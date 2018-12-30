【自拍成癮】經常發佈自拍照不一定是自戀？研究：希望從中獲認同

拍照是為了留住當刻的感覺，因此我們經常都會與朋友一同自拍，記住聚首在一起的快樂畫面；偶爾獨自一人時也會拿起手機自拍一番，但原來有研究指出經常自拍的人不是基於自戀，而是缺乏自信。

女生們總有千千萬萬個自拍的理由，或許自拍是當感到無聊時最好的解悶方法；也有些時候，剪了一個新髮型、穿上了一件新衣服、化了一個很滿意的妝容；或者覺得自己的臉好像變瘦了，也會勾起自拍的心癮，拍下一張又一張的照片。

（《A.I.love you》劇照）

身邊總有些朋友是「自拍精」，無論去到哪裡、在街上還是在家中，也要自拍一番，然後將自拍照上傳到社交平台。每每當你更新頁面，想要接收新資訊時，往往也會看到她的自拍照，甚至被她「洗版」，試過親自遇上過這樣的情況，還真的有種想要按下unfollow一鍵的衝動。你也有遇過這樣的朋友嗎？或是你也是自拍成癮的一群？

（《淘婚記》劇照）

自拍也有機會是心理病的一種？

早於2004年，網路上流傳著「自拍成癮」被美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）列為精神病的一種。但後來經過查證後，才證實只是惡作劇一則，並無此事。雖然這個一度被誤傳的謠言，在最後被揭穿只是一場鬧劇，但美國心理治療師Amy Morin卻指出：「自拍仍可以成為任何人日常生活中的問題，也有機會是心理病的一種，並不一定是虛傳。」

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（《一週的朋友》劇照）

為了證實這說法，英國諾丁漢特倫特大學和印度馬杜賴Thiagarajar管理學院研究人員為此特意展開一個調查，並將其結果刊登於美國《國際心理健康與成癮雜誌》雙月刊中。基於印度是全球擁最多Facebook用戶，而且亦是最多人因在危險地方自拍而發生意外，甚至導致有人因自拍而喪命的國家，因此研究選擇在印度進行。

研究將自拍成癮分為3類，你又是哪一類？

研究人員招募了225名大學生，逐一了解他們平日自拍的習慣，並將他們分類為3個組別：分別是「邊緣形自拍成癮」、「急性自拍成癮」，以及「慢性自拍成癮」。（邊緣形自拍成癮是指每天至少自拍3次，但不會在社交媒體上發佈自拍照的人；急性自拍成癮代表會在社交媒體上發佈自拍照的人；而慢性自拍成癮則指是每天在社交媒體上發佈自拍照超過6次的人）。

研究得出的結果為當中有34%的人屬於邊緣形自拍成癮、40.5%的人屬於急性自拍成癮，及25.5%的人屬於慢性自拍成癮。

（《撒嬌女人最好命》劇照）

因缺乏自信而自拍，漸漸成癮

研究人員再次邀請400名學生一同參與研究，連同之前的225名學生，共625人。透過與學生交談下，分析各人自拍的原因，結果得出大多自拍成癮的人都缺乏自信，希望能夠透過自拍來尋求身邊人的注意，用來展現自己最好的一面，從而融入周遭的環境，甚至提升於朋友之間的地位。

有時候，也會因朋友讚好自己的自拍照而感到高興，但也會因為朋友的讚好數目比自己多而感到沮喪。

說到底，自拍成癮的原因是基於對自己信心不足，因此希望透過自拍照而獲得別人的認同，從而得到存在感。

（《舉重妖精金福珠》劇照）

因此，別再說經常自拍的人是自戀狂了，他們才是最需要人關心的一群人呢！要是我們能夠多與他們聊聊天，多與他們外出玩樂，令他們感到自己也是被受關注的人，就不用再依靠自拍去爭取別人的注意了！

【按圖接受測試】研究人員還列出了一個「自拍成癮程度表」，用來評估自拍的中毒程度，你會否也是當中的一員？ （越是同意每條陳述，即代表越容易患有自拍成癮的傾向）

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（資料來源：Business Insider, LADbible）