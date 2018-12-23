美白牙齒錯誤偏方逐個捉　最有效的方法原來是…

不少香港人都愛飲奶茶、咖啡，星期五、六晚更愛與朋友出外小酌幾杯。不過眾所周知，常飲這些飲品會令牙齒變黃變灰，影響整體感觀。 坊間流傳不少美白牙齒的小秘方，亦有不少美白牙齒的產品。不過牙醫提醒大家要小心使用，不單隨時搞到牙齒愈來愈黃，後果更可大可小！

牙齒看上去是白是黃，主要來自牙齒外層的琺瑯質及內層的象牙質。牙齒泛黃可能是先天琺瑯質偏向乳白色，後天因素如飲食、依賴藥物、年齡增長、吸煙亦有影響。坊間有不少美白牙齒的產品，如美白牙貼、美白牙膏、去漬牙粉、牙貼、藍光漂牙等，亦有不少偏方如用鹽及檸檬水漱口。不過牙齒指出，以上種種方法均有可能出現副作用！

《西遊記大結局之仙履奇緣》劇照

按圖查看各種錯誤方式帶來的副作用：

那麼在牙醫眼中，何種是美白牙齒的最好方式？原來是最普通的洗牙！牙醫認為，後天的因素都不會真的改變牙齒本來的顏色，只要透過洗牙，就可以重現牙齒本來的顏色。如果想要更好地保護牙齒，大家不妨可以使用飲管飲用咖啡、奶茶等飲料，以減少色素在牙齒表面沉澱的機會。

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