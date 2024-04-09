Prada 2024｜備受矚目新手袋：水桶袋、貝殼包小巧 Tote Bag優雅

Prada 手袋2024｜Prada以其倒三角形俘虜不少女士的心，近年更是長期居於Lyst 全球熱門排行榜首3位，可見人氣不低！Prada手袋以設計百變且實用見稱，無論是時下大熱的水桶袋還是品牌經典的尼龍袋，都是女生們在入手新手袋的考慮之一，這次《01女生》為大家集合了3款2024年不容錯過的新手袋，都是讓人一眼心動的款式。



Prada Re-Edition 1978 Re-Nylon 迷你袋 HK$ 13,000

水桶袋是近幾年人集局高不下，而Prada的這款Re-Edition 1978 Re-Nylon 迷你袋，是以品牌經典元素結合創新元素製成。手袋採用可持續的獨特面料–Re-Nylo再生尼龍，實用又創新同時保留品牌經典元素。產品採用經典的水桶袋外形，綴飾皮革細節、金屬飾件以及搪瓷金屬三角標誌，此外備有可拆除的肩帶，方便變換不同揹法。手袋目前共推出10款顏色。

Prada Re-Edition 1978 Re-Nylon 迷你袋 HK$ 13,000（圖片來源：Prada）

Prada Re-Edition 1995 Chaîne Re-Nylon Tote Bag手提袋 HK$ 18,900

假如是在尋找款式優雅的手袋，Prada的Re-Edition 1995 Chaîne Re-Nylon 手袋很適合。手袋同樣採用可持續的獨特面料Re-Nylon再生尼龍製成，配以夾棉及明線昇華百搭的設計，設計精緻大方得體，手袋鏈帶更可通過調校變換不同揹法，非常亮眼。手袋目前共推出5款顏色，分別是沙漠棕、長春花藍、玉米黃、藍色以及經典的黑色，都是百搭易襯的顏色。

Prada Re-Edition 1995 Chaîne Re-Nylon 手提袋 HK$ 18,900（圖片來源：Prada）

Prada Re-Edition 1995 Chaîne Re-Nylon 手提袋 HK$ 18,900（圖片來源：Prada）

Prada 皮革迷你肩背袋 HK$ 18,000

Prada的皮革款手袋同樣讓人移不開視線，這款迷你肩背袋擁有如貝殼輪廓，獨特又有個性。手袋內除了有一個大的收納空間外，內裡還有卡片位，可擺放常用卡片，此外手袋還備有可拆除及可調校的標誌印花編織肩背帶，可做造型變得更型格。手袋目前共推出4款顏色，包括黑色、焦糖色、石灰色以及白色，都是易搭配的顏色。

Prada 皮革迷你肩背袋 HK$ 18,000（圖片來源：Prada）