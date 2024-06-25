日韓爆紅波鞋DIY！5技巧以絲帶、蝴蝶結串珠打造專屬夢幻運動鞋

波鞋DIY｜每一季都有不同熱門款式運動鞋，但怎樣做到與眾不同？除了在穿搭上花些心思外，不妨可以跟上現在日韓女生的熱潮，為運動鞋添上蝴蝶結、不同可愛配件、墜飾等，不僅使運動鞋變得更個人化，還可跟上夢幻的Bowcore熱潮！這次為大家整理了幾個利用小物就可為運動鞋進行改造的小技巧。



波鞋DIY改造技巧1. 偏復古風的運動鞋較易設計

想要增加成功設計出好看又獨一無二的運動鞋，可以選擇近年大熱的偏復古風的氣墊球鞋、老爹鞋或跑鞋，這類運動鞋不乏是以以80至00年代的款式為藍本，本身已自帶獨特韻味，再添上夢幻甜美的配件，可形成反差效果。或是經典款運動鞋亦是很適合，這款會有更多留白空間讓大家發揮創意，上手改造！

波鞋DIY改造技巧1. 偏復古風的運動鞋較易設計（張旭珠 攝）

波鞋DIY改造技巧1. 偏復古風的運動鞋較易設計（張旭珠 攝）

波鞋DIY改造技巧1. 帶金屬色的運動鞋亦是較易設計（張旭珠 攝）

波鞋DIY改造技巧2. 換上絲帶、雪紡、荷葉邊鞋帶

近年女生們都喜歡把絲帶蝴蝶結融入不同穿搭中，像是頭飾、帽子、上衣、首飾等，掀起Bowcore熱潮，而把絲帶變鞋帶更是很早出現的改造方式，這次不妨可以親自動手改造心儀的運動鞋。除了可以把絲帶變成鞋帶外，更可嘗試換上雪紡或荷葉邊元素的鞋帶，可增加層次和立體感，立即為運動鞋添上亮點和精緻甜美，讓人移不開目光。

波鞋DIY改造技巧2. 荷葉邊鞋帶立體感更強（張旭珠 攝）

波鞋DIY改造技巧2. 荷葉邊鞋帶立體感更強（張旭珠 攝）

波鞋DIY改造技巧3. 蝴蝶結串珠鞋扣

珍珠是許多女生愛不釋手的配飾，尤其搭配在復古造型上，而復古風運動鞋如是！最簡單直接的方式可以將串成珍珠蝴蝶結變成鞋扣，把它掛在鞋帶上，大大增加了運動鞋的甜美度。現在不少小店都有直接推出珍珠鞋扣，除了蝴蝶結外，還有很多不同圖案的珍珠鞋扣，很方便女生們隨時改造或者變換款式！

波鞋DIY改造技巧3. 加入蝴蝶結串珠鞋扣添華麗（張旭珠 攝）

波鞋DIY改造技巧4. 不同格的鞋扣或者串珠

最後是為運動鞋的改造再升級，除了可以將上述改造方式交替使用外，還可以加入一些個人化的元素或喜歡的小吊飾作為鞋扣。像是可以將串珠或吊飾變成鞋扣，串在絲帶鞋帶或是普通鞋帶上，透過不材質及顏色的鞋扣，和此前的運動鞋改造，展現出個人風格。

喜歡低調的女生，可以選擇黑白色調為基底的運動鞋，搭配精緻的花朵圖案和透明扣，展現內斂卻不失細膩的風格。假如想吸引眾人目光的話，不妨可以試試選擇帶有螢光色或金屬色運動鞋，再搭配上繽紛色彩的花朵或銀色鞋扣，當穿著走起來時每一步都帶著歡快而生動的氛圍。

波鞋DIY改造技巧5. 蕾絲細節

除了絲帶外，浪漫的蕾絲亦很適合變成鞋帶，與絲帶一樣也可變成小蝴蝶結綴飾固在鞋身上，這樣做運動鞋變得更夢幻！此外，亦可以變小蝴蝶結鞋飾綁在鞋帶上，可根據喜歡增加一至兩個、不同顏色的蕾絲、蝴蝶結大小等可改變的因素，改造出獨一無二的運動鞋。