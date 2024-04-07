春夏手袋2024｜溫暖明亮的奶油黃色：CHANEL隨性慵懶、BV獨特實用

奶油黃色手袋｜溫暖明亮的奶油黃色，定必是最適合春夏季的顏色之一。許多品牌每年都會推出相近色彩的手袋，以迎接春夏季到來，這次《01女生》集合了多個品牌不能錯過的奶油黃色手袋，包括：CHANEL、Dior、CELINE等品牌，一起在春夏來臨之際換上！



奶油黃色手袋推薦1. CHANEL 22 小號手袋 HK$44,500

CHANEL 22絕對是近年大熱手袋之一，整體風格隨性慵懶，加上實用的容量，是不少女生愛用手袋！手袋是以奶黃色光面小牛皮配上金色五金配件製成，內裡還有一個同色的小袋，而鏈條是品牌標誌性的皮穿鏈，整體因是奶黃色變得更溫暖動人！

奶油黃色手袋推薦2. Dior My Dior Top Handle Bag HK$32,000

Dior 的My Dior Top Handle Bag是一款很優雅知性的手袋，但當配上淡黃色小羊皮後，頓時增添了明亮的氣息。這款手袋以品牌經典的Cannage 縫線呈配，配上頂部提把以及拆卸的金屬鏈帶，在中間飾有D.I.O.R. 飾品，擁有著讓人無法抗拒的魅力。

奶油黃色手袋推薦2. Dior My Dior Top Handle Bag HK$32,000（圖片來源：Dior 官網）

奶油黃色手袋推薦3. Bottega Veneta Mava Top Handle Bag HK$24,900

假如喜歡特別款式手袋的話，不能錯過Bottega Veneta的Mava Top Handle Bag！手袋以球形呈現，採用奶黃色的柔軟小羊皮，配上品牌標誌性的Intrecciato 皮革編織工藝，既突顯品牌創新的設計，又有經典元素！手袋的尺寸是22 cm x 22 cm x 22 cm，能收納不少物品，也是實用之選！

奶油黃色手袋推薦3. Bottega Veneta Mava Top Handle Bag HK$24,900（圖片來源：Bottega Veneta官網）

奶油黃色手袋推薦4. CELINE TEEN TRIOMPHE BAG IN SHINY CALFSKIN HK$ 29,500

CELINE TEEN TRIOMPHE BAG，一直是品牌經典且長期熱賣的手袋款式。手袋選用了耐用的亮面小牛皮，以翻蓋開合作設計，金屬手袋開關扣是品牌經典TRIOMPHE標誌，加上明亮怡人的奶黃色，簡直讓人愛不釋手！

奶油黃色手袋推薦4. CELINE TEEN TRIOMPHE BAG IN SHINY CALFSKIN HK$ 29,500（圖片來源：CELINE 官網）

奶油黃色手袋推薦5. FENDI Baguette 黃色納帕皮革手袋 HK$28,500

FENDI的經典Baguette手袋，採用軟質納帕皮革製成，當中亦是以黃色皮革的款式，且飾有立體材質的浮雕FF主題圖案。手袋的設計是以正面翻蓋和磁扣開關，其中開關磁扣是以標誌性的FF呈現，更顯高雅。此外，手袋配可拆式手柄和肩帶，可手提、肩背或斜背，使用上更便利。