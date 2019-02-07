【情人節穿搭】可愛好攬但型格有女人味？日本妹大愛百搭刷毛外套

近一兩年快速崛起的秋冬穿搭單品——刷毛外套，將原本作為內裡刷毛的外套，直接作為外套的表面材質，穿起來不僅微微透著一種居家感，看起來也更可愛了。近幾年只要到了秋冬，各大品牌都會開始相繼推出刷毛外套單品。但是，刷毛外套都只能穿得那麼可愛嗎？當然不！搭編今天要來為各位整理一些，非常帥氣的刷毛外套穿搭，讓每個人都可以輕鬆把溫柔可愛 MIX 中性帥氣。

一、異常百搭：褲裝裙裝、所有質地都襯到！

刷毛外套的百搭，是他不僅可以搭配褲裝，也可以搭配裙裝。連衣服質料材質也都很百搭，無論是燈芯絨、牛仔、亮皮材質等等的質料也都非常的 OK。而且搭編自己喜歡刷毛外套的原因，不僅是因為它看起來毛絨絨的摸起來很舒服，重點是他真的很保暖，所以在香港這種即便是冬天也沒有很冷的天氣，在外套裡面，還是一樣可以穿很辣！就算只是穿一件細肩帶背心也一點都不失禮，套上一件外套，走在路上也不用擔心會有太多關切的目光。在這室外冷、室內悶的季節裡，洋蔥式穿法是很明智的選擇！

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二、讓簡單如T恤牛仔褲穿搭，都可以一秒升格

百搭的牛仔褲，再配上一雙跟鞋，就算是把刷毛外套整個扣到脖子處變高領外套，也完全掩蓋不住時尚的氣息，走在街頭也可以輕鬆成為矚目之星。深色系的長版刷毛外套，也會比短版的外套看起來更加成熟，想要表現出女人味就可以靠它來輕鬆完成哦。

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Dappei 結語： 搭編自己的衣櫃打開，不誇張，真的是一排刷毛外套，一開始喜歡刷毛外套只是因為材質毛茸茸的看起來很療癒，結果穿著穿著就開始愛上了刷毛外套的穿搭，每年最期待的就是冬天把刷毛外套全部翻出來穿啊（雖然今年是暖冬）。

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原文：跳脫可愛感倍增的刷毛外套，今年秋冬就靠它讓自己變得很帥氣！

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