Billie Eilish成首破格林美紀錄女星　Oversized穿搭隱藏女生恐懼

年僅18歲的樂壇超新星Billie Eilish於剛過去的樂壇盛事格林美獎成績超然,橫掃年度專輯、年度歌曲、年度製作,以及最佳新人等獎項,打破格林美史上最年輕「四大」得獎者紀錄,同時亦是首名女性獲得此殊榮。到底這位我行我素、形象怪異的女生有著何等吸引力,讓全球樂迷一聽難忘?

專輯《When We All Fall Asleep, Where Do we Go?》與當中收錄的主打歌《Bad Guys》為Billie Eilish橫掃5個獎項,更打破了樂壇天后Taylor Swift的紀錄,成為格林美史上最年輕的年度專輯得獎者。作為首位獲得格林美「四大」獎項的女歌手,Billie Eilish於音樂上的才華自然是無庸置疑,而她的個性與穿搭風格亦同樣大膽鮮明,令眾人不禁把目光都放在她身上。

明星於格林美的紅毯造型固然是時尚界的人氣話題,了解Billie Eilish的歌迷都知道,她絕不會以性感晚禮服的造型現身。Billie Eilish擁有強烈的自我風格,她選擇以一襲黑色與綠色相間的Oversized Gucci套裝,配以同色系的髮色、飾品與鞋履亮相格林美,Oversized穿搭的背後其實埋藏著一個小故事。

無論出席任何場合,Billie Eilish都總愛以誇張的Oversized穿搭示人。她曾於澳洲版《Vogue》的訪問中分享:「我總是愛穿比本人還要大800倍的衣服,因為我不希望讓別人有機會批評我的身材,我希望把自己藏在一層又一層的衣服中,我希望自己非常神秘,你永遠看不透我。」事實上,Billie Eilish一直對於外界就其豐滿身材作出的評論而反感。

她曾於Calvin Klein的宣傳短片中再次自白喜歡Oversized穿搭的原因:只要穿著Oversized的衣服才能避免別人對自己的身材作出指點。雖然Billie Eilish憑藉音樂才華成為炙手可熱的新世代明星,但別要忘記她只是一名18歲的少女。在萬人擁戴的巨星光環下,她選擇以Oversized穿搭作為自我保護的方法,看似消極,其實卻道出了許多女生的心聲。

各種身形各有姿態,既然無法改變社會對女性的刻板印象,那就由自己打破限制。Billie Eilish以Oversized的穿搭踏上紅地毯,她只穿自己喜歡、覺得舒適的衣服,抗衡社會對「美」的標準。時尚不是隨波逐流,清楚自己適合的與不適合的,仔細想想自己希望透過穿搭展現出甚麼形象。當有天你可以自信地描繪出自己理想的模樣時,便已成就出獨具一格的美。