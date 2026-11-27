佳能香港有限公司（Canon Hong Kong）宣布正式遷入位於長沙灣瓊林街83號的全新辦公室。新總部以「One Canon Workplace」為概念，融合科技和可持續發展元素，打造集協作、交流及體驗於一身的智能工作空間，以進一步支持公司的業務發展。Canon董事長及行政總裁李冠德接受《香港01》訪問時表示，新辦公室秉持「共生（Kyosei）」的企業理念，以及「Use what we sell and sell what we use well」的信念。他提到：「我們不只是銷售企業解決方案，更透過親身實踐驗證其價值。因此，我們辦公室的設計不僅限於展示產品的功能特性，更是希望客人在踏進來的一刻，便能感受整套商業解決方案背後的實際效益與設計理念。」



走進Canon全新長沙灣總部的無人接待區，兩部智能機械人接待員「大寶」與「細寶」，負責迎賓及引導預約的客人到指定的會議室。若無預約，訪客亦可透過內建的對講系統或Teams與員工聯繫。對於陌生面孔或未授權人士，各個出入口與關鍵區域則安裝了具備AI影像辨識功能的監控鏡頭，負責偵測及提醒。

流動混合式辦公模式 激發創意發揮

佳能香港的新辦公室採用開放式設計佈局，設大量「島型工作桌」（Island Table）並配置隔音電話亭及多功能協作討論區域，提供個人儲物櫃，讓員工可以實行流動辦公模式，同事也能按工作需要自由選擇喜歡、舒適的位置工作。

李冠德指出，疫情以後很多人都習慣混合、具彈性的工作模式，他笑言：「年輕人間很流行一個詞語『整頓職場』，反映不同世代有不同的工作文化，所以我們也不會規範員工，而是給予他們選擇的機會，你可以選擇拿着電腦去茶水間，也可以與其他部門同事坐在一起交流。」他解釋，這樣安排是希望為同事們提供一個靈活的工作模式，讓更多創意得以發揮。

談到新辦公室的實際成效，李冠德直言，雖然暫時沒有具體數字，但從員工的實際使用率已可見一斑：「茶水間總是坐滿了人，我們法律團隊有位同事，雖然本來有自己的座位，但一天有八成時間都在共享休憩區工作，大家都在尋找最適合自己的靈感空間。」

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高效視聽協作體驗 實行一鍵入會 提升會議效率

要成就全面的智能辦公方案，技術和科技支援更是固中關鍵。Canon與MAXHUB聯手，作為其「Co-Create 100計劃」全球首位落地夥伴，實現深度技術整合與商業合作，共同推動智能協作與企業數位轉型。

有別於傳統會議室設備繁多、線路雜亂且高度依賴IT支援的痛點，Canon新總部的會議室導入MAXHUB大型互動觸控顯示器。系統採用All-in-One一體化設計，整合支援自動對焦與AI智能鏡頭、結合AI 降噪功能的16陣列高品質收音麥克風、跨地域無界限電子白板及 BYOM 無線投屏等技術。

同時，會議室亦配置獲Microsoft官方認證的MAXHUB Microsoft Teams Rooms，員工透過熟悉介面即可「一鍵入會」，大幅簡化會議準備流程；辦公室更配置了MAXHUB大型LED顯示屏、MAXHUB智能演講台，Canon PTZ遠端攝影機，不僅大幅提升資訊展示的清晰度與臨場會議體驗，更能靈活支援企業大型會議（Town Hall Meeting）、培訓及大型活動的高品質直播。

MAXHUB全球品牌負責人曾立群指出，快節奏與高密度協作是香港企業的日常，他認為Canon率先將方案在自己的會議室裡身體力行、先行先試，更能轉化為給客戶最真誠、專業及具說服力的建議。

Microsoft Principal Product Manager陳安琪則提到，Microsoft一直致力打造順暢的混合辦公體驗，期望透過Microsoft Teams Rooms結合AI能力與雲端平台，協助企業打破地域與語言障礙，而Canon不僅為自身打造了自動化辦公體驗，更為香港企業樹立了極佳的數位轉型標竿。

融入營運核心 以AI自動簡化日常繁複程序

要全面實行企業轉型，除了提升視聽協作，Canon更是將商業解決方案全面融入日常營運中。正如李冠德提到「Use what we sell and sell what we use well」的信念，位於辦公室核心位置的商務體驗中心展示出Canon的最新影像技術與商業解決方案；辦公室內部亦親身應用這些系統。

系統中結合AI文件管理、智能資料擷取、自動化流程、打印管理等技術，當員工處理日常繁複的支票、單據甚至手寫文件時，可作出自動化擷取並分類，並直接對接會計部門與後台審批流程，協助企業節省大量人力成本與時間，讓團隊專注於更高價值的工作，有效提升營運效率及加快數碼轉型步伐。

李冠德直言，方案的效益其實是遠超預期：「透過遙距中央管理，可省下大量人工與維護成本，亦能有效降低營運負擔，對企業極具吸引力。」

李冠德表示，新辦公室秉持「Use what we sell and sell what we use well」的信念，他相信現時所實行的商業解決方案效益能遠超預期。

兼備環保與能源效益 創造綠色舒適工作空間

在提升營運效率的同時，Canon亦不忘實踐環境保護與企業社會責任，將可持續發展理念融入辦公室運作。新總部獲得能源與環境設計先導（LEED）金級認證，貫徹環保、可持續發展理念，配置可減少強光的防曬隔熱窗簾，能阻隔99%紫外線與熱能；同時設置分區溫度控制系統，並配備空氣過濾網殺滅病毒及細菌；室內植物均採用有機無土綿取代傳統泥土種植，可減少滋生蚊蟲。

在AIoT綠色辦公室方案下，中央平台更會實時整合各類環境感測器與智能監測系統，涵蓋室內空氣質素、回收紙張及用電量數據，配合動態感測器自動調節照明，可精準優化能源效益。此外，系統更結合Digital Twin數碼分身虛擬模型，讓管理人員可自訂調整各項設定與參數進行情境模擬，預先推演不同方案的實際成效，為辦公室空間規劃與節能決策提供可靠的依據。

*Microsoft與Microsoft Teams是Microsoft集團公司的商標。佳能香港有限公司與Microsoft之間並無任何認可、授權、認可、夥伴關係、贊助、關聯或附屬關係。

(資料由客戶提供)