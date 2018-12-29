【插畫】25+簡易穿搭技巧 ：真實還原日系女生優雅打扮要訣！　

日本人氣插畫家oookickooo（菊池溫子）以插畫形式分享她的25+穿衣之道，時尚又知性的穿搭吸引了大量網友追捧。人氣高企的她更推出了三本時尚穿搭手繪筆記，教大家如何穿出個人品味，每本筆記都收錄了過百種穿搭方式。她最近更與日本時尚雜誌IEDIT推出聯乘計劃，設計了一系列的時尚單品公開發售，將插畫上的穿搭真實地呈現在眼前，女生們就從以下圖文中，來學會25+的知性日系打扮吧！

菊池溫子與IEDIT團隊（oookickooo x IEDIT ）

大裙擺連身裙 百搭優雅

一條百搭而耀眼的長裙為冬天必備單品（oookickooo x IEDIT）

常在電影中看到女主角走起路來長裙裙擺搖曳生姿，帶著滿面自信的光彩。如果你也想成為這樣有吸引力的女生？你只需要一條百搭而搶眼的長裙。故此菊池溫子設計了一條適合每個女生的連衣裙，由腰間開始以皺褶剪裁，如雨傘般向下延伸到裙擺，走路時隨步伐散發華麗的感覺。配上長襯衫作外套，拉高身形比例，予人乾淨清爽的感覺。假如換上長度於臀部以下的慵懶針織長毛衣，再與運動鞋配襯的話，又能不經意地突出女性柔美的輪廓。

下垂肩線設計隱藏寬肩膀

下垂肩線設計的上衣可以模糊肩膀的實際寬度（oookickooo x IEDIT）

泡泡袖上衣雖然可愛活潑，但一旦配襯不宜的話卻有種身厚肩寬的感覺，所以穿著時的重點是在於肩線的調整。正常上衣的肩線位置就是與肩膀平衡的寬度，肩膀較寬的女生可以選擇下垂肩線設計的上衣以模糊肩膀的實際寬度。再配上以細皺褶呈現出膨脹感的袖子，並加上小立領，既沒有公主的娃娃感，反而因為富質感的設計增添了女生的氣勢。取得不是貼身剪裁卻能顯瘦的效果，肩膀較寬的女生大可以此穿著方式來參考。

「上寬下窄」保暖造型

延伸閱讀：

【鄭伊健】大男孩個性 蒙嘉慧全靠一招收服

【阿sa阿嬌】贈十萬元結婚蛋糕 致閨密：謝謝你和我一起老去

【王浩信浪子回頭？】傳陳自瑤決意離婚 除了原諒，還可選擇放手

以深色的Oversized紐紋麻花毛衣配上米白色的修身鉛筆裙，利用這種穿搭技巧勾勒線條（oookickooo x IEDIT）

天氣開始轉冷，保暖衣物難免令身形厚重，利用「上寬下窄」的穿搭技巧可以令視覺上讓下半身線條更顯纖幼。以深色的Oversized紐紋麻花毛衣配上米白色的修身鉛筆裙，勾勒出女性身體的線條。要注意的是，盡量選擇短身而富質感的上衣，以在視覺上拉長下半身比例，而且寬鬆的上衣能掩蓋贅肉，一舉兩得。當其他人在寒冬中包裹得嚴嚴實實時，你已輕鬆從人群中吸引其他人的眼球，成為最亮眼的一人。