞬息萬變的AI時代，語言與溝通能力仍然無可取代——將複雜的技術邏輯轉化為清晰易懂的語言，正是她作為「技術、商業與人」之間核心橋樑的優勢。這段歷程不僅鍛鍊出以解決問題為導向的思維，也為她播下了創業的種子：她聚焦粵港澳大灣區跨境醫療服務的機遇，期盼未來能串聯兩地醫療資源，打造更便捷、以人為本的服務。為此，她持續深耕科技園生態圈，目前正於園區一間AI初創企業擔任社交媒體與市場營銷實習生，並持續補足 AI 素養與商業思維，發揮跨學科人才的優勢。

郭澤禮（Lefinno）。

另一位年輕人才郭澤禮（Lefinno）畢業於香港大學電腦科學系，曾於2024年透過科技園實習計劃累積實戰經驗，現已成功將所學轉化為就業能力，正於德勤擔任全職分析師。他表示，實習經驗與Talent Foundry培訓營，讓他得以將課堂上的理論切實轉化為業界的實際應用。透過參與龍頭企業的工作坊，Lefinno完整掌握了從底層硬體運算到雲端終端應用的全產業鏈視角，並釐清了初創公司與大型企業如何協同合作、將創新技術部署至各種系統中。這段經歷不僅啟發他不斷嘗試各種創新專案，他亦意識到身處快速變革的科技環境，必須緊跟趨勢持續學習，挑選適合自身工作流的新工具，未來期望持續以科技實踐創業抱負並解決實際問題。

前者由語言學走入AI初創，後者由課堂走入國際企業，兩位背景迥異的年輕人，都在科技園生態圈中找到自己的發展方向。

AWS香港總經理蘇小龍。

業界龍頭AWS教路 好學求知成突圍關鍵

除了科技園公司自身提供的資源外，業界巨頭的參與亦是計劃的一大亮點。Amazon Web Services（AWS）作為長期合作夥伴，早前邀請Amazon首席技術官 Werner Vogels博士親臨科學園現場發表主題演講，與在場青年交流前沿科技趨勢及AI 職涯機遇。AWS更為500名計劃參加者提供免費AI學習資源及為期 12 個月的AWS Skill Builder服務。AWS香港總經理蘇小龍強調，未來人才除了掌握工具，更需具備「好學求知（Learn and Be Curious）」的精神，能夠主動學習、勇於嘗試，並善於將 AI 應用於真實業務場景的人，將在未來職場中脫穎而出。因此，雙方在Talent Foundry培訓中結合動手實踐與成果展示，透過模擬職場提案，訓練學員將複雜的技術轉化為具體的商業效益，讓同學在學習技術的同時鍛鍊溝通與表達等軟技能，真正縮窄學術與市場需求落差，為年輕人才鋪設投身創科行業的通道。

科技園現正為「全民AI」普惠計劃推出大師班，提供超過10,000小時的培訓。

星級大師班陣容 萬小時培訓裝備未來

如果你已準備好踏出第一步，眼前的機會絕對不容錯過。科技園現正為「全民AI」普惠計劃推出大師班，提供超過10,000小時的培訓，為學員帶來Alibaba（阿里巴巴）、Amazon Web Services（AWS）、Google、Microsoft（微軟）及Tencent（騰訊）等科技生態資源，呈現最實用、直接與國際接軌的實戰工作坊，涵蓋AI市場營銷、雲端應用、自然語言處理、AI代理及提示詞技巧等多元課題，全面提升學員的AI實戰能力。

無論大學主修哪個科目，AI時代都為年輕一代打開了前所未有的新賽道。如果你希望將課堂所學與職場實戰接軌，甚至開拓一條屬於自己的創科出路，這個Talent Foundry計劃正是為你而設。AI時代不會等人，立即報名及了解更多香港科技園公司舉辦的大師班及專屬活動詳情，裝備自己迎接AI新時代！

費用全免，名額有限。

如欲報名AI大師班或活動，請瀏覽官方網站：https://aiforall.hkstp.org/。

（資料由客戶提供）