世界人工智能大會（WAIC）將於2026年12月10日至11日再度移師香港科學園舉辦「2027 WAIC HONG KONG 全球啟新盛會」。是次盛會設有「全球夥伴」、「創新引力」及「WAIC生態」三大展區，匯聚逾50家來自中國內地、香港、新加坡及西班牙等地的創科企業與科研團隊，涵蓋AI製藥、具身智能機器人及算力基建等前沿領域，旨在發揮香港國際化科研與金融樞紐優勢，推動本地與粵港澳大灣區的科研成果轉化及跨國產業對接。



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全球夥伴展區雲集28機構 涵蓋AI製藥與具身智能

「全球夥伴展區」匯集28家AI產業鏈不同環節的企業與機構，協助內地企業拓展國際市場，並為海外投資者發掘創新項目。在生命健康與科研轉化領域，德睿智藥將展示依托自研AI製藥引擎MAP開發的口服小分子GLP-1受體激動劑「MDR-001」；該項目從啟動至確定臨床前候選化合物僅耗時8個月，並在4.5年內推進至Ⅲ期臨床研究，反映AI提升藥物研發效率的潛力。此外，楓清科技則聚焦化工、材料與先進製造場景，構築流程工業的AI研發與製程優化服務。

在產業應用與底層算力方面，商湯科技、科大訊飛、海康威視、華為及新華三等科技企業亦將參展。其中，科大訊飛將展示支援多語言翻譯的會議一體機及約40克重的AI眼鏡；矽谷企業GoodVision AI與粵港灣智算等算力服務商，則針對模型推理效能及異構算力調度提供基礎設施方案。同時，智澄AI及凱樂士科技等企業將展出具備53個自由度的通用人形機器人及智慧物流系統，呈現具身智能與大灣區製造業及倉儲物流場景的深度融合。

創新引力展區：城大清華新銳領銜 非接觸測生理數據等科技突圍

「創新引力展區」集中展示22家初創企業及大學創業項目，團隊分布於中國內地、香港、新加坡及西班牙等地。大會特設「香港城市大學計劃專區」，匯聚六支源自城大的創業團隊，將大學實驗室累積的科研成果轉化為商業應用，範疇涵蓋跳躍機器人（眺月科技）、具身智能真值數據（賽源）、酒店自動化服務（藍點子），以及結合生成式AI與行為科學、支援神經多樣性兒童執行功能與社交學習的校園情境模擬平台（Unlimitics）。

同場亦有多項聚焦教育、醫療與生理感知的國際及高校項目。例如源自清華大學人機互動與普適計算實驗室的FacePhys，能透過RGB攝影機以非接觸方式，即時解析心率、呼吸率及血氧等106項生理及行為指標；總部位於香港的Meddcom AI及新加坡的Sovi AI，則分別將AI應用於穿戴式個人健康管理及全球學生個人化學習輔導，體現科技對日常健康與教育服務的實際支援。

發揮香港超級聯繫人角色 回顧WAIC十年發展脈絡

為強化香港作為創科孵化與跨國資本對接的橋樑角色，香港科技園公司、特區政府數字政策辦公室（重點展示InnoHK研發平台），以及浦發銀行香港分行與歐洲人工智能產業活動AI WEEK等機構亦會參與其中。其中，香港科技園公司成立25年來已培育14家獨角獸企業，匯聚17,000名科研人才及逾450家AI與機器人企業，持續推動新型工業化與科研商品化。

此外，適逢世界人工智能大會將於2027年迎來十週年，「WAIC生態展區」將設置自2018年首屆大會以來的十年時間軸，沿著大會形態、技術議題及滬港合作三條脈絡，呈現從上海到香港的跨區域科創協作歷程，為產業機構、投資者及科研團隊搭建長期生態連接平台。