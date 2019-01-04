蔡卓妍阿Sa最愛Alexander McQueen厚底鞋外　平價高質白波鞋推介

大部份白球鞋的款式設計簡約，無論是色彩繽紛或素色系服裝也能配搭得宜，可謂屬百搭的長青款式，故近年來成為不少人的摯愛，尤其是Alexander McQueen的Oversized Sneaker厚底鞋，每每走到街上一轉，或多或少總會看到它的蹤影。 雖然它的款式無疑是容易配襯又能增高，但你也總不希望與陌生人撞鞋吧？除了Alexander McQueen，其實還有眾多小白鞋的鞋履品牌，或許能給自己多一個選擇。

Alexander McQueen Oversized Sneaker不但設有厚底能夠幫助拉長雙腿比例，而且擁有不同顏色鞋跟與Logo，方便搭配不同造型，因此自推出以來就成功佔據女生們的心，不少藝人明星均是它的粉絲，當中蔡卓妍（阿Sa）就經常於日常生活中穿著Oversized Sneaker，打造休閒Look。

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Alexander McQueen Oversized Sneaker厚底設計能帶有顯長腿的作用，而且簡約的款式容易配襯衣服。(Pinterest)

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儘管Oversized Sneaker於官網的價錢為575至1,090美元不等（約港幣4,504至8,538元），但仍會不定時出現缺貨的情況，可見仍深受女生歡迎。不過亦造就了街上經常都會看到每10名女生就有2名穿著它的情況發生，既然是這樣，何不考慮其他小白鞋款式？

平價高質小白鞋：Volley

Volley的價錢實惠，而且易於搭配。(volleyaustralia@Instagram)

如果法國女生是時尚icon的象徵，那麼澳洲女生就必然是懂享受生活最懂chill一族，喜愛以舒適休閒的打扮示人，要說到最受她們歡迎的小白鞋品牌必然是Volley。

Volley是當地的鞋履品牌，自1939年創立，由於價格相當實惠，以及透氣的編織鞋面，成為一班網球員的最愛。但自從1975年，品牌推出了International系列（售42.99澳元；約港幣234元）後，隨即成為品牌的標誌產品。

International予人感覺低調，像是我們兒時會穿的「白飯鱼」一樣，不過卻在鞋款後跟的位置增加了一道色彩，散發時尚的氣色，系列亦備有多個顏色，易於配襯不同的服裝，故開始令女生們關注，成為廣受歡迎的品牌。

雖然Volley的鞋款並沒有Alexander McQueen會讓女生瞬間增高的厚底，但一樣有後跟色彩的點綴，而且近年來更推出了高筒款式，算是比較多選擇。

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色彩繽紛的刺繡圖案：Kenneth Cole

Kenneth Cole的款式帶有不同的珠片、刺繡圖案，少女味濃厚。(Kenneth Cole@Facebook)

一直以來，紐約品牌Kenneth Cole的小白鞋Kam sneaker系列甚為經典，而且深得Miranda Kerr和Gigi Hadid等超模的愛戴，而價錢亦只是維持約港幣1,500多元的價位。

Kam sneaker系列款式均為真皮材質，著重俐落和合身剪裁，鞋形纖巧而修腳，加上鞋跟位置設彩虹或金色的直條細節位，為白鞋增添亮點，保持鞋款的簡約卻又不乏單調。

一次途經Kenneth Cole的商店，發現原來除了小白鞋外，Kam sneaker更增設了多款鞋面上帶有以珠片、刺繡組成的星星、水果等不同的圖案款式，少女味更濃，即使穿著素色的服裝，配上Kam sneaker，也能為樸素的造型增添一份時尚元素。

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簡約、高辨識度：Common Projects

Common Projects鞋履上並沒任何的Logo，但有一組代表了鞋款編號、尺寸、顏色的金色數字，相當特別。(commonprojectsonly@Instagram)

雖然紐約品牌Common Projects鞋履價格需約港幣3,000多元，價錢亦不算是便宜，但比起Alexander McQueen，Common Projects在顏色選擇上更多，除了基本又深得人喜愛的白色，亦有適合女生、偏粉嫩的顏色，更有麂皮、橡膠底的材質選擇。

品牌全部的鞋履款式均在意大利製造，有一定的質素保證。強調簡約細膩的風格，俐落的線條外形令雙腳穿上它時更顯修長，而且特別在於鞋面上沒有任何品牌Logo，但在側面位置設有一組10個的金色數字，代表了鞋款編號、尺寸、顏色，儘管並不是獨一無二，但亦是一個非常特別的概念，低調得來卻仍帶有高度的辨識度。