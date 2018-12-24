【2019春夏潮流】「MK」牛仔是王道？人氣大地色營造鄰家少女風

2018的潮流趨勢叫大部分女生都無所適從，自問Carry不到Dad shoes、腰包、金屬大耳環等浮誇單品，還是回歸基本步踏實地打扮。好消息是2019的春夏潮流單品大多都是容易配襯而且「居家必備」，就看看如何從基本的單品中穿出獨特的個性美。

百搭米色造型

帶金的米色裙子，散發出溫柔的女人味（Dior）

米色將於2019年春夏大熱！任何女生都適合米色的穿搭，不像白色容易顯胖，也不像啡色容易顯黑，透過配襯不同的單品塑造出不同的個性穿搭。要營造柔美的鄰家少女風，帶出春日溫暖的小清新感覺，可以配襯淺米色的衣物。材質方面可嘗試棉麻質地，寬鬆的衣物帶點日系色彩，呈現出舒適放鬆的感覺，讓人感覺更易親近。

換上甜美大方帶藕粉的米色裙子，散發出溫柔的女人味。以絹面打造知性味道，以薄紗、雪紡打造春夏的輕盈浪漫的感覺。爽朗女生則可以利落的米色套裝或乾濕褸，富有質感的打扮營造出帥氣又不失女性魅力的感覺。

充滿色彩的率性連身褲

工人褲隨性休閒，打造型格味道（Hermès ）

工人褲方便又舒服，但太寬鬆會完全遮蓋女性線條，太貼身又會突顯女生下圍的線條，失去了工人褲的隨性休閒感覺。要打造型格味道，可選擇一些特別的材質如皮革、厚實尼龍等，襯上襯衫或高領的內襯與高跟鞋。

要展露性感的女人味，秘訣是將吊帶放長，調較至胸部下方，突顯胸部線條，於工人褲內配搭Crop tee或Tube top，露出小蠻腰提升魅力。

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復古風洗水丹寧

洗水牛仔外套是春夏的百搭單品 （Off-White）

是時候把衣櫃裡藏著洗水丹寧都拿出來了，曾經帶點「MK」味的洗水牛仔將是來年的潮流單品。先從牛仔褲開始，打造率性的復古感覺，直筒牛仔褲的剪裁有助修飾腿型，而闊腳牛仔褲則是任何女生都可輕易駕馭。

洗水牛仔外套也是春夏的百搭單品，配上碎花裙子中和牛仔外套的中性感覺，散發清新甜美的氣息。若配襯白色T shirt與牛仔褲，tone on tone的配搭帥氣利落，相比那些浮誇的潮流趨勢，相信所以女生都會為今季有這樣平實的流行單品而歡呼。