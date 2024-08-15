返工波鞋推薦｜記者分享最愛款式：adidas、New Balance最易配搭

【返工波鞋｜上班穿搭】每天大部分時間都是在辦公室，穿著舒適就尤其重要，其中不少人都會選擇一對輕盈又適合自己的波鞋。這次《01女生》4位記者分享大家近來最愛用的返工波鞋，包括adidas、New Balance、Onitsuka Tiger以及MIZUNO，都是現時較熱門的鞋款，此外，更從多個角度列出使用評分和心得，並分享日常上班穿搭的小心思，大家都可以參考一下！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出波鞋的易襯度、實用度、舒適度以及價格，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

記者評選：5大時尚好看返工波鞋推薦

高級記者 張懿慧：Clean Fit穿搭必備！

返工波鞋推薦2024｜1. adidas Originals Samba

風格：Clean Fit

易襯程度：★★★★

功能性：★★★

舒適程度：★★★

價格：HK$899



作為Adidas第一款運動鞋及足球鞋，即使經歷多次設計改動，仍保留最初的美式經典復古外型及舒適腳感，加上色調百搭、極簡質感，更深時尚達人、明星熱捧。

返工波鞋推薦2024｜1. adidas Originals Samba（許秀麗 攝）

近年Clean Fit熱潮大行其道，顧名思義是指簡潔合身的穿搭，低調簡約且俐落的時尚概念。平日上班多以黑白灰穿搭示人，所以早就入手經典黑白款式。上身穿修身素色T恤、恤衫，下身配同色系西褲及Samba波鞋，輕鬆打造Smart Casual 穿搭之餘，亦可增加造型亮點。

高級記者 張懿慧：Clean Fit穿搭必備！（許秀麗 攝）

Samba可塑性極高，除通勤微正裝打扮外，配搭休閒上衣、連身裙或牛仔褲時，不費吹灰之力都能著出慵懶鬆弛感。

記者 許秀麗：上班穿著也能融入「Blokette」元素

返工波鞋推薦2024｜2. Onitsuka Tiger MEXICO 66

風格：Blokette

易襯程度：★★★

功能性：★★★

舒適程度：★★★

價格：HK$990



相比特別款，筆者更偏好經典設計，Onitsuka Tiger的經典系列MEXICO 66既有著品牌60年代的感覺，又融合了現代設計元素，是一款百看不厭的波鞋。而顏色方面，筆者選擇了以大地色為主調配草綠色虎爪紋的款式，獨特又有著復古氣息。

返工波鞋推薦2024｜2. Onitsuka Tiger MEXICO 66（李樂瑤 攝）

由於波鞋是露腳踝的低筒設計，顏色也是偏深色，筆者日常喜歡配上連身短裙和中長襪，這樣不僅顯高還有著修飾腿部線條效果。

記者 許秀麗：上班穿著也能融入「Blokette」元素（李樂瑤 攝）

這次的穿搭還融入了今年流行的「Blokette」元素，像是偏運動風的POLO裙和襪子後有同色系的蝴蝶結，既適合上班也有著自己喜歡的穿搭。

記者 許秀麗：近期最愛運動休閒風！

返工波鞋推薦2024｜3. adidas HANDBALL SPEZIAL 運動鞋 HK$899

風格：運動休閒風

易襯程度：★★★

功能性：★★★★

舒適程度：★★★★

價格：HK$899



工作時常需要走動，偶爾下班還會去做運動，所以舒適是筆者選鞋的首要條件。這款波鞋採用柔軟皮革製成，設計是為70年代的室內運動而設，外型不僅時尚還偏復古，是一雙穿著舒服又適合運動的波鞋，很適合每天穿著。

返工波鞋推薦2024｜3. adidas HANDBALL SPEZIAL 運動鞋 HK$899（朱加曦 攝）

考慮到這雙波鞋是時常穿著，筆者選擇了百搭的黑色配白色鋸齒狀三間的款式，這樣可搭配的衣服會更多。而筆者日常更偏好顏色簡單的服裝，像是這次就選擇白色露單肩上衣配上黑色西裝短褲，簡約俐落，有著運動休閒風。

記者 李樂瑤：復古Y2K必入手

返工波鞋推薦2024｜4. New Balance 9060

風格：Y2K

易襯程度： ★★★

功能性：★★★

舒適程度：★★★★★

價格：HK$1,299



無論上班或外出遊玩，首選必是休閒、舒適的隨性風格，特別是喇叭型牛仔褲搭配波鞋，簡直是筆者的標誌穿搭。

返工波鞋推薦2024｜4. New Balance 9060 （許秀麗 攝）

近期入手了廣受好評的New Balance 9060波鞋，9060 由街頭品牌主理人、時裝設計師到網路上都大獲好評價，更收獲「Best Sneakers of 2022」。球鞋設計取材致敬品牌起步的1970 年代經典：990 系列與 860v2 的設計元素與結構，融合並放大特色重點，打造出復古與Y2K兼備的鞋款。

記者 李樂瑤：復古Y2K必入手（許秀麗 攝）

最吸引筆者入手的主因，是鞋款的層次感線條以及形狀，好比山峰般層層堆疊，色調與布料剪裁形成一種怪異的和諧感。加上3M反光元素與透明飾片，猶如寶石鑲嵌的錯覺，中性又時尚的風格，與另一半選為情侶鞋款亦不顯突兀。

記者 朱加曦：可提升悠閒時尚的魅力

返工波鞋推薦2024｜5. MIZUNO Ladies Mizuno Spark 8

風格：活力、柔和

易搭配程度：★★★★

功能性：★★★★★

舒適程度：★★★

價格：HK$430



迎接活力夏日，怎少得陽光與海灘，除了性感服飾，也要積極運動減肥，在下班後抽空跑步健身。乘著運動時尚熱潮，間中也會打扮悠閒或以sport-chic風格上班，波鞋更是必備的襯搭單品。

記者 朱加曦：可提升悠閒時尚的魅力（許秀麗 攝）

近日喜愛的鞋式之一，便是這雙MIZUNO波鞋，設計簡約，並以舒適的湖水藍色標誌作點綴，看來易搭又具活力，穿起來亦很舒適。加上在中學的校隊訓練時，也是選擇這個品牌，故對筆者而言多少會有些情懷。

返工波鞋推薦2024｜5. MIZUNO Ladies Mizuno Spark 8（許秀麗 攝）

若想避免太重的運動氛圍，可襯搭皺褶或flare等元素，如淺色喇叭褲，可能提升女性和悠閒時尚的魅力。