Pierpaolo Piccioli Balenciaga首秀回歸起源！回顧浪漫創作歷程
Balenciaga於今年5月，宣布Pierpaolo Piccioli將成為品牌新任創意總監！Pierpaolo Piccioli自去年（2024年）3月底宣布辭任Valentino創意總監，結果25年的合作後，讓人一直期待他的新去向。Pierpaolo Picciol已於今年7月10日正式上任Balenciaga創意總監，並於昨日（當地時間）巴黎時裝周完成首個SS26系列的亮相。
Pierpaolo Piccioli 執掌首秀向品牌創辦人及前創意總監致敬
Pierpaolo Piccioli 執掌首秀，承襲Balenciaga創辦人Cristóbal Balenciaga的理念，並向此前的創意總監Nicolas Ghesquière與Demna致敬，融入標誌性元素，同時不難看到Pierpaolo Piccioli的獨特風格。
Pierpaolo Piccioli在過去25年執掌Valentino期間，已創下無數經典作品並吸引到一班忠粉，這場首秀由7月預告時已備受關注。而在巴黎時裝周首秀結束後，不出所料，為眾人帶來了充滿驚喜的時裝舞台。Pierpaolo Piccioli將自身的獨特風格完美融入了Balenciaga，並帶領品牌重回源頭，開啟全新篇章。
Pierpaolo Piccioli帶領回歸Balenciaga源頭 再創全新篇章
Pierpaolo Piccioli在Balenciaga首個高級訂製造型，靈感源自品牌創辦人Cristobal Balenciaga在1957年所設計的首件高級訂製服——麻布連身裙。Pierpaolo Piccioli以一襲黑色長款晚禮服，配搭白色手套與造型獨特的太陽眼鏡，在致敬Cristobal Balenciaga，同時以太陽眼鏡向前任品牌創意總監Demna致敬。
Pierpaolo Piccioli與Cristobal Balenciaga另一共同之處——「極致簡約」，時裝秀上有不少擁有豐盈廓形的設計，像是：氣球裙、繭形大衣、鬆身皮革外套、oversize白襯衫等，配上Pierpaolo Piccioli對色彩的理解。此外，還重現了Balenciaga標誌性的束腰外衣，將品牌的經典傳奇延續下去。這場時裝秀成功將品牌多年前高級訂製的華麗與優雅重現，同時也有著Pierpaolo Piccioli個人風格，是一場時代交織的呈現。
Pierpaolo Piccioli成為Balenciaga新任創意總監
對於將成為Balenciaga新一任創意總監的Pierpaolo表示：「Balenciaga在不斷發展變化的各個階段，始終秉承品牌的美學價值。我所擁有的是一個充滿無限可能和令人著迷的品牌。首先，我必須感謝 Demna，我一直欽佩他的遠見卓識，我沒有比這更好的傳承了。讓我有機會塑造出品牌的新篇章，並講述新故事。」
而Balenciaga 的CEO Gianfranco Gianangeli也表示：「我非常高興能與 Pierpaolo攜手開啟Balenciaga的新篇章。他的創意願景將在此蓬勃發展，他將完美詮釋我們的傳承，在品牌大膽的創意、豐富的傳承和深厚的文化底蘊的基礎上再創輝煌。」
Pierpaolo Piccioli 2024年辭任Valentino創意總監 結束長達25年的合作
Pierpaolo Piccioli是於1999年進入Valentino，並在2008年起一直擔任Valentino的創意總監，竟2024年3月底宣布辭任，結束足足25年的合作。Pierpaolo Piccioli毫無疑問是為Valentino創造出一個又一個驚喜，為品牌注入與眾不同的魅力和活力，而他的夢幻的作品更是備受女生們喜愛，有著「最浪漫的設計師」之稱。
Pierpaolo Piccioli2024年宣布與公司達成共識，卸任創意總監一職，他表示：
並非所有故事都擁有明確的開始或終結，有些故事永遠都在耀眼的永恆之中，不曾留下陰影。在Valentino的25年間，我與那些共同織就這段華麗篇章的人們緊密相連，我們共同書寫的故事，既屬於我，也屬於我們所有人。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre. Sono stato in questa azienda per 25 anni, e per 25 anni sono esistito ed ho vissuto insieme alle persone che con me hanno intessuto le trame di questa storia bellissima che e’ mia e nostra.）
所有的成就都源自於那些與我攜手同行、共夢共創的夥伴們。我們一起建立的一切是屬於每一個人的成就，永恆而具體，不可磨滅。（Tutto è esistito ed esiste grazie alle persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato, con cui ho condiviso sogni e creato bellezza, con cui ho costruito qualcosa che appartiene a tutti, e che resta immutabile e tangibile.）
這份關於愛、夢想、美與人文的寶貴財富，我將永遠珍藏。（Questo patrimonio d’amore, di sogni, di bellezza e di umanita’, lo porto con me, oggi e per sempre.）
最浪漫的設計師Pierpaolo Piccioli
從Pierpaolo Piccioli宣布卸任的文字中，都能感受到他一位浪漫又感性的設計師，而他也是將這份溫柔投放在每一件作品中，使他有著「最浪漫的設計師」之稱。Pierpaolo Piccioli於1999年與Maria Grazia Chiuri同時加入Valentino負責品牌的配件系列，其後在2008年二人一同被任命為聯合創意總監，一起合作至2016年Chiuri離開並轉任Dior女裝創意總監。Piccioli就成為Valentino唯一的創意總監，獨力向眾人展示出他獨到的眼光和浪漫。
Pierpaolo Piccioli 將浪漫融入作品中
如果說Pierpaolo Piccioli與Maria Grazia Chiuri一同Valentino聯合創意總監時，是將品牌成功帶到眾人眼前；那麼在2016年Pierpaolo Piccioli獨自掌舵時，就是將他的浪漫發揮得淋漓盡致，也是展示出他與品牌的適配度是如此的高。最讓人感動之一就是，Pierpaolo Piccioli在2019春夏高級訂製時裝秀上，把幕後的裁縫師帶出來謝幕，並以他們名字為該系列的裙子命名，認真的對待每一位為作品付出的人。
而Pierpaolo Piccioli的浪漫其實與他的背景有關，他大學是修讀文學系，在畢業後才再在羅馬的歐洲設計學院 （Istituto Europeo di Design）研讀時裝設計，他可說是將骨子裏的詩意融入進服裝中。他在2019春夏系列時裝秀上邀請四位當代詩人Greta Bellamacina、 Mustafa the Poet、Yrsa Daley-Ward和Montgomery，把他們所創作的詩句融入到設計當中，而當時到場的人更會收到Valentino詩集《Valentino On Love》。
當時繡在服裝和隱藏在手袋裡的詩句，包括：
You thought I was too dark until I stretched into a galaxy
There’s a forever beyond the sky / I think we should go there tonight.
The people you love become ghosts inside of you, and like this you keep them alive.
When the morning come, your love is like hope, promising life like sudden sun.
而在詩集前言中Pierpaolo Piccioli更寫下：「詩歌是最親密的表達自由方式，因為自由是我們所有人當下最需要的。因為我們不想失去做夢的能力。我以收集詩歌開始這個系列，因為詩歌就好像高級訂製服裝一樣 ── 它既屬於過去，也屬於現在。你可從服裝裡面找到屬於自己的詩。」
Pierpaolo Piccioli 成功使品牌走進大眾眼前
Pierpaolo Piccioli擁有著獨樹一幟的創意，為品牌帶來許多創新的設計。擅於運用鮮明色彩的他，曾創作出熱議不斷的作品，像是Un Château、Anatomy of Couture到近年的PP Pink螢光霓虹桃色熱潮，但無可否認他的確帶來全新的活力，成功使品牌年輕化。
Valentino對Pierpaolo Piccioli的創作和付出十分認可
Valentino首席執行官Jacopo Venturini對於Pierpaolo Piccioli的創作是十分認可，表示：「我對Pierpaolo在出任創意總監期間所展現的遠見、承諾和創造性表示感激，正是這些卓越品質塑造了今天的Valentino。」
此外，Valentino董事長Rachid Mohamed Rachid，亦代表公司感謝Pierpaolo Piccioli的付出，提到：「我們對Pierpaolo在Valentino品牌歷史上寫下的重要篇章深表感謝。他過去25年的貢獻將留下永恆的印記。」
擁有無限創作力的Pierpaolo Piccioli，將在今年（2025年）7月10日加入Balenciaga擔任創意總監，讓人期待有著「最浪漫的設計師」之稱的他，在10月巴黎時裝周會帶來怎樣的設計。