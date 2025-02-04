格林美2025｜盤點紅地氈女星造型：Lady Gaga禮裙來自台裔設計師!

格林美2025｜《第67屆格林美頒獎禮》完滿舉行，美國樂壇天后Beyoncé勇奪大獎成大贏家。頒獎禮邀得多位名人巨星出席，紅地氈上更是星光燿燿，而「肯爺」Kayne West及妻子Bianca Censor亦因出位舉動而造成話題。以下盤點各位女星的穿搭造型，不知大家認為誰是最佳衣著呢？



今年的格林美頒獎禮，特意為加州災民籌款，期間亦備環節向加州山火的救援人員致敬。憑新專輯《Cowboy Carter》獲得11項提名的Beyoncé，亦成功拿下「最佳鄉村專輯」及「年度最佳專輯」兩個大獎，成為史上獲得最多格林美獎項的歌手。既然Beyoncé在頒獎禮中奪大獎，那麼她在紅地氈上，是否又是大贏家呢？

格林美2025｜紅地氈女星造型1. Beyoncé - 金髮女神

以搶眼的金色禮裙示人的Beyoncé，運用簡單的剪裁，打造出玲瓏有致的輪廓，加上特別的圖案，展現出神秘的魅力。這條裙子來自Schiaparelli，她同時襯搭白金長直髮，以及大型珍珠耳環，以呼應《Cowboy Carter》中的造型，並散發出和諧及優雅的氣質。

格林美2025紅地氈女星造型：Beyoncé (Getty Images)

格林美2025｜紅地氈女星造型2. Taylor Swift - 神奇女俠

另一位天后Taylor Swift，則穿Vivienne Westwood的紅色短禮裙，兩邊運用不對稱設計，營造出女強人般的爽朗和強勢感覺，而胸口上的垂墜皺褶，以及裙子的開叉、T字吊墜，亦顯露出性感魅力。她同時梳上公主頭，以甜美感來增添親切感覺。

格林美2025紅地氈女星造型：Taylor Swift (Getty Images)

格林美2025｜紅地氈女星造型3. Gracie Abrams - 東方風情

相較耀眼和隆重的選擇，獲提名的創作才女Gracie Abrams，則以清澈的異國風情，打造出與眾不同的感覺。她穿CHANEL象牙白色禮裙，一字肩設計搭垂墜的長紗，展現出典雅的魅力，加上CHANEL高訂珠寶點綴，看來迷人吸引，就像乾一杯伏特加般順滑和醉人。而頭頂的雪紡帽子，更為造型畫龍點睛，罩上一道神秘的氣質。

格林美2025紅地氈女星造型：Gracie Abrams (CHANEL提供)

格林美2025｜紅地氈女星造型4. Lady Gaga - 暗黑舞「台」

選擇公主切髮型，卻不順著走甜美穿搭，Lady Gaga叛逆地穿上黑色高領禮裙，以型格的皮革及尖型墊肩，襯搭細緻的綁帶和層次抽皺，散發出暗黑但優雅的魅力，整體感覺意外地合襯。這條禮裙來自澳洲台裔設計師Samuel Lewis，兩人曾在拍攝MV時合作。

Lady Gaga其後與Bruno Mars表演時，則換上Valentino 2025春夏系列造型，由創意總監Michele Alessandro操刀，以其經典的極繁和復古設計，打造出充滿懷舊和典雅的舞台。

格林美2025紅地氈女星造型：Lady Gaga (Getty Images)

格林美2025｜紅地氈女星造型5. Bianca Censor - 不束之客

據傳沒獲邀出席的Bianca Censor，出場時穿上黑色絨面大衣，其後突然解開束縛，脫下外套展示身上的「國王的新衣」（超透視貼身短裙），並自信地叉腰擺姿態，實在驚倒面前一眾攝影師。不管動機如何，在莊重場合作出大膽行為，確實有欠尊重。

格林美2025｜紅地氈女星造型6. Sabrina Carpenter - 背後藏寶

贏得3個獎項的Sabrina Carpenter，在紅地氈上亦很矚目，以大露背的嬰兒藍魚尾禮裙出席，加上羽毛點綴，將下半身打造出漏斗線條，同時更突顯出後背的曲線。她同時將繫頸的鏈帶向後垂墜，並扣上Chopard約50卡的D級鑽石鏈墜，讓造型更加吸睛。

她在獲獎的時候，則換上Versace的金色貼身禮裙，看來高貴典雅，加上Chopard的高訂耳環、頸鏈和戒指，更顯迷人感覺。

格林美2025紅地氈女星造型：Sabrina Carpenter (Chopard提供)

格林美2025｜紅地氈女星造型7. Billie Eilish - 官仔骨骨

Billie Eilish今次以中性造型示人，她選擇PRADA的恤衫西褲造型，看來正式莊重，同時加入綁帶和鏈帶元素，打造出個人風格。她襯搭一頂黑色帽子，反摺設計加側面繩子懸垂，看來就像清朝官袍，加上橢圓墨鏡，帶有中式的魅力。

格林美2025紅地氈女星造型：Billie Eilish (Getty Images)

格林美2025｜紅地氈女星造型8. Chappell Roan - 華麗哥德

勇奪「最佳新人」的Chappell Roan，一貫自己標誌性的白皙底妝，襯搭維多利亞風格禮裙，更展現出強大的舞台張力。她穿上Jean Paul Gaultier的色彩禮裙，運用層次雪紡及人像圖案，締造出怪異的時尚魅力，同時結合蝴蝶結和襟花，增添甜美和優雅的感覺。仔細看的話，Chappell Roan還特別選擇露指手套，以露出其精緻的美甲，非常用心。