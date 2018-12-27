【長裙穿搭】同一樣的長裙　150cm與170cm女生如何輕鬆駕馭？

秋冬必備的中長裙不但能隱藏圓潤的下半身，又可以加添女性魅力。奈何矮個子女生穿起長裙變得更嬌小，而高佻女生雖擁有身高優勢，配襯不當也會把身形比例變古怪。學會以下的穿搭技巧，同一款裙子，不同高度的女生也能輕鬆駕馭。

150cm穿搭技巧：

150cm女生穿搭 (IG@miyukiooo.y)

格仔及膝鉛筆裙 - 上衣套入裙子突顯腰線

為了從視覺上拉長嬌小的身形，先要挑選高腰剪裁的裙子，把上衣套入裙子，讓上衣與裙子間有明顯的分界線，營造修長的身形。另外，適當的露出頸部肌膚也是重點，避免穿著包裹頸部的高領上衣，原因是領口愈高，上半身的比例亦會被拉長，感覺整個人由頭到腳緊緊被淹沒。應該把頭髮束起，配襯低領上衣，更有助拉長下半身的比例。

帶暗花的質感長裙 - 帥氣小女生

誰說嬌小女生就不能有帥氣的打扮？型格的皮革外套與優雅的花裙子出奇地合襯，暗花裙子呈現出女性化的一面，披上上型格的短皮革外套，束起髮髻，以今季流行的粗跟高跟鞋為造型點綴，不經意流露硬朗的少女味。

百摺長裙 - 色彩系的玩味女生

利用顏色搶眼的Crop top毛衣配襯秋冬必備的百摺裙，打亮暗沉沉的冬天。可以嘗試一下棗紅色、正紅色、紫色等有利提升氣色的針織Crop top毛衣，拉長身形比例，玩味的女生可以撞色的配搭，配襯Clutch bag加強率性感覺。

160cm穿搭技巧：

160cm女生穿搭 (IG@miyukiooo.y)

格仔及膝鉛筆裙 - 貫徹平衡感

160cm的身高不高不矮，長度剛到小腿的中長裙子剛好，顯腳長同時散發溫婉的女人味。選擇開衩的裙子有利修飾腿形，減少那種包裹得硬梆梆的感覺。配襯微泡泡感覺的毛衣，手腕與毛衣末端帶微束的羅紋，輕柔地展露線條。鞋子方面，配襯厚跟鞋拉長身高，又不失樸實感覺，營造大方的淑女感覺。

帶暗花的質感長裙 - 富知性美的女生

以淺色上衣配襯紫紅色暗花裙子顯現出成熟女人味。上衣可選擇質地柔軟的毛衣，重點是V領的設計散發出平易近人的女性氣質。V領設計性感誘人，而且有利於視覺上拉長肩頸線條，從頸部開始拉長身形比例。

百摺長裙 - 加配皮帶顯腰線

百搭的大地色系，走不同風格的女生都可以輕易駕馭，只需一條黑皮帶便可助你於人群中突圍而出。以深淺不一的米色襯衫與駝色外套配搭出層次感，外加一條黑色的皮帶繫在高腰處，將所有時尚的元素結合，配搭出具備個人風格的打扮。

170cm穿搭技巧：

170cm女生穿搭 (IG@miyukiooo.y)

格仔及膝鉛筆裙 - 英倫風個性打扮

170cm的女生應多加利用身形上的優勢嘗試各式的打扮，以格仔中長裙配搭出英倫風格的時尚打扮，以長乾濕褸呼應高佻的身形，配襯貝雷帽與牛津鞋，帶出英倫女生的帥氣感。

帶暗花的質感長裙 - 沉穩的獨立女生

高佻女生不用擔心因毛衣太厚而呈現出臃腫厚重的感覺，反而可以利用身高優勢，以厚毛衣配上充滿質感的暗花長裙，給人一種沉穩的氣派。選擇帶有直紋的毛衣與下垂的長頸巾呈現冬天的質感。

百摺長裙 - 以長針織衣物打造層次感

長針織裙給人一種慵懶的女人味，隨步姿突顯線條，不經意地散發優雅的感覺。單穿淨色的長針織裙略嫌單調，以層疊式穿法配上百摺長裙可加強層次感。

Source: KIKONAS

還未想到聖誕穿搭的女生，不妨參考一下的日系打扮：

+ 3 + 2

延伸閱讀：

【王浩信浪子回頭？】傳陳自瑤決意離婚 除了原諒，還可選擇放手

【聖誕穿搭】百元租明星同款名牌party dress 足不出戶共享衣櫥

【女生香港地】聖誕聚會又叫到會？推廚房party、專人教煮包清潔