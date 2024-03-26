淚之女王｜解析金智媛5個千金風造型：簡約穿搭同樣可以氣勢十足

韓劇《淚之女王》由金智媛與金秀賢合作出演，甫上線即引起許多熱話。尤其是金智媛在劇中飾演有個性的財閥千金，加上她本身甜美的外貌，讓人很難不關注到她。而金智媛在劇中的千金造型是貴氣中帶著型格，很符合角色的性格，亦很值得作為穿搭靈感，一起來看看吧！



《淚之女王》金智媛千金風造型1. 鮮明色彩套裝（IG@tvn_drama）

《淚之女王》金智媛千金風造型1. 鮮明色彩套裝

金智媛在《淚之女王》中，許多造型都是以套裝來呈現，但當中有著不同的小細節作變化。這套是來自Gabriela Hearst 的鮮藍色三件式套裝，恤衫是選擇最簡單的白色配上深藍色領呔，但西裝外套、馬甲背心和西褲都是鮮明的藍色，展現出她的時尚度。

《淚之女王》金智媛千金風造型2. 白色簡約襯衫配棕色皮革手袋（品牌提供）

《淚之女王》金智媛千金風造型2. 白色簡約襯衫配棕色皮革手袋

低調奢華的造型，相樣能展現出「富家千金」的風格。金智媛在《淚之女王》中，其中一套造型以白色恤衫及白色西褲，再配上黑色領呔以及金色腕錶作點綴。另一造型重點是她手袋，是來自DELVAUX Brillant MM Surpiqué in Rodeo Calf，顏色是沉穩的棕色，上面飾手工縫製，低調大氣。

《淚之女王》金智媛千金風造型3. 全黑型格套裝套（品牌提供）

《淚之女王》金智媛千金風造型3. 全黑型格套裝套

全黑型格套裝造型，絕對能增添不少氣勢。金智媛在《淚之女王》中其中一幕，選擇了黑色上衣及黑色寬身西裝外套，配上黑色西褲的全黑型格造型，很有財閥千金的氣魄。此外她更配上來自DELVAUX 的Brillant MM in Box Calf，款式更低調奢華，手袋是採用光滑的小牛皮，處處透露著精緻。

《淚之女王》金智媛千金風造型2. 白色簡約襯衫配棕色皮革手袋

《淚之女王》金智媛千金風造型4. 全白正裝造型

金智媛在《淚之女王》中，一套白色雙排扣西裝造型，很突顯到她作為財閥千金的氣勢。這套白色西裝造型，採用Peak lapels（劍領）、雙排扣以及修身設計，散發著精緻和優雅，很適合正式場合穿著。此外金智媛還配合來自DELVAUX 的Brillant MM in Box Calf，與上一造型的手袋是同一款，但手袋扣上這款是選用了同樣的白色金屬，打造出完美的外觀。

《淚之女王》金智媛千金風造型5. 色彩豐富的印花套裝（IG@tvn_drama）

《淚之女王》金智媛千金風造型5. 色彩豐富的印花套裝

除了簡約沉穩的淨色套裝外，金智媛在《淚之女王》中亦換上Alexander McQueen 的印花套裝，雖然色彩豐富，但很適合她在劇中漂亮又幹練霸氣的女強人角色。此外她更配上了Damiani 的吊墜耳環，使她高貴優雅形象提升！